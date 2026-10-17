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Về Cửa Nhượng khám phá làng chài hơn 600 năm tuổi

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Hơn 600 năm hình thành và phát triển, làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng, tạo tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với đời sống và nghề truyền thống.

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