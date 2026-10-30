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Tăng sức hút cho du lịch Hà Tĩnh mùa thấp điểm

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Để thu hút du khách trong những tháng cuối năm, nhiều điểm đến văn hóa tâm linh, sinh thái trên địa bàn Hà Tĩnh tích cực làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú.

Tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân), những ngày này, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội đang được triển khai khẩn trương. Bên cạnh chỉnh trang cơ sở vật chất, các bộ phận còn xây dựng thêm không gian văn hóa, giải trí phục vụ du khách hành hương.

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Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân).

Ông Nguyễn Công Đức - cán bộ Ban Quản lý đền Chợ Củi cho biết: “Năm nay, chúng tôi nâng cấp nhà chờ xe điện, bố trí các dãy ghế ngồi tiện nghi; phối hợp với CLB Văn học nghệ thuật Thanh Hiên xây dựng không gian trải nghiệm như thiền trà, viết thư pháp, thưởng tranh, đọc Kiều, bói Kiều, đối ẩm văn chương, gieo chữ cầu may… Cùng với đó là nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong thời gian diễn ra lễ hội”.

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Công tác chuẩn bị cho lễ hội đền Chợ Củi năm 2026 đang được gấp rút triển khai với nhiều sản phẩm mới.

Theo kế hoạch, lễ hội đền Chợ Củi năm 2026 diễn ra từ ngày 8 - 22/11 tại Di tích quốc gia đền Chợ Củi và sân nhà văn hóa, thể thao thôn Lam Sơn. Phần hội có các hoạt động như giải bóng chuyền nam mở rộng, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Phần lễ tập trung trong 2 ngày 17 và 18/11, với các nghi thức truyền thống như rước cấp thủy, rước kiệu Hoàng vi hành, lễ cúng, tế và chương trình nghệ thuật.

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Du khách hành hương về đền Chợ Củi trong ngày 28/10/2026.

Để phục vụ du khách dịp lễ hội và những tháng cuối năm, UBND xã Nghi Xuân cũng kết nối với các cơ sở lưu trú, chuẩn bị cơ sở vật chất, đa dạng hóa dịch vụ. Trong đó, khách sạn Sông Lam Waterfront tiếp tục hỗ trợ du khách chuẩn bị đồ lễ tại chỗ khi hành hương về đền.

Cùng thời điểm, lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2026 tại phường Bắc Hồng Lĩnh diễn ra từ ngày 15 - 25/11, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và thực hành tín ngưỡng dân gian. Điểm nhấn là giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; hội thi gói, nấu bánh chưng dâng Thánh với sự tham gia của 10 tổ dân phố; các nghi thức rước nước, rước phụng nghinh Thánh và giao lưu văn hóa, văn nghệ. Lễ hội năm nay còn bổ sung các giải bóng chuyền, bóng đá. Nghi thức rước nước được tổ chức tại bến sông thay vì di chuyển bằng du thuyền như trước.

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Ban Quản lý đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười chuẩn bị các phần việc cho lễ hội.

Ông Hoàng Thế Hùng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh thông tin: “Ngoài duy trì các hoạt động lễ hội như mọi năm, năm nay, chúng tôi phối hợp xây dựng thêm sản phẩm trải nghiệm dành cho thanh thiếu nhi là giao lưu “Hoa Trạng Nguyên”. Chương trình gắn với hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa của các trường học, thông qua những câu hỏi về lịch sử, văn hóa dân tộc để các em tìm hiểu, nâng cao giáo dục truyền thống”.

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Lễ cung rước Quan Hoàng Mười vân du tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười. Ảnh tư liệu

Tại chùa Hương Tích (xã Can Lộc), đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (phường Hải Ninh), dù lễ hội diễn ra vào đầu xuân năm sau, các địa phương và ban quản lý di tích cũng đang chuẩn bị sản phẩm phục vụ du khách dịp cuối năm. Chùa Hương Tích dự kiến ra mắt website chính thức, phát triển các dịch vụ trải nghiệm trên không gian số kết hợp tham quan thực tế. Địa phương đồng thời kêu gọi các đơn vị lữ hành xây dựng thêm tour, tuyến về chùa.

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Toàn cảnh khu vực chùa chính chùa Hương Tích (xã Can Lộc) vừa được chỉnh trang.

Không chỉ các điểm đến tâm linh, nhiều khu du lịch sinh thái cũng chủ động bổ sung sản phẩm, tăng cường quảng bá trên không gian số để thu hút khách mùa thấp điểm. Tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân), cơ sở vừa bổ sung công viên vườn thú với hàng chục loài và khu camping gồm 5 căn lều gỗ, lá, đồng thời nâng cấp các sản phẩm hiện có.

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Du khách thích thú khám phá vườn thú - sản phẩm mới của KDL sinh thái Đá Bạc Eco.

Ông Nguyễn Minh Điểm - phụ trách quản lý khu du lịch chia sẻ: “Cùng với chỉnh trang cơ sở vật chất, cảnh quan, việc liên tục bổ sung sản phẩm mới giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách. Chúng tôi cũng đẩy mạnh quảng bá, kết nối với các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh để Đá Bạc Eco trở thành điểm dừng chân của các đoàn hành hương về Hà Tĩnh dịp cuối năm”.

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Khu Camping mới đưa vào hoạt động của KDL sinh thái Đá Bạc Eco.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) trao đổi: “Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, ban quản lý di tích và điểm đến trong việc nâng cấp sản phẩm, gia tăng trải nghiệm, tăng cường kết nối đón khách cuối năm. Đây cũng là hướng cụ thể hóa chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của sở trong phát triển du lịch”.

Biến thách thức mùa thấp điểm thành cơ hội, các điểm đến, khu du lịch và cơ sở dịch vụ tại Hà Tĩnh đang chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức hút đối với du khách. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian lưu trú, góp phần kích cầu du lịch địa phương dịp cuối năm.

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Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

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