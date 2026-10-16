Phát huy vai trò đại sứ văn hóa, du lịch của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Phong trào tập trung phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của ĐVTN trong quảng bá hình ảnh quê hương.

Để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá du lịch Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 với nhiều nội dung thiết thực.

Theo đó, phong trào tập trung phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh; đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa địa phương, ứng dụng công nghệ số để lan tỏa hình ảnh quê hương đến đông đảo người dân và du khách.

Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn kỹ năng quảng bá văn hóa, du lịch, sáng tạo nội dung số, chụp ảnh, quay dựng video, livestream, giới thiệu điểm đến và hỗ trợ du khách. Các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội được triển khai gắn với những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại, lễ hội truyền thống và mùa du lịch; đồng thời duy trì chuyên mục “Hà Tĩnh trong tôi”; phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II.

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn sẽ kết nối với các KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung tham gia trải nghiệm thực tế, xây dựng các sản phẩm truyền thông quảng bá văn hóa, du lịch Hà Tĩnh. Hoạt động tổ chức “Phiên chợ số”, livestream giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản, sản phẩm làng nghề và sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên cũng được chú trọng, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, hỗ trợ kết nối tiêu thụ và phát triển kinh tế địa phương.

Các cấp bộ đoàn sẽ kết nối KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung tham gia trải nghiệm thực tế, xây dựng các sản phẩm truyền thông quảng bá văn hóa, du lịch Hà Tĩnh.

Phong trào còn gắn với các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường biển, chăm sóc cảnh quan di tích, số hóa thông tin di tích lịch sử - văn hóa, xây dựng bản đồ số giới thiệu các điểm tham quan, trải nghiệm, nhà hàng, homestay. Các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tham gia hướng dẫn, cung cấp thông tin, hỗ trợ du khách tại các điểm du lịch, di tích, lễ hội và sự kiện văn hóa, thể thao; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian gắn với quảng bá điểm đến.

Theo kế hoạch, 100% đoàn xã, phường và đoàn trực thuộc triển khai phong trào, duy trì các chuyên mục, chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội; hằng tháng đăng tải, chia sẻ ít nhất 3 sản phẩm truyền thông về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sản phẩm OCOP và các điểm đến của Hà Tĩnh. Thông qua phong trào, tuổi trẻ Hà Tĩnh phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh quê hương, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.