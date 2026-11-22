Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương cùng đông đảo văn nghệ sĩ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Nếu khoa học khai mở cho xã hội tri thức về tự nhiên, thì văn nghệ sĩ khai mở về cái thiện, cái đẹp và tình yêu thương. Trong 3 mục tiêu của giáo dục chân, thiện, mỹ, thì văn hóa nghệ thuật chiếm đến hai. Văn nghệ sĩ luôn là chiến sĩ tiên phong khai mở cho con người ý nghĩa cuộc sống và vì điều đó họ phải xả thân.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, văn học, nghệ thuật có sức mạnh đặc biệt, từ một câu chuyện riêng khơi dậy tình yêu chung, từ cái đẹp nuôi dưỡng điều thiện, từ cảm xúc đánh thức lương tri. Tôn vinh văn nghệ sĩ cũng là tôn vinh những người âm thầm gìn giữ phần sâu thẳm nhất của tâm hồn dân tộc. Việc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tôn vinh các văn nghệ sĩ và mở cửa không gian của mình để công chúng đến gần với tác phẩm và người sáng tạo, là một hình ảnh đẹp: nghệ thuật bước ra giữa cuộc sống, còn công chúng bước vào đời sống nghệ thuật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn mong muốn, các văn nghệ sĩ tiếp tục đi sâu vào đời sống nhân dân bằng sự nhạy cảm, trách nhiệm và bản lĩnh, sáng tạo những tác phẩm không chỉ phản ánh hiện thực mà còn thắp lên niềm tin, khơi dậy khát vọng và hướng con người đến điều tốt đẹp. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội là mái nhà nâng đỡ tài năng, khuyến khích tìm tòi, bảo vệ khát vọng sáng tạo, chăm lo nghệ sĩ trẻ, tạo điều kiện để các thế hệ gặp nhau, truyền nghề và cùng làm nên những giá trị mới. Đồng thời, đưa nghệ thuật đến gần nhân dân hơn nữa thông qua các hoạt động đưa sách đến trường học, đưa nghệ thuật về thôn bản, tổ chức những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ với công chúng; tận dụng không gian số để tác phẩm Việt Nam đến với người Việt ở khắp nơi và bạn bè quốc tế...

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh, đây là dịp ôn lại một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng của nền văn hóa cách mạng Việt Nam; tri ân những thế hệ văn nghệ sĩ đã cống hiến tài năng, tâm huyết, trí tuệ và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xứng đáng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của dân tộc trong thời đại mới.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, văn hóa Việt Nam là thành quả của hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước vĩ đại của cha ông ta; là sự kết tinh sinh động những giá trị nhân văn cao đẹp nhất, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh và cốt cách của con người Việt Nam.

Ngày 24/11/2026 đánh dấu tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 200 đại biểu đại diện hoạt động văn hóa ba miền Bắc, Trung, Nam. Tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, thúc đẩy sự phối hợp giữa các hội chuyên ngành Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, đồng thời phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Tại sự kiện, các nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu những sắc màu đặc trưng của âm nhạc truyền thống các vùng miền. Hội Điện ảnh Việt Nam giới thiệu tư liệu phim “Bác Hồ với văn nghệ sĩ”, ôn lại sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ văn nghệ sĩ…

Trong khuôn khổ sự kiện, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật đã tổ chức Lễ tôn vinh 50 văn nghệ sĩ tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam, đại diện cho các lĩnh vực sáng tạo khác nhau, từ văn học, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc, văn nghệ dân gian…

Lễ tôn vinh thể hiện sự ghi nhận, tri ân đối với những cống hiến của các thế hệ văn nghệ sĩ trong quá trình lao động, sáng tạo; đồng thời động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng, tâm huyết và trách nhiệm, đóng góp những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ sự kiện, tại tòa nhà trụ sở Liên hiệp (số 51, Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội), diễn ra Lễ khai mạc không gian triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh với chủ đề “80 năm đồng hành cùng dân tộc”, giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật gắn với những giá trị văn hóa, di sản của dân tộc.