Tối 18/11, ông Phạm Duy Khánh - CEO Công ty Five6, đơn vị quản lý cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 - xác nhận về việc ban tổ chức chính thức thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, có hiệu lực từ cùng ngày.

Nguyễn Quỳnh Anh bị tước danh hiệu hoa hậu (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban tổ chức cho biết, sau khi Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang, một số sự việc phát sinh trong quá trình cô đồng hành cùng cuộc thi đã khiến ban tổ chức và các bên liên quan phải xem xét, đưa ra phương án xử lý.

Sau lần vi phạm đầu tiên, các bên đã thống nhất phương án xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục những vấn đề phát sinh và tiếp tục thực hiện các hoạt động với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Theo đó, Nguyễn Quỳnh Anh bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, phía ban tổ chức cho rằng người đẹp sau đó tiếp tục tham dự một số sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo và thống nhất trước với đơn vị quản lý. Những sự việc phát sinh tại các sự kiện này được cho là gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh Miss Universe Vietnam và ban tổ chức cuộc thi.

Cũng theo thông báo, cách đây vài ngày, Nguyễn Quỳnh Anh thông báo với đơn vị quản lý về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu.

Tuy nhiên, công ty lại ghi nhận cô xuất hiện tại một sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua Ban tổ chức Miss Universe Vietnam.

Chỉ hơn một tháng sau khi đăng quang, Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban tổ chức nhận định những sự việc trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành cùng danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

"Sau khi xem xét các sự việc và căn cứ vào những thỏa thuận có liên quan, Ban tổ chức quyết định thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026", thông báo nêu.

Thông báo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Hiện tại, Nguyễn Quỳnh Anh chưa lên tiếng.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 trong chung kết diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đăng quang, người đẹp vướng tranh cãi liên quan đến những đoạn tin nhắn trong nhóm chat riêng tư bị phát tán.

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp các đoạn hội thoại được cho là của một nhóm thí sinh Miss Universe Vietnam 2026, với nội dung chê bai, thiếu tôn trọng ban giám khảo và một số thí sinh. Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh trở thành tâm điểm chú ý khi hình ảnh đại diện của cả hai xuất hiện trong nhóm chat.

Trước những phản ứng của dư luận, Trịnh Mỹ Anh và Nguyễn Quỳnh Anh công khai xin lỗi, thừa nhận bản thân cần cẩn trọng hơn trong lời nói và cách ứng xử.

Ngày 25/10, sau quá trình rà soát, xác minh và làm việc với các bên liên quan, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 công bố hình thức xử lý.

Nguyễn Quỳnh Anh bị yêu cầu tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 6 tháng, Trịnh Mỹ Anh bị tạm dừng biểu diễn 3 tháng. Về nghĩa vụ nộp phạt, ban tổ chức cho biết việc thực hiện căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật.