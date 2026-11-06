Người cao tuổi Hà Tĩnh ngân vang câu hát dân ca

Bí ẩn ngôi làng 5.000 năm tuổi bị chôn vùi dưới cát 02/11/2026 14:21 Bị vùi lấp dưới cát biển suốt nhiều thiên niên kỷ, ngôi làng cổ này lưu giữ những dấu tích đời sống đáng kinh ngạc.

Hai thí sinh Hà Tĩnh cùng vào top 6 Sao Mai 2026 02/11/2026 07:55 Mang dân ca Nghệ Tĩnh và âm hưởng núi rừng Tây Bắc đến sân khấu Sao Mai, hai thí sinh Hà Tĩnh đã tạo nên những dấu ấn riêng tại Liveshow 5 với chủ đề “Giao thoa”. Cả hai cùng vượt qua đêm thi loại trực tiếp, ghi tên mình vào top 6 Sao Mai 2026.

Bữa cơm gia đình - Nơi gắn kết tình yêu thương 01/11/2026 08:31 Bữa cơm gia đình trở thành khoảng thời gian quý giá để mọi người sum vầy, sẻ chia và gắn kết yêu thương.

Những ngôi làng lưu giữ mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh 01/11/2026 06:07 Mỗi ngôi làng cổ là một miền ký ức, nơi dấu ấn lịch sử, phong tục, nếp sống và những giá trị văn hóa xưa vẫn còn hiện diện, góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa của đất và người Hà Tĩnh.

Podcast tản văn: Mùa hoa dã quỳ 31/10/2026 19:05 Những ngày cuối thu, sắc vàng hoa dã quỳ bung nở không chỉ làm bừng sáng các triền đồi mà còn đánh thức ký ức về những chuyến đi, tình bạn và một thời tuổi trẻ đầy sôi nổi.

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật "Khát vọng" của họa sĩ Lê Quang Lĩnh 31/10/2026 12:02 Triển lãm giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật phản ánh sinh động đời sống, con người và quê hương Hà Tĩnh.

6 thư viện đẹp bậc nhất thế giới 31/10/2026 09:10 Từ những thư viện cổ kính ở châu Âu đến công trình kiến trúc hiện đại ở châu Á, 6 địa điểm này không chỉ lưu giữ kho tàng tri thức quý giá mà còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp độc đáo.

Hà Tĩnh ban hành thể lệ Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VIII 30/10/2026 09:08 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII nhằm tôn vinh các tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, văn hóa - lịch sử có giá trị; khuyến khích sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh.

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"Đòn bẩy" khuyến đọc của Trung Quốc 29/10/2026 10:24 Văn học mạng và nền tảng số đóng vai trò như một "đòn bẩy" phát triển văn hóa đọc tại Trung Quốc. Bên cạnh đó là luật hóa việc đọc, bình dân hóa hoạt động sáng tác.

Podcast truyện ngắn: Chuyện của mưa nhỏ 28/10/2026 19:08 Truyện ngắn "Chuyện của mưa nhỏ" gửi gắm thông điệp: Mỗi người sinh ra đều sở hữu một giá trị riêng biệt, chỉ cần ta tự tin nhận ra phép màu diệu kỳ ẩn giấu bên trong chính mình.

Sập đá cổ giống bảo vật quốc gia được phát hiện dưới ruộng 28/10/2026 14:24 Người dân ở Ninh Bình phát hiện một sập đá nguyên khối có niên đại thời Lê Trung Hưng (1533 - 1789), có nhiều nét giống sập đá bảo vật quốc gia tại Cố đô Hoa Lư.

6 chuyến tàu khác thường trên thế giới 27/10/2026 08:08 Từ xe buýt biến hình thành tàu hỏa ở Nhật Bản đến đoàn tàu đi xuyên qua chung cư tại Trung Quốc, nhiều phương tiện đường sắt trên thế giới gây chú ý nhờ thiết kế độc đáo và hành trình khác thường.

Khám phá 30 di sản vô giá của Việt Nam 27/10/2026 05:25 Triển lãm ảnh “Các di sản thế giới của Việt Nam” khai mạc tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội, do Bộ VH-TT&DL chỉ đạo, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức, hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thu Hà, Mộc An hát về quê hương, vào top 8 Sao Mai 2026 26/10/2026 08:27 Hoàng Thu Hà và Nguyễn Mộc An mang đến Liveshow 4 Sao Mai 2026 những ca khúc mang âm hưởng dân ca, gắn với quê hương Hà Tĩnh. Với phần thể hiện tốt, cả hai cùng giành quyền đi tiếp, góp mặt trong top 8 chung cuộc.

Những nghệ nhân bền bỉ giữ nhịp ca trù ở Hà Tĩnh 25/10/2026 06:10 Trải qua bao thăng trầm, tiếng phách, nhịp đàn ca trù vẫn bền bỉ ngân vang trên đất Hà Tĩnh nhờ tâm huyết giữ lửa và nỗ lực trao truyền di sản của các nghệ nhân.

Podcast tản văn: Nhớ thương tháng Mười 24/10/2026 19:15 Tháng Mười có chút nắng hanh hao, gió heo may se lạnh và cúc họa mi trắng tinh khôi. Là mùa của những nỗi nhớ dịu dàng, những cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng đủ để trái tim xao xuyến.

Gợi mở hướng phát triển vùng Thiên Cầm từ giá trị văn hóa, lịch sử 24/10/2026 11:17 Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã đề xuất nhiều giải pháp khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và di sản làng biển gắn với phát triển du lịch bền vững vùng Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Đen Vâu có còn dễ đoán? 24/10/2026 04:25 Đen trở lại với "Những em bé mặt trời", tiếp tục khai thác màu sắc âm nhạc quen thuộc.

Hà Tĩnh giành 2 HCV, 4 HCB tại Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 23/10/2026 22:27 Đưa vở ca kịch “Khoảng trời con gái” tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã xuất sắc giành HCB toàn đoàn cùng 2 HCV và 3 HCB cá nhân.

Podcast tản văn: Chăn trâu – một miền nhớ 23/10/2026 19:00 Tuổi thơ của những người đi qua hơn nửa đời người thường gắn với mái nhà, con đường làng, bạn cũ và những buổi chăn trâu...Dẫu thiếu thốn, ký ức ấy vẫn ấm áp, thân thương.

Concert quốc gia "Nối vòng tay lớn" diễn ra tối 1/11 23/10/2026 11:30 Sự kiện diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), tiếp sóng trực tiếp trên kênh BHTtv của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Podcast tản văn: Những điều em muốn giữ 22/10/2026 19:17 Tuổi thơ lưu giữ những yêu thương bình dị, nuôi dưỡng tâm hồn và theo ta suốt hành trình trưởng thành.

Sức hút khó cưỡng của concert 22/10/2026 09:34 Lady Gaga hát trước khoảng 2,1 triệu người trên một bãi biển ở Brazil. Taylor Swift thu hút gần 300.000 lượt khán giả tại Australia, còn Adele khiến hơn 700.000 tới Munich.

Podcast truyện ngắn: Lời nói dối ngọt ngào 21/10/2026 19:00 Ở vùng cao Xín Mần, từ món quà nhỏ của mẹ Hiền, Dua nghĩ ra cách mang niềm vui đến cho em trai. Qua ánh nhìn hồn nhiên của đứa trẻ, tình thân và tình mẹ hiện lên thật cảm động.

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công thời Nguyễn tại Thành Điện Hải 21/10/2026 13:22 Ngày 21/10, trong quá trình thi công Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công thời Nguyễn, có niên đại khoảng 200 năm.

Podcast truyện ngắn: Món quà gửi muộn 20/10/2026 19:00 Truyện ngắn "Món quà gửi muộn" kể về câu chuyện của Mai, bà và mẹ. Về việc mẹ Mai đã âm thầm viết thư thay người cha hy sinh, để xoa dịu nỗi chờ đợi mỏi mòn của bà ngoại.

Phim ngắn AI và nguy cơ về nội dung lệch chuẩn 20/10/2026 10:01 Phim ngắn tạo bằng AI đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền nội dung lệch chuẩn, ảnh hưởng đến nhận thức và tâm lý người xem.

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh mà tôi từng biết 20/10/2026 05:20 Hè năm 1993, khi về phép tìm tư liệu người cha quá cố, tôi lần đầu diện kiến nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh. Duyên hạnh ấy đã mở đầu cho mối tâm giao về sau khi tôi có nhiều năm gắn bó với cụ qua Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cụ (24/10/1926-24/10/2026), tôi viết vài lời để tỏ tấm tình trân quý với cây đại thụ của văn hoá xứ Nghệ.