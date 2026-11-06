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Văn hóa - Giải trí

Người cao tuổi Hà Tĩnh ngân vang câu hát dân ca

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Với những tiết mục được dàn dựng công phu, người cao tuổi Hà Tĩnh góp phần gìn giữ các làn điệu dân ca, lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống quê hương.

Tối 6/11, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026.

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Đại biểu theo dõi chương trình văn nghệ.
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Tại chương trình, các đại biểu và khán giả được thưởng thức 6 tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa quê hương.
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Trong đó, 3 tiết mục được lựa chọn tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực Bắc Trung Bộ, tổ chức tại tỉnh Nghệ An từ ngày 10 - 11/11/2026, gồm: màn trống hội múa hát sắc bùa “Ta về vui hội hôm nay”; hát xẩm Nghệ “Người cao tuổi Thành Sen - Khúc hát tự hào” và tổ khúc dân ca “Chung vui câu hát cội nguồn”. Trong ảnh: tiết mục màn trống hội múa hát sắc bùa “Ta về vui hội hôm nay” do toàn đoàn biểu diễn.
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Các tiết mục do Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Bá Ngọc sáng tác, dàn dựng, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ nhân, diễn viên người cao tuổi. Trong ảnh: tiết mục hát Xẩm Nghệ “Người cao tuổi Thành Sen - Khúc hát tự hào”, biểu diễn ca sĩ Thái Bảo cùng nhóm múa phụ họa.
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Cũng tại chương trình, các đại biểu, khán giả còn được thưởng thức 3 tiết mục gồm: đơn ca nam “Dâng Người câu ví làng Sen”, ca khúc “Nghe câu ví phường vải trên sông La” và đơn ca nữ “Hà Tĩnh trong tôi”. Trong ảnh: tiết mục đơn ca nữ “Hà Tĩnh trong tôi” do hội viên Mỹ Hạnh trình bày và đơn ca nam “Dâng Người câu ví làng Sen” do Nghệ nhân Ưu tú Hồ Đức Trung thể hiện.
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Tiết mục “Nghe câu ví phường vải trên sông La” do tốp ca nam nữ thể hiện.
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Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; đồng thời khuyến khích người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và cộng đồng, chung tay gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
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Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi theo dõi.

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Tags:

#Hội Người cao tuổi tỉnh #Văn nghệ chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam #Ngày Văn hóa Việt Nam #Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi #Báo mới 24h Báo Hà Tĩnh

Chủ đề Ngày văn hóa Việt Nam 24/11

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