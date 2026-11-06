Người cao tuổi Hà Tĩnh ngân vang câu hát dân ca

(Baohatinh.vn) - Với những tiết mục được dàn dựng công phu, người cao tuổi Hà Tĩnh góp phần gìn giữ các làn điệu dân ca, lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống quê hương.
Tối 6/11, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026.
Các tiết mục do Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Bá Ngọc sáng tác, dàn dựng, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ nhân, diễn viên người cao tuổi. Trong ảnh: tiết mục hát Xẩm Nghệ “Người cao tuổi Thành Sen - Khúc hát tự hào”, biểu diễn ca sĩ Thái Bảo cùng nhóm múa phụ họa.
Cũng tại chương trình, các đại biểu, khán giả còn được thưởng thức 3 tiết mục gồm: đơn ca nam “Dâng Người câu ví làng Sen”, ca khúc “Nghe câu ví phường vải trên sông La” và đơn ca nữ “Hà Tĩnh trong tôi”. Trong ảnh: tiết mục đơn ca nữ “Hà Tĩnh trong tôi” do hội viên Mỹ Hạnh trình bày và đơn ca nam “Dâng Người câu ví làng Sen” do Nghệ nhân Ưu tú Hồ Đức Trung thể hiện.
Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi theo dõi.
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