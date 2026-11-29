Podcast truyện ngắn: Cố Giang nguyệt ảnh 25/11/2026 19:00 Ở xóm Tứ Thời bên dòng Cố Giang, nghề dựng cổng cưới bằng lá lưu giữ bao phong tục và chuyện đời. Nhưng sau những chiếc cổng quê kiểng ấy là những phận người, những mối duyên chưa từng gọi tên.

Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường, non sông hòa nhịp 24/11/2026 22:38 Với chủ đề “Muôn sắc Việt Nam - Văn hóa soi đường, Non sông hòa nhịp”, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gồm ba chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc Việt Nam” và “Bản sắc vươn xa”. Mỗi chương là một lát cắt nghệ thuật, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ niềm tự hào về lịch sử, truyền thống đến sự trân quý những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền và khát vọng lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Podcast tản văn: Những cơn gió vào đông 24/11/2026 19:06 Có những cơn gió không chỉ mang mùa đông về mà còn đánh thức bao miền nhớ. Để giữa cái se lạnh của đất trời, ta chợt nhận ra có những yêu thương dù đã xa vẫn luôn ấm áp trong lòng.

Vinh danh 20 cá nhân đóng góp vào sự phát triển văn hóa Công an Hà Tĩnh 24/11/2026 10:55 Chương trình vinh danh là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, trách nhiệm của các cá nhân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong lực lượng Công an Hà Tĩnh.

Lan tỏa di sản văn hóa trong đời sống 24/11/2026 07:52 Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tình yêu và ý thức gìn giữ di sản văn hóa.

Lan tỏa tình yêu quê hương qua lời ca, điệu múa ở phường Nam Hồng Lĩnh 24/11/2026 05:32 16 đội văn nghệ của phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mang đến liên hoan những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh giàu bản sắc.

Phường Thành Sen tổ chức giao lưu văn nghệ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 23/11/2026 21:26 Chương trình giao lưu văn nghệ là dịp để cán bộ, Nhân dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) gặp gỡ, gắn kết cộng đồng, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương và góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống.

Sôi nổi lễ hội dân gian hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam ở phường Hà Huy Tập 23/11/2026 15:54 Lễ hội trò chơi dân gian hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được phường Hà Huy Tập tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia.

Tìm lại bóng dáng Nguyễn Du trên đất Hàng Châu 23/11/2026 13:42 Giữa những cung đường như dải lụa miên man từ cổ trấn về Hàng Châu, khi hai bên đường lá cây đã bắt đầu ngả vàng, lòng tôi dâng lên niềm xúc động khi nhớ về đại thi hào Nguyễn Du. Vùng đất này từng in dấu chân ông trong hơn một năm đi sứ và để lại những dấu ấn sâu đậm trong sáng tác của ông.

Sôi nổi Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại xã Kỳ Văn 23/11/2026 10:57 Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) là dịp lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Hà Tĩnh có một bảo tàng trong chiến tranh 23/11/2026 05:19 Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước với muôn vàn khó khăn, Hà Tĩnh đã xây dựng được một bảo tàng thuộc tốp đầu của các tỉnh trên toàn miền Bắc.

Thu Hà giành giải nhì, Mộc An giành giải ba Sao Mai 2026 23/11/2026 05:03 Hoàng Thu Hà có màn bứt phá ngoạn mục, giành giải nhì chung cuộc tại Sao Mai 2026. Trong khi đó, Nguyễn Mộc An đoạt giải ba. Cả hai thí sinh quê Hà Tĩnh đều để lại dấu ấn với những tiết mục mang đậm màu sắc âm nhạc dân gian.

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Tôn vinh các văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho văn học nghệ thuật 22/11/2026 17:38 Ngày 22/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa; đặc biệt là Lễ tôn vinh các văn nghệ sĩ tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho văn học nghệ thuật.

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2 giọng ca Hà Tĩnh sẵn sàng khẳng định bản lĩnh tại Chung kết Sao Mai 2026 22/11/2026 07:49 Trong đêm Chung kết xếp hạng Sao Mai 2026 diễn ra tối 22/11, Nguyễn Mộc An lựa chọn ca khúc “Hà Tĩnh mình thương” để gửi gắm tình yêu quê hương, trong khi Hoàng Thu Hà thử sức với hình tượng Xúy Vân giả dại qua trích đoạn chèo cổ “Kim Nham”.

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[Motion Graphic] Hà Tĩnh 7 lần có tên trong các danh hiệu của UNESCO 21/11/2026 05:15 Hà Tĩnh đã 7 lần có tên trong các danh hiệu của UNESCO: hai danh nhân được vinh danh, ba di sản tư liệu Ký ức thế giới và hai di sản văn hóa phi vật thể.

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Phát hiện sắc phong cho Giác Hải Không Lộ thiền sư ở Hà Tĩnh 19/11/2026 08:21 2 đạo sắc phong thời Nguyễn phong thần cho Giác Hải Không Lộ thiền sư hiện được lưu giữ tại xã Thạch Lạc và xã Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Nguyễn Quỳnh Anh bị tước danh hiệu hoa hậu 19/11/2026 05:05 Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh sau khi xem xét những sự việc phát sinh trong quá trình cô đương nhiệm.

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"Thương vay khóc mướn" trên mạng xã hội, ranh giới nào cho lòng trắc ẩn? 18/11/2026 05:05 Lòng trắc ẩn vốn là cảm xúc đẹp, nhưng khi thiếu tỉnh táo, cảm thông có thể trở thành bao biện, đúng sai bị đánh tráo và trách nhiệm của người gây ra hành vi sai trái dần bị lu mờ.

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Thạch Lạc lan tỏa giá trị di chỉ khảo cổ học gần 5.000 năm tuổi 17/11/2026 15:54 Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc lưu giữ những dấu tích quý giá về đời sống của người Việt cổ. Nhận thức rõ giá trị đó, xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) đang chú trọng công tác bảo tồn, phát huy di sản, từng bước lan tỏa ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

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Ông Nguyễn Thế Kỷ trở thành tân Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam 17/11/2026 12:43 Ông Nguyễn Thế Kỷ được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 và được Ban Chấp hành Hội bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cảnh tuyết trắng xóa ở Vạn Lý Trường Thành 17/11/2026 09:27 Tuyết phủ trắng các dãy núi và tường thành cổ tại Vạn Lý Trường Thành đoạn Bát Đạt Lĩnh (Bắc Kinh, Trung Quốc), tạo nên khung cảnh mùa đông như tranh thủy mặc.