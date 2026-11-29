(Baohatinh.vn) - Nghề têm trầu cánh phượng vẫn được nhiều người dân ở Hà Tĩnh bền bỉ gìn giữ, tạo nên những lễ vật tinh tế, góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong các dịp lễ, cưới hỏi.
Từng chiếc lá được cắt tỉa bằng kéo, gấp và uốn theo hình dáng cánh phượng. Các đường cắt phải gọn, nếp gấp cân đối, vừa tạo được hình dáng mềm mại, vừa bảo đảm các chi tiết liên kết hài hòa.
Qua thời gian, cách trang trí trầu cánh phượng cũng có những biến tấu để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Bên cạnh hình cánh phượng truyền thống, người thợ còn kết hợp thêm hoa hồng, tạo điểm nhấn cho từng mâm trầu cau.
Vào những thời điểm mùa cưới hỏi hoặc dịp lễ hội, lượng khách đặt têm trầu cánh phượng tăng lên.
Bà Lê Thị Hòa (tiểu thương chợ Hà Tĩnh) cho biết: “Tháng này có nhiều ngày đẹp, lại vào mùa cưới và lễ hội nên lượng khách đến đặt têm trầu cánh phượng khá đông. Chúng tôi tập trung làm để kịp phục vụ khách hàng, mong muốn mỗi gia đình có những lễ vật chu đáo trong ngày cưới hỏi, lễ trọng.”
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