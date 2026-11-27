Trần Thị Thu Huyền trong phần thi trang phụ dạ hội tại đêm chung kết Hoa hậu Di sản Quốc tế 2026 ở Thái Lan. (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 Trần Thị Thu Huyền (SN 2006, quê xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) vừa giành hai giải Best Catwalk (Người đẹp trình diễn catwalk đẹp nhất) và Best Elegance (Người đẹp Thanh lịch) tại Hoa hậu Di sản Quốc tế 2026 (Miss Heritage International 2026).

Đêm chung kết diễn ra tối 26/11 tại ESC Park Rangsit, Thái Lan, với sự tham gia của 47 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh hiệu Hoa hậu Di sản Quốc tế 2026 thuộc về đại diện Mongolia; Á hậu 1 là đại diện Singapore và Á hậu 2 thuộc về thí sinh Kenya.

Trước đêm chung kết, các thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa và cộng đồng tại Thái Lan như tham quan bảo tàng phim, nông trại sen, trải nghiệm làm vườn, giao lưu tại các tổ chức bảo trợ trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật. Các hoạt động giao lưu, quảng bá sản phẩm đặc trưng cũng tạo cơ hội để đại diện các nước giới thiệu bản sắc quê hương.

Thu Huyền trong một phần thi tại đêm chung kết Hoa hậu Di sản Quốc tế 2026. (Ảnh: NVCC)

Trong các phần thi chính thức, thí sinh lần lượt thể hiện tài năng, trình diễn quốc phục, trang phục dạ hội và áo tắm. Những bộ trang phục truyền thống của các quốc gia góp phần tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu.

Miss Heritage International thuộc hệ thống Heritage Pageants, hướng đến năm giá trị P.E.T.C.H., gồm Peace (Hòa bình), Environment (Môi trường), Tourism (Du lịch), Culture (Văn hóa) và Heritage (Di sản). Cuộc thi hướng đến kết nối các nền văn hóa, quảng bá bản sắc quốc gia và nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 Trần Thị Thu Huyền. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ sau cuộc thi, Thu Huyền bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi có cơ hội giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong hành trình dự thi, cô cũng tích cực quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử, bản sắc và câu chuyện gắn với từng vùng đất của Việt Nam, trong đó có quê hương Kỳ Thượng.

Trước khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, Trần Thị Thu Huyền đăng quang Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026. Cô theo đuổi niềm đam mê diễn xuất, yêu thể thao và thích khám phá những vùng đất mới.

Trên cương vị Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026, Thu Huyền mong muốn tiếp tục đồng hành trong các hoạt động văn hóa, du lịch và cộng đồng; góp phần quảng bá di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề, lễ hội và những nét đẹp trong đời sống người dân, đặc biệt tại quê hương Hà Tĩnh.

Người đẹp cũng kỳ vọng được tham gia các chương trình dành cho thế hệ trẻ, góp phần giúp các em hiểu hơn về lịch sử, trân trọng những giá trị truyền thống và thêm tự hào về cội nguồn. Theo Thu Huyền, việc gìn giữ di sản không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể được vun đắp từ những hành động giản dị như bảo tồn các làn điệu dân ca, gìn giữ phong tục tốt đẹp và giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của quê hương.