(Baohatinh.vn) - CGV dành tặng nhiều suất chiếu miễn phí các phim từ ngày 21-24/11 tại một số cụm rạp CGV, trong đó có Hà Tĩnh.
Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, trở thành dịp ý nghĩa nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa và khuyến khích cộng đồng chủ động tham gia, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Hòa chung tinh thần đó, CGV triển khai chương trình +1 Culture Day, mừng Ngày Văn hóa như một hoạt động đặc biệt trong tháng 11, mang đến cho khán giả thêm cơ hội tiếp cận điện ảnh với mức giá vé đặc biệt ưu đãi.
Cụ thể, trong hai ngày 23/11 và 30/11/2026, khán giả trên toàn quốc có thể thưởng thức các bộ phim yêu thích tại hệ thống rạp CGV với mức giá ưu đãi.
Vốn là chương trình ưu đãi đặc biệt của CGV diễn ra vào thứ 2 cuối cùng mỗi tháng kể từ năm 2015, CGV Culture Day hướng đến việc đưa điện ảnh đến gần hơn với đông đảo khán giả thông qua chính sách giá vé hấp dẫn. Riêng trong tháng 11/2026, CGV lần đầu tiên bổ sung thêm 1 ngày CGV Culture Day vào 23/11, bên cạnh ngày ưu đãi định kỳ vào thứ 2 cuối cùng của tháng, ngày 30/11. Như vậy, khán giả sẽ có 2 ngày thưởng thức điện ảnh với mức giá vô cùng ưu đãi trong cùng một tháng.
Với chương trình +1 Culture Day, mừng Ngày Văn hóa, CGV mong muốn tạo điều kiện để các khán giả có dịp thưởng thức những tác phẩm điện ảnh yêu thích. Đây cũng là cơ hội để lan tỏa ý nghĩa và tinh thần của Ngày Văn hoá Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của công chúng đối với điện ảnh và các loại hình nghệ thuật văn hoá Việt Nam nói chung.
Cũng trong tháng 11 này, CGV tiếp tục đồng hành cùng Cục Điện ảnh tổ chức các suất chiếu phim miễn phí trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII diễn ra từ ngày 22-24/11/2026.
Các suất chiếu sẽ mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật, lịch sử và văn hóa, gồm: Chuyện tình Khâu Vai, Dáng đứng Việt Nam, Phật hoàng, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Người thầy của muôn đời, Báu vật trời cho, Làng xây đảo và Quý tử vượt giàu. Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí tại 3 cụm rạp CGV Vincom Hà Tĩnh, CGV Vincom Hạ Long và CGV Vincom Sơn La.
Cùng với đó, hàng loạt phim điện ảnh Việt Nam cũng được chiếu miễn phí tại CGV Aeon Mall Hải Phòng từ ngày 21-23/11/2026 trong khuôn khổ chương trình Hải Phòng: Cửa ngõ điện ảnh do UBND TP. Hải Phòng và Hiệp hội Xúc tiến Điện ảnh Việt Nam tổ chức. Các bộ phim được trình chiếu bao gồm: Mưa đỏ, Hẹn em ngày nhật thực, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Anh hùng, Trại buôn người.
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