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Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

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Nguyễn Yến Trang, 20 tuổi, quê Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 1 là Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi là Á hậu 2.

Yến Trang vượt qua 24 thí sinh vòng chung kết để đăng quang cuộc thi, tối 7/11. Giây phút được xướng tên, người đẹp gốc Hà Nội vỡ òa cảm xúc. Hoa hậu Hà Trúc Linh trao vương miện mang tên Ngọc liên diệu nhật, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen vươn mình đón ánh dương cho Nguyễn Yến Trang.

Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng lần lượt là 79-58-88 cm, hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Yến Trang từng thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, vào top 20. Tại đêm thi cuối, cô cùng 24 thí sinh lần lượt trải qua màn trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội.

Ở vòng thi ứng xử dành cho top 5, cô thể hiện sự tự tin trước câu hỏi có nội dung: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và sẽ lan tỏa ra sao đến bạn bè quốc tế?". Cô chỉ ra trên thế giới có những mảnh đất, khoảng trời vẫn phải chịu tiếng bom đạn. "Chúng ta may mắn ở Việt Nam, mỗi sáng thức dậy là bầu trời trong xanh, tiếng chim hót. Ta được làm việc, cống hiến, đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", Yến Trang nói.

Người đẹp nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức ở Việt Nam năm 2019. Theo cô, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là đất nước hòa bình mà còn là quốc gia có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình đến thế giới. "Tôi tự hào là người Việt Nam", cô hô vang.

Chiến thắng của Yến Trang có phần gây bất ngờ cho khán giả bởi trước chung kết cô không phải là ứng viên nằm trong top đầu dự đoán của khán giả lẫn các chuyên trang nhan sắc. Người đẹp cho biết ấp ủ ước mơ trở thành hoa hậu từ nhỏ, dành nhiều năm trau dồi kỹ năng trước khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại cuộc thi, người đẹp tham gia các hoạt động cộng đồng như trồng rừng ngập mặn, tri ân cựu chiến binh tại Hải Phòng. Cô từng gây chú ý khi thể hiện ca khúc Flashlight của Jessie J trong thử thách Tài năng và Nghệ thuật.

Hoa hậu Yến Trang diễn áo dài.
Hoa hậu Yến Trang diễn áo dài.

Danh hiệu á hậu 1 trao cho Trần Xuân Khánh Linh, 20 tuổi, quê Gia Lai. Người đẹp cao 1,69 m, số đo ba vòng lần lượt là 83-60-88 cm, đồng thời có nụ cười sáng, giỏi ngoại ngữ. Người đẹp từng là thủ khoa tốt nghiệp cấp ba trường Quốc tế Hoa Kỳ APU năm 2024, đạt điểm trung bình tích lũy (GPA) 4.6. Cô hiện học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi, 20 tuổi, quê Gia Lai. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 73-60-91 cm. Phương Nghi từng là hoa khôi Đại học Ngoại thương TP HCM năm 2025. Ngoài ba giải thưởng chính, ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tài năng của các người đẹp.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm chung kết diễn ra trong hơn ba giờ đồng hồ tại sân khấu ngoài trời dựng tại Quảng trường danh vọng, Đồ Sơn. Ngoài các màn thể hiện của thí sinh, nhiều ca sĩ gồm Minh Hằng, Văn Mai Hương, S.T Sơn Thạch, Maiquinn, Minh Ngọc góp phần khuấy động không khí. Ban tổ chức đầu tư âm thanh, ánh sáng, hệ thống bàn nâng, hiệu ứng LED. Đạo diễn Trần Tú dàn dựng sân khấu theo ý tưởng Dệt miền thanh xuân, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa, tạo sự mềm mại, tôn vinh nét văn hóa truyền thống. Hàng nghìn khán giả nán lại đến gần khuya để chứng kiến giây phút đăng quang của tân hoa hậu.

Cuộc thi diễn ra trong ba tháng gồm vòng tuyển chọn và series truyền hình thực tế. Các người đẹp sinh hoạt trong nhà chung, đồng thời rèn luyện toàn diện từ kỹ năng catwalk, ứng xử, chăm sóc bản thân và tham gia các hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm văn hóa các vùng miền. Từ top 53 vòng chung khảo, giám khảo chọn 25 cô gái đi tiếp sau đêm thi hôm 10/10.

Với chủ đề Miền hương sắc, mùa thi tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt qua nhiều thế hệ, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Trong đó, chữ "hương" tượng trưng cho chiều sâu văn hóa, tâm hồn và cốt cách, "sắc" thể hiện vẻ đẹp ngoại hình, sức sống và tinh thần vươn lên. Sân chơi đề cao bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến. Nhắn nhủ đến người đẹp vừa đăng quang, ông Phùng Công Sưởng, trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh vương miện là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị trong tương lai. "Tôi mong tân hoa hậu bước tiếp bằng trái tim yêu thương, khát vọng đóng góp cho cộng đồng và thực hiện những điều ý nghĩa, mang lại niềm tự hào cho quê hương", ông nói.

Ra đời năm 1988 với tên gọi Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam là một trong những cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời nhất trong nước. Qua gần bốn thập niên, sân chơi nhiều lần thay đổi về quy mô, hình thức, nhưng vẫn duy trì định hướng tìm kiếm những phụ nữ hội tụ nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và lòng nhân ái. Thí sinh không chỉ được đánh giá qua các phần trình diễn trên sân khấu mà còn qua quá trình rèn luyện, ứng xử và hoạt động cộng đồng.

Người đầu tiên đăng quang là Bùi Bích Phương, quê Hà Nội. Sau đó, cuộc thi chắp cánh cho nhiều hoa hậu thành công trong các lĩnh vực, quen thuộc với công chúng như Hà Kiều Anh (1992), Mai Phương Thúy (2006), Đặng Thị Ngọc Hân (2010), Đặng Thu Thảo (2012), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014), Đỗ Mỹ Linh (2016), Trần Tiểu Vy (2018), Đỗ Thị Hà (2020) và Hà Trúc Linh (2024).

vnexpress.net
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Tags:

#Nguyễn Yến Trang #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Trần Xuân Khánh Linh #Lê Phương Nghi #chung kết Hoa hậu Việt Nam #Đồ Sơn #đăng quang hoa hậu

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