Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Những nghệ nhân bền bỉ giữ nhịp ca trù ở Hà Tĩnh

Mỹ Dung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trải qua bao thăng trầm, tiếng phách, nhịp đàn ca trù vẫn bền bỉ ngân vang trên đất Hà Tĩnh nhờ tâm huyết giữ lửa và nỗ lực trao truyền di sản của các nghệ nhân.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có truyền thống ca trù, Nghệ nhân Ưu tú Dương Thị Xanh sớm được nuôi dưỡng trong những câu hát cổ của các nghệ nhân đi trước. Người bạn đời của chị, Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Đài cũng chung niềm say mê với loại hình nghệ thuật này. Tình yêu dành cho tiếng đàn, tiếng hát đã đưa hai người tìm đến các nghệ nhân trong vùng để học hỏi, kiên trì rèn luyện từng kỹ thuật biểu diễn.

Năm 2007, khi mong muốn bảo tồn và truyền dạy ca trù ngày càng thôi thúc, vợ chồng nghệ nhân quyết định đóng cửa hàng kinh doanh, tự bỏ kinh phí ra Hà Nội học tập, trau dồi kỹ thuật hát ca trù. Sau những tháng ngày tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, anh chị trở về quê hương, miệt mài truyền dạy cho người yêu ca trù.

bqbht_br_56.jpg
Với các nghệ nhân Dương Thị Xanh và Trần Văn Đài, gìn giữ ca trù không đơn thuần là theo đuổi niềm đam mê cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với di sản của quê hương.

Với hai nghệ nhân, gìn giữ ca trù không đơn thuần là theo đuổi niềm đam mê cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với di sản của quê hương. Người đàn, người hát có thế mạnh riêng, nhưng cùng chung mục tiêu bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Trong cuộc sống, anh chị thu xếp việc gia đình, tiếp sức cho nhau để bền bỉ theo đuổi con đường đã chọn.

Với ca nương Nguyễn Thị Thu Hà ở xã Nghi Xuân, tình yêu ca trù lại bắt đầu từ một lần theo mẹ đến nhà văn hóa xem các nghệ nhân biểu diễn khi mới tám tuổi. Tiếng đàn đáy, nhịp phách cùng giọng hát của các ca nương đã khơi dậy trong cô niềm yêu thích đặc biệt. Nhà cách nơi sinh hoạt câu lạc bộ hơn 15 km, nhưng hằng tuần, Thu Hà vẫn được bố đưa đến học.

bqbht_br_5m6a5700.jpg
15 năm qua, ca nương Nguyễn Thị Thu Hà vẫn luôn miệt mài luyện tập để theo đuổi loại hình nghệ thuật ca trù.

Để hát được ca trù, người học không chỉ cần chất giọng phù hợp mà còn phải rèn luyện cách ngồi, cách cầm phách, giữ hơi, nhả chữ, luyến âm và đổ hột. Mỗi kỹ thuật đều đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ; người học phải trải qua thời gian dài mới có thể làm chủ giọng hát, nhịp phách và truyền tải được chiều sâu của lời ca. Suốt 15 năm qua, ca nương Thu Hà vẫn miệt mài rèn luyện, từng bước hoàn thiện khả năng biểu diễn và bền bỉ với con đường ca hát đã lựa chọn.

Ca trù không thể được gìn giữ chỉ bằng tình yêu nhất thời. Để làm chủ loại hình nghệ thuật bác học này, người thực hành phải dành nhiều thời gian học tập, tích lũy kiến thức và rèn giũa kỹ năng. Sức hấp dẫn của ca trù nằm ở sự kết hợp tinh tế giữa thơ ca, giọng hát và nhạc cụ; lời ca giàu tính văn chương, nhiều điển tích, đòi hỏi người hát không chỉ có kỹ thuật mà còn phải hiểu và cảm nhận được ý thơ, tình thơ.

Trên quê hương Hà Tĩnh, ca trù còn gắn với những câu chuyện về nguồn cội và chiều sâu văn hóa. Theo những câu chuyện lưu truyền trong dân gian, ca trù gắn với sự tích Đinh Lễ, Bạch Hoa và sự ra đời của cây đàn đáy. Ở Cổ Đạm, những câu chuyện ấy được lưu giữ như một phần ký ức văn hóa của vùng đất. Đến thế kỷ XVII, ca trù phát triển mạnh mẽ; đặc biệt, những đóng góp của Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX đã góp phần làm phong phú và khẳng định vị thế của nghệ thuật ca trù trong đời sống văn hóa.

bqbht_br_5m6a5617.jpg
Mỗi làn điệu ca trù yêu cầu người hát cảm nhận được chiều sâu của lời ca, biết làm chủ giọng hát cùng nhịp phách.

Năm 2009, UNESCO ghi danh ca trù là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Sự ghi danh này khẳng định giá trị của loại hình nghệ thuật, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ, phục hồi và trao truyền trước nguy cơ mai một. Tại Hà Tĩnh, quá trình khôi phục và gìn giữ ca trù có sự tham gia của các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, cơ quan văn hóa và cộng đồng địa phương.

bqbht_br_5m6a5652.jpg
Nhiều năm qua, CLB Ca trù Cổ Đạm vẫn duy trì sinh hoạt hằng tuần, tuy nhiên lực lượng tham gia không nhiều.

Hà Tĩnh hiện có CLB Ca trù Cổ Đạm và CLB Ca trù xã Nghi Xuân đang hoạt động với hơn 60 thành viên. Các CLB duy trì không gian thực hành, tạo điều kiện để nghệ nhân gặp gỡ, biểu diễn và truyền dạy cho người yêu thích. Tuy nhiên, lực lượng gắn bó lâu dài vẫn chủ yếu là những nghệ nhân trung niên và cao tuổi. Việc tìm kiếm, bồi dưỡng và giữ chân người trẻ có năng khiếu vẫn gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, đời sống của các nghệ nhân vẫn còn nhiều khó khăn. Phần lớn họ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ bằng niềm đam mê và trách nhiệm với di sản, trong khi nguồn thu nhập từ hoạt động nghệ thuật còn hạn chế. Ca trù lại là loại hình đòi hỏi quá trình học tập, rèn luyện lâu dài, nên nếu thiếu điều kiện thực hành và cơ hội biểu diễn, người trẻ sẽ khó duy trì việc học đến cùng. Bởi vậy, để di sản được trao truyền bền vững, không thể chỉ trông chờ vào tâm huyết của các nghệ nhân.

bqbht_br_5m6a5613.jpg
Ca trù là loại hình nghệ thuật bác học, đòi hỏi người thực hành phải có thời gian dài học tập và rèn luyện.

Những năm qua, tỉnh đã quan tâm hỗ trợ kinh phí, tôn vinh nghệ nhân, tạo điều kiện thực hành, truyền dạy và quảng bá ca trù đến công chúng. Đây là những hoạt động cần thiết, song việc bảo tồn cần được triển khai thường xuyên, gắn với điều kiện thực tế của từng câu lạc bộ. Duy trì hoạt động truyền dạy, mở rộng không gian biểu diễn và tạo thêm cơ hội để nghệ nhân giới thiệu di sản đến công chúng sẽ góp phần khuyến khích người thực hành tiếp tục gắn bó, đồng thời giúp ca trù có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Cùng đó, công tác tư liệu hóa các làn điệu, lời ca, kỹ thuật đàn hát và kinh nghiệm của nghệ nhân cũng cần được chú trọng. Khi nhiều tri thức được trao truyền chủ yếu qua thực hành và truyền miệng, việc ghi chép, ghi âm, ghi hình có hệ thống sẽ góp phần lưu giữ những giá trị quý báu, hỗ trợ nghiên cứu và tạo nguồn tư liệu phục vụ các thế hệ học trò. Quan trọng hơn, tình yêu di sản cần được nuôi dưỡng từ sớm, để người trẻ không chỉ biết đến ca trù mà còn có cơ hội tiếp cận, học tập và từng bước trở thành lực lượng kế cận.

bqbht_br_5m6a5639.jpg
Các nghệ nhân giữ "nhịp ca trù" bằng đam mê và trách nhiệm đối với di sản của cha ông.

Giữ gìn ca trù không chỉ là lưu lại những làn điệu xưa, mà còn là bảo vệ ký ức văn hóa, cốt cách và chiều sâu tâm hồn của quê hương Hà Tĩnh. Tâm huyết của những nghệ nhân là nền tảng quý giá để di sản tiếp tục được trao truyền. Nhưng để ca trù ngân vang qua nhiều thế hệ, những người giữ lửa cần được tiếp sức bằng các giải pháp thiết thực, để loại hình nghệ thuật này không chỉ thuộc về quá khứ mà còn có chỗ đứng trong đời sống hôm nay và mai sau.

Clip: Ca nương Nguyễn Thị Thu Hà, Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Đài và nghệ nhân Lê Xuân Hải trong trích đoạn ca trù: Trăng Nguyên tiêu

Tin liên quan

Tags:

#Ca Trù #Hà Tĩnh #Nghệ nhân Ca Trù #Di sản văn hóa

Chủ đề Nghệ thuật dân gian

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Lời nói dối ngọt ngào

Podcast truyện ngắn: Lời nói dối ngọt ngào

Ở vùng cao Xín Mần, từ món quà nhỏ của mẹ Hiền, Dua nghĩ ra cách mang niềm vui đến cho em trai. Qua ánh nhìn hồn nhiên của đứa trẻ, tình thân và tình mẹ hiện lên thật cảm động.
Podcast truyện ngắn: Món quà gửi muộn

Podcast truyện ngắn: Món quà gửi muộn

Truyện ngắn "Món quà gửi muộn" kể về câu chuyện của Mai, bà và mẹ. Về việc mẹ Mai đã âm thầm viết thư thay người cha hy sinh, để xoa dịu nỗi chờ đợi mỏi mòn của bà ngoại.
Phim ngắn AI và nguy cơ về nội dung lệch chuẩn

Phim ngắn AI và nguy cơ về nội dung lệch chuẩn

Phim ngắn tạo bằng AI đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền nội dung lệch chuẩn, ảnh hưởng đến nhận thức và tâm lý người xem.
Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh mà tôi từng biết

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh mà tôi từng biết

Hè năm 1993, khi về phép tìm tư liệu người cha quá cố, tôi lần đầu diện kiến nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh. Duyên hạnh ấy đã mở đầu cho mối tâm giao về sau khi tôi có nhiều năm gắn bó với cụ qua Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cụ (24/10/1926-24/10/2026), tôi viết vài lời để tỏ tấm tình trân quý với cây đại thụ của văn hoá xứ Nghệ.
Podcast tản văn: Tháng Mười, về với mẹ

Podcast tản văn: Tháng Mười, về với mẹ

Tình mẹ bao la như suối nguồn đong đầy theo năm tháng. Hãy gác lại bộn bề, để được trở về ôm lấy bóng hình dịu dàng và tận hưởng trọn vẹn yêu thương bên mẹ.
Cơn say phim ảo “đánh cắp” thời gian thực

Cơn say phim ảo “đánh cắp” thời gian thực

Video ngắn và những bộ phim do AI tạo ra đang cuốn nhiều người vào những câu chuyện ly kỳ, phi lý đến khó tin. Đằng sau những phút giải trí tưởng chừng vô hại là câu chuyện đáng suy ngẫm về thời gian, sự chú ý và khả năng làm chủ thói quen của mỗi người.
Podcast Truyện ngắn: Hành trình của chiếc lá

Podcast Truyện ngắn: Hành trình của chiếc lá

Truyện ngắn "Hành trình của chiếc lá" của tác giả Linh Đan kể về câu chuyện một chiếc lá non bé nhỏ đón nắng xuân, lớn lên giữa mùa hè rồi vàng đi và lìa cành khi thu đến.
Chuyện chưa từng có của nhạc Việt

Chuyện chưa từng có của nhạc Việt

Concert đang bùng nổ ở thị trường nhạc Việt. Chuyên gia nhận định ngoài nghệ sĩ hay công ty giải trí, các ông lớn ngân hàng cũng đầu tư khá nhiều cho concert.
Podcast tản văn: Chung chiêng tháng Mười

Podcast tản văn: Chung chiêng tháng Mười

Tháng Mười, khi đất trời chạm ngõ giao mùa, lòng người cũng chênh chao giữa những miền ký ức. Có những điều đẹp đẽ chỉ thoáng qua, nhưng đủ để ta nhớ mãi.
7 khách sạn nguy hiểm nhất thế giới

7 khách sạn nguy hiểm nhất thế giới

Vlogger Drew Binsky, người đặt chân tới tất cả quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận, đã đưa ra danh sách 7 khách sạn nguy hiểm nhất dựa trên trải nghiệm cá nhân.
Podcast truyện ngắn: Chiếc áo len cũ

Podcast truyện ngắn: Chiếc áo len cũ

Trong cuộc sống, đôi khi một món đồ cũ cũng đủ đánh thức miền ký ức. Bởi đó là kỷ vật lưu giữ bóng hình người thương và hơi ấm của tháng năm đã qua.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!