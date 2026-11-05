Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Cả nước có hơn 400 hoạt động, sự kiện nổi bật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thiên Vỹ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thông qua buổi họp báo, các thông tin trọng tâm về Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được phổ biến rộng rãi.

Sáng 5/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức buổi họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến đến các điểm cầu sở VH-TT&DL, sở VH-TT; các cơ quan báo và phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Hà Tĩnh, chương trình diễn ra tại điểm cầu Sở VH-TT&DL, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

01a1a986-ff2e-792e-a908-98f6a9e0a536jpg.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Báo Văn hóa

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã thông tin chi tiết về mục đích, ý nghĩa và công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026; đồng thời công bố kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

bqbht_br_a1.jpg
Các đại biểu tham dự họp báo tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước. Tính đến nay, cả nước đã đăng ký hơn 400 hoạt động, chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao chào mừng sự kiện.

Trong đó, điểm nhấn là lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội vào sáng 21/11 và chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, do UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VH -TT& DL và các cơ quan liên quan tổ chức. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp trình diễn pháo hoa.

Phát biểu chỉ đạo tại họp báo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh Ngày hội Văn hóa phải là nơi lan tỏa mạnh mẽ các giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bám sát định hướng tuyên truyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo nhằm thông tin chính xác, kịp thời và có chiều sâu. Việc tuyên truyền không dừng lại ở đưa tin sự kiện mà phải làm cho công chúng hiểu đúng, hiểu sâu về giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và trách nhiệm của mỗi người dân.

bqbht_br_a5.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn phát biểu chỉ đạo tại họp báo. Ảnh chụp màn hình tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác truyền thông phải gắn liền với việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử.

Thông qua các tuyến bài tuyên truyền đa dạng, sinh động, báo chí cần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển, biến chuỗi hoạt động kỷ niệm thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, thiết thực hướng về cơ sở và Nhân dân.

bqbht_br_a2.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại họp báo, các nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã đặt nhiều câu hỏi nhằm làm rõ quy mô, công tác chuẩn bị và các điểm nhấn nổi bật của Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Trọng tâm các câu hỏi xoay quanh cách thức vận hành và tính cập nhật dữ liệu của nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kịch bản chi tiết của chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24/11, cùng các phương án phối hợp tuyên truyền đa nền tảng để lan tỏa hiệu quả sự kiện tới đông đảo công chúng và địa phương. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị chuyên môn đã trao đổi, giải đáp cụ thể, qua đó thống nhất định hướng thông tin chính xác và đồng bộ trên cả nước.

Cụ thể hóa các định hướng của Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 744/KH-UBND về việc tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18 đến 24/11/2026. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai 4 sự kiện cấp tỉnh trọng điểm gồm: Chiến dịch "Hành trình trải nghiệm văn hóa Việt 2026"; ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”.

bqbht_br_a4.jpg
Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh, cán bộ Sở VH-TT&DL tỉnh cùng đông đảo phóng viên trên địa bàn tỉnh cùng tham dự họp báo.

Các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng cũng sẽ được tổ chức rộng rãi tại các khu dân cư; các di tích, bảo tàng mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tin liên quan

Tags:

#Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 #Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Tĩnh #Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh #Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Ngày văn hóa Việt Nam 24/11

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Mùa hoa dã quỳ

Podcast tản văn: Mùa hoa dã quỳ

Những ngày cuối thu, sắc vàng hoa dã quỳ bung nở không chỉ làm bừng sáng các triền đồi mà còn đánh thức ký ức về những chuyến đi, tình bạn và một thời tuổi trẻ đầy sôi nổi.
6 thư viện đẹp bậc nhất thế giới

6 thư viện đẹp bậc nhất thế giới

Từ những thư viện cổ kính ở châu Âu đến công trình kiến trúc hiện đại ở châu Á, 6 địa điểm này không chỉ lưu giữ kho tàng tri thức quý giá mà còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp độc đáo.
"Đòn bẩy" khuyến đọc của Trung Quốc

"Đòn bẩy" khuyến đọc của Trung Quốc

Văn học mạng và nền tảng số đóng vai trò như một "đòn bẩy" phát triển văn hóa đọc tại Trung Quốc. Bên cạnh đó là luật hóa việc đọc, bình dân hóa hoạt động sáng tác.
Podcast truyện ngắn: Chuyện của mưa nhỏ

Podcast truyện ngắn: Chuyện của mưa nhỏ

Truyện ngắn "Chuyện của mưa nhỏ" gửi gắm thông điệp: Mỗi người sinh ra đều sở hữu một giá trị riêng biệt, chỉ cần ta tự tin nhận ra phép màu diệu kỳ ẩn giấu bên trong chính mình.
6 chuyến tàu khác thường trên thế giới

6 chuyến tàu khác thường trên thế giới

Từ xe buýt biến hình thành tàu hỏa ở Nhật Bản đến đoàn tàu đi xuyên qua chung cư tại Trung Quốc, nhiều phương tiện đường sắt trên thế giới gây chú ý nhờ thiết kế độc đáo và hành trình khác thường.
Khám phá 30 di sản vô giá của Việt Nam

Khám phá 30 di sản vô giá của Việt Nam

Triển lãm ảnh “Các di sản thế giới của Việt Nam” khai mạc tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội, do Bộ VH-TT&DL chỉ đạo, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức, hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Thu Hà, Mộc An hát về quê hương, vào top 8 Sao Mai 2026

Thu Hà, Mộc An hát về quê hương, vào top 8 Sao Mai 2026

Hoàng Thu Hà và Nguyễn Mộc An mang đến Liveshow 4 Sao Mai 2026 những ca khúc mang âm hưởng dân ca, gắn với quê hương Hà Tĩnh. Với phần thể hiện tốt, cả hai cùng giành quyền đi tiếp, góp mặt trong top 8 chung cuộc.
Podcast tản văn: Nhớ thương tháng Mười

Podcast tản văn: Nhớ thương tháng Mười

Tháng Mười có chút nắng hanh hao, gió heo may se lạnh và cúc họa mi trắng tinh khôi. Là mùa của những nỗi nhớ dịu dàng, những cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng đủ để trái tim xao xuyến.
Podcast tản văn: Chăn trâu – một miền nhớ

Podcast tản văn: Chăn trâu – một miền nhớ

Tuổi thơ của những người đi qua hơn nửa đời người thường gắn với mái nhà, con đường làng, bạn cũ và những buổi chăn trâu...Dẫu thiếu thốn, ký ức ấy vẫn ấm áp, thân thương.
Sức hút khó cưỡng của concert

Sức hút khó cưỡng của concert

Lady Gaga hát trước khoảng 2,1 triệu người trên một bãi biển ở Brazil. Taylor Swift thu hút gần 300.000 lượt khán giả tại Australia, còn Adele khiến hơn 700.000 tới Munich.
Podcast truyện ngắn: Lời nói dối ngọt ngào

Podcast truyện ngắn: Lời nói dối ngọt ngào

Ở vùng cao Xín Mần, từ món quà nhỏ của mẹ Hiền, Dua nghĩ ra cách mang niềm vui đến cho em trai. Qua ánh nhìn hồn nhiên của đứa trẻ, tình thân và tình mẹ hiện lên thật cảm động.
Podcast truyện ngắn: Món quà gửi muộn

Podcast truyện ngắn: Món quà gửi muộn

Truyện ngắn "Món quà gửi muộn" kể về câu chuyện của Mai, bà và mẹ. Về việc mẹ Mai đã âm thầm viết thư thay người cha hy sinh, để xoa dịu nỗi chờ đợi mỏi mòn của bà ngoại.
Phim ngắn AI và nguy cơ về nội dung lệch chuẩn

Phim ngắn AI và nguy cơ về nội dung lệch chuẩn

Phim ngắn tạo bằng AI đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền nội dung lệch chuẩn, ảnh hưởng đến nhận thức và tâm lý người xem.
Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh mà tôi từng biết

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh mà tôi từng biết

Hè năm 1993, khi về phép tìm tư liệu người cha quá cố, tôi lần đầu diện kiến nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh. Duyên hạnh ấy đã mở đầu cho mối tâm giao về sau khi tôi có nhiều năm gắn bó với cụ qua Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cụ (24/10/1926-24/10/2026), tôi viết vài lời để tỏ tấm tình trân quý với cây đại thụ của văn hoá xứ Nghệ.
Podcast tản văn: Tháng Mười, về với mẹ

Podcast tản văn: Tháng Mười, về với mẹ

Tình mẹ bao la như suối nguồn đong đầy theo năm tháng. Hãy gác lại bộn bề, để được trở về ôm lấy bóng hình dịu dàng và tận hưởng trọn vẹn yêu thương bên mẹ.
Cơn say phim ảo “đánh cắp” thời gian thực

Cơn say phim ảo “đánh cắp” thời gian thực

Video ngắn và những bộ phim do AI tạo ra đang cuốn nhiều người vào những câu chuyện ly kỳ, phi lý đến khó tin. Đằng sau những phút giải trí tưởng chừng vô hại là câu chuyện đáng suy ngẫm về thời gian, sự chú ý và khả năng làm chủ thói quen của mỗi người.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!