(Baohatinh.vn) - Chương trình giao lưu văn nghệ là dịp để cán bộ, Nhân dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) gặp gỡ, gắn kết cộng đồng, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương và góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống.
Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tối 23/11, UBND phường Thành Sen tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham gia của đông đảo cán bộ và Nhân dân. Tham dự chương trình có đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương.
Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc lưu giữ những dấu tích quý giá về đời sống của người Việt cổ. Nhận thức rõ giá trị đó, xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) đang chú trọng công tác bảo tồn, phát huy di sản, từng bước lan tỏa ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.
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