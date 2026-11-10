Đặc sắc giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại đền Chợ Củi

Podcast tản văn: Giao mùa nhớ quê 06/11/2026 19:05 Với tác giả Nguyễn Bá Thuyết, người con Hà Tĩnh đã xa quê gần 45 năm, quê hương vẫn là miền ký ức sâu nặng. Đôi khi, chỉ một làn gió lạnh đầu mùa cũng đủ gợi về mái nhà xưa.

Họa sĩ Lê Quang Lĩnh: Khi nghị lực hóa thành sắc màu 06/11/2026 14:00 Không để những khiếm khuyết cơ thể giới hạn ước mơ, họa sĩ Lê Quang Lĩnh (Hà Tĩnh) đã lấy nghị lực và đam mê hội họa làm điểm tựa, vươn lên khẳng định tài năng, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí và khát vọng sống.

Cả nước có hơn 400 hoạt động, sự kiện nổi bật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 05/11/2026 11:31 Thông qua buổi họp báo, các thông tin trọng tâm về Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được phổ biến rộng rãi.

Gìn giữ và phát huy các giá trị di tích lịch sử ở Tùng Lộc 04/11/2026 22:00 Với 18 di tích lịch sử, trong đó có 4 di tích cấp quốc gia, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh tu bổ, tôn tạo và số hóa tư liệu, góp phần lan tỏa truyền thống văn hóa và bồi đắp niềm tự hào quê hương.

Podcast truyện ngắn: Hiên nhà trở gió 04/11/2026 19:00 Khi những ngày cuối thu dần khép lại, gió lạnh bắt đầu ùa về, lòng người như muốn tìm về một miền yêu thương, nơi có bóng dáng mẹ hiền và hơi ấm thân thuộc của mái nhà xưa.

Mỏng manh cánh hoa mỹ nhân gọi đông về 04/11/2026 14:36 Có những mùa hoa chẳng cần lời hẹn ước vẫn đều đặn trở về như một cuộc hẹn dịu dàng với đất trời. Tháng 11, phố phường Thành Sen (Hà Tĩnh) lại được đánh thức bởi sắc hồng của hoa mỹ nhân.

Trở về nhà sau 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới 04/11/2026 08:16 Ngày rời nhà để đi bộ quanh thế giới, Karl Bushby còn là chàng trai trẻ và sau 28 năm, ông trở về với mái tóc bạc ở tuổi 57 khi đã hoàn thành hành trình.

Bí ẩn ngôi làng 5.000 năm tuổi bị chôn vùi dưới cát 02/11/2026 14:21 Bị vùi lấp dưới cát biển suốt nhiều thiên niên kỷ, ngôi làng cổ này lưu giữ những dấu tích đời sống đáng kinh ngạc.

Hai thí sinh Hà Tĩnh cùng vào top 6 Sao Mai 2026 02/11/2026 07:55 Mang dân ca Nghệ Tĩnh và âm hưởng núi rừng Tây Bắc đến sân khấu Sao Mai, hai thí sinh Hà Tĩnh đã tạo nên những dấu ấn riêng tại Liveshow 5 với chủ đề “Giao thoa”. Cả hai cùng vượt qua đêm thi loại trực tiếp, ghi tên mình vào top 6 Sao Mai 2026.

Bữa cơm gia đình - Nơi gắn kết tình yêu thương 01/11/2026 08:31 Bữa cơm gia đình trở thành khoảng thời gian quý giá để mọi người sum vầy, sẻ chia và gắn kết yêu thương.

Những ngôi làng lưu giữ mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh 01/11/2026 06:07 Mỗi ngôi làng cổ là một miền ký ức, nơi dấu ấn lịch sử, phong tục, nếp sống và những giá trị văn hóa xưa vẫn còn hiện diện, góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa của đất và người Hà Tĩnh.

Podcast tản văn: Mùa hoa dã quỳ 31/10/2026 19:05 Những ngày cuối thu, sắc vàng hoa dã quỳ bung nở không chỉ làm bừng sáng các triền đồi mà còn đánh thức ký ức về những chuyến đi, tình bạn và một thời tuổi trẻ đầy sôi nổi.

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật "Khát vọng" của họa sĩ Lê Quang Lĩnh 31/10/2026 12:02 Triển lãm giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật phản ánh sinh động đời sống, con người và quê hương Hà Tĩnh.

6 thư viện đẹp bậc nhất thế giới 31/10/2026 09:10 Từ những thư viện cổ kính ở châu Âu đến công trình kiến trúc hiện đại ở châu Á, 6 địa điểm này không chỉ lưu giữ kho tàng tri thức quý giá mà còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp độc đáo.

Hà Tĩnh ban hành thể lệ Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VIII 30/10/2026 09:08 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII nhằm tôn vinh các tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, văn hóa - lịch sử có giá trị; khuyến khích sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh.

Podcast tản văn: Mẹ và những vòng xe kẽo kẹt 29/10/2026 19:08 Tản văn "Mẹ và những vòng xe kẽo kẹt" của Hà Lê Đan là bài viết xúc động về tiếng xe đạp kẽo kẹt của mẹ trong sương sớm cùng không khí chợ quê lam lũ.

"Đòn bẩy" khuyến đọc của Trung Quốc 29/10/2026 10:24 Văn học mạng và nền tảng số đóng vai trò như một "đòn bẩy" phát triển văn hóa đọc tại Trung Quốc. Bên cạnh đó là luật hóa việc đọc, bình dân hóa hoạt động sáng tác.

Podcast truyện ngắn: Chuyện của mưa nhỏ 28/10/2026 19:08 Truyện ngắn "Chuyện của mưa nhỏ" gửi gắm thông điệp: Mỗi người sinh ra đều sở hữu một giá trị riêng biệt, chỉ cần ta tự tin nhận ra phép màu diệu kỳ ẩn giấu bên trong chính mình.

Sập đá cổ giống bảo vật quốc gia được phát hiện dưới ruộng 28/10/2026 14:24 Người dân ở Ninh Bình phát hiện một sập đá nguyên khối có niên đại thời Lê Trung Hưng (1533 - 1789), có nhiều nét giống sập đá bảo vật quốc gia tại Cố đô Hoa Lư.

6 chuyến tàu khác thường trên thế giới 27/10/2026 08:08 Từ xe buýt biến hình thành tàu hỏa ở Nhật Bản đến đoàn tàu đi xuyên qua chung cư tại Trung Quốc, nhiều phương tiện đường sắt trên thế giới gây chú ý nhờ thiết kế độc đáo và hành trình khác thường.

Khám phá 30 di sản vô giá của Việt Nam 27/10/2026 05:25 Triển lãm ảnh “Các di sản thế giới của Việt Nam” khai mạc tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội, do Bộ VH-TT&DL chỉ đạo, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức, hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thu Hà, Mộc An hát về quê hương, vào top 8 Sao Mai 2026 26/10/2026 08:27 Hoàng Thu Hà và Nguyễn Mộc An mang đến Liveshow 4 Sao Mai 2026 những ca khúc mang âm hưởng dân ca, gắn với quê hương Hà Tĩnh. Với phần thể hiện tốt, cả hai cùng giành quyền đi tiếp, góp mặt trong top 8 chung cuộc.

Những nghệ nhân bền bỉ giữ nhịp ca trù ở Hà Tĩnh 25/10/2026 06:10 Trải qua bao thăng trầm, tiếng phách, nhịp đàn ca trù vẫn bền bỉ ngân vang trên đất Hà Tĩnh nhờ tâm huyết giữ lửa và nỗ lực trao truyền di sản của các nghệ nhân.

Podcast tản văn: Nhớ thương tháng Mười 24/10/2026 19:15 Tháng Mười có chút nắng hanh hao, gió heo may se lạnh và cúc họa mi trắng tinh khôi. Là mùa của những nỗi nhớ dịu dàng, những cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng đủ để trái tim xao xuyến.

Gợi mở hướng phát triển vùng Thiên Cầm từ giá trị văn hóa, lịch sử 24/10/2026 11:17 Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã đề xuất nhiều giải pháp khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và di sản làng biển gắn với phát triển du lịch bền vững vùng Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Đen Vâu có còn dễ đoán? 24/10/2026 04:25 Đen trở lại với "Những em bé mặt trời", tiếp tục khai thác màu sắc âm nhạc quen thuộc.

Hà Tĩnh giành 2 HCV, 4 HCB tại Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 23/10/2026 22:27 Đưa vở ca kịch “Khoảng trời con gái” tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã xuất sắc giành HCB toàn đoàn cùng 2 HCV và 3 HCB cá nhân.

Podcast tản văn: Chăn trâu – một miền nhớ 23/10/2026 19:00 Tuổi thơ của những người đi qua hơn nửa đời người thường gắn với mái nhà, con đường làng, bạn cũ và những buổi chăn trâu...Dẫu thiếu thốn, ký ức ấy vẫn ấm áp, thân thương.

Concert quốc gia "Nối vòng tay lớn" diễn ra tối 1/11 23/10/2026 11:30 Sự kiện diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), tiếp sóng trực tiếp trên kênh BHTtv của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.