Sáng 28/11, Chi hội Thơ Đường luật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có đại diện Hội Thơ Đường luật Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 75 đại biểu, đại diện cho 164 hội viên trong toàn chi hội.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Thơ Đường luật tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng động viên, khuyến khích hội viên sáng tác, góp phần duy trì và phát triển phong trào thơ Đường luật trên địa bàn. Hoạt động sáng tác ngày càng thu hút đông đảo hội viên ở nhiều lứa tuổi tham gia.

Đại biểu dự đại hội.

Đến nay, Chi hội đã có hàng chục đầu sách được xuất bản, trong đó có 6 tập chuyên san "Thơ Đường luật", đăng tải các bài lý luận, phê bình, bình thơ, dịch thơ và hơn 700 bài thơ do hội viên trong và ngoài tỉnh sáng tác. Nhiều tập thơ của các câu lạc bộ cũng được xuất bản, góp phần lưu giữ tác phẩm và lan tỏa phong trào thơ Đường luật. Bên cạnh hoạt động sáng tác, Chi hội còn tổ chức cho hội viên tham gia Ngày hội Thơ Đường toàn quốc, tham quan các di tích, danh thắng trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội giao lưu và khơi nguồn cảm hứng sáng tác.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Chi hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên; nâng cao chất lượng sáng tác, đẩy mạnh giao lưu, học hỏi và xướng họa trên các diễn đàn. Chi hội cũng khuyến khích mở rộng các hình thức sáng tác như thơ tứ tuyệt, câu đối, dịch thơ; vận động các câu lạc bộ, hội viên xây dựng ấn phẩm riêng.

Bà Bùi Ngọc Hà - Phó Chủ tịch TW Hội thơ Đường Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, bà Bùi Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thơ Đường luật Việt Nam, mong muốn Chi hội Thơ Đường luật tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của thể thơ truyền thống, đồng thời mở rộng, thu hút thêm hội viên. Bà cũng kỳ vọng hội viên tích cực hưởng ứng Ngày hội Thơ Đường luật tổ chức tại tỉnh Quảng Trị vào tháng 3/2027, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối phong trào giữa các địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh – Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phát biểu tại Đại hội.

Cũng tại đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, ghi nhận những nỗ lực của Chi hội trong duy trì hoạt động, tổ chức sinh hoạt, khích lệ hội viên sáng tác và xuất bản thơ. Ông nhấn mạnh thơ Đường luật là thể loại đòi hỏi sự am hiểu, công phu và tâm huyết; đồng thời mong muốn Chi hội tiếp tục phát huy thế mạnh, duy trì phong trào sáng tác. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, động viên và tạo điều kiện để Chi hội hoạt động hiệu quả.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội thơ Đường luật tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Chi hội Thơ Đường luật tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 thành viên. Ông Nguyễn Xuân Trung được bầu làm Chủ tịch Chi hội Thơ Đường luật Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.