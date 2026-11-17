Các đại biểu dâng hương tại khu mộ người Việt cổ, thuộc Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc, ở thôn Thanh Vĩnh.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chiều 17/11, UBND xã Thạch Lạc tổ chức tọa đàm với chủ đề "Khơi nguồn di sản, nối nhịp tương lai", thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia.

Đại biểu và đoàn viên thanh niên thắp hương tại di chỉ.

Đoàn thanh niên xã trao tặng công trình số hóa thông tin Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc cho Ban Quản lý Di tích lịch sử - Văn hóa quốc gia mộ người Việt cổ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên và học sinh được tìm hiểu về quá trình phát hiện, nghiên cứu di chỉ qua nhiều giai đoạn, từ những cuộc thám sát đầu tiên của các nhà khảo cổ học, đến các đợt khai quật chuyên sâu của Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2008.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Đáng chú ý, trong đợt khai quật tháng 10/2002, các nhà khảo cổ đã phát hiện bộ hài cốt người Việt cổ có niên đại hơn 4.800 năm. Cùng với hàng nghìn hiện vật đồ đá, đồ gốm, công cụ bằng xương được tìm thấy qua các tầng văn hóa, phát hiện này góp phần làm sáng rõ đời sống, phương thức cư trú và quá trình thích ứng với môi trường tự nhiên của cư dân cổ trên vùng đất ven biển Hà Tĩnh.

Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và khảo cổ học, ngày 22/8/2008, Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Khách mời tham gia tọa đàm.

Không chỉ có giá trị khảo cổ, khu vực di tích còn gắn với các công trình văn hóa, tín ngưỡng như đền Sắc, chùa Tăng Phúc và các địa chỉ lịch sử, tâm linh của địa phương. Đây là không gian lưu giữ nhiều lớp trầm tích văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần và truyền thống của các thế hệ cư dân Thạch Lạc.

Tại phần giao lưu, các khách mời và người am hiểu lịch sử địa phương đã chia sẻ về giá trị di sản, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ di tích; đồng thời gợi mở những cách làm để đưa lịch sử, văn hóa quê hương đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và học sinh. Các em học sinh cũng trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi về những việc làm cụ thể nhằm gìn giữ di sản.

Thông qua tọa đàm, xã Thạch Lạc hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về giá trị của Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc; khuyến khích việc tìm hiểu lịch sử địa phương, bảo vệ cảnh quan, không xâm hại di tích và chủ động ứng dụng công nghệ số để giới thiệu, lan tỏa giá trị di sản quê hương.