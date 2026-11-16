Sắc màu văn hóa trong ngày hội đoàn kết ở Thạch Khê

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Một mạch nguồn, muôn dòng sáng 14/11/2026 06:59 Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, khi thầy và trò phải dạy, học trong những phòng mượn tạm, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế là địa chỉ giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Hành trình 35 năm ấy được viết nên bằng tâm huyết của các thế hệ nhà giáo, khát vọng chinh phục tri thức của học trò và truyền thống hiếu học của quê hương.

Hà Tĩnh triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân 14/11/2026 05:06 Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao; hỗ trợ đoàn viên khó khăn sẽ được triển khai trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Văn hóa công nhân ở Hà Tĩnh.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước những cạm bẫy trên không gian mạng 13/11/2026 14:05 Trước những nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng, Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường số.

Giảm mạnh điểm cộng IELTS, bỏ hẳn từ năm 2028 13/11/2026 10:22 Thí sinh có IELTS, giải học sinh giỏi được cộng tối đa 0,5/30 điểm, từ năm 2028 không còn điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Kết quả khả quan của bệnh nhân đầu tiên sử dụng vaccine ung thư của Nga 13/11/2026 09:26 Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng vaccine ung thư cá nhân hóa của Nga không ghi nhận thêm khối u mới nào trong suốt giai đoạn thử nghiệm kéo dài 4 tháng.

Tuổi trung bình khi sinh con của phụ nữ Hà Tĩnh là bao nhiêu? 13/11/2026 08:39 Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 do Cục Thống kê công bố, Hà Tĩnh là địa phương có tuổi trung bình của mẹ khi sinh con thuộc nhóm cao.

Gần 4.000 lao động Hà Tĩnh trở về quê làm việc 13/11/2026 05:15 Từ đầu năm 2026 đến nay, gần 4.000 lao động Hà Tĩnh từ ngoại tỉnh, nước ngoài trở về quê làm việc, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và phát triển kinh tế địa phương.

Trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và thiết bị trường học tại xã Sơn Tây 12/11/2026 17:02 Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phối hợp với Báo Tài chính – Đầu tư cùng các nhà tài trợ trao tặng tổng kinh phí 430 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và mua sắm thiết bị dạy học tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh).

[Infographic] Những điểm đáng chú ý trong dự thảo Quy chế hoạt động trường THPT chuyên 12/11/2026 14:36 Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, thay thế Thông tư số 05/2023, để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh công bố 40 đơn vị nợ hơn 5,6 tỷ đồng BHXH, BHYT, BHTN 12/11/2026 13:49 Danh sách 40 đơn vị có số tháng nợ và dư nợ bảo hiểm lớn được BHXH tỉnh Hà Tĩnh cung cấp cho các ngành chức năng để phối hợp thanh tra, kiểm tra và công khai thông tin.

Chính sách nhân văn tiếp sức người bệnh tâm thần 12/11/2026 13:12 Với mức hỗ trợ 70.000 đồng tiền ăn/người/ngày, Nghị quyết số 181 đang góp phần sẻ chia gánh nặng chi phí, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh.

Bộ GD&ĐT công bố quyết định sáp nhập hàng loạt trường cao đẳng 12/11/2026 10:59 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định sáp nhập hàng loạt trường cao đẳng ở các địa phương, bàn giao 8 trường trực thuộc về ủy ban nhân dân các tỉnh.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du góp phần nuôi dưỡng tài năng, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống 12/11/2026 10:00 Từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn đến cơ sở đào tạo đa ngành hôm nay, Trường Cao đẳng Nguyễn Du đã trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, ngôi trường còn góp phần nuôi dưỡng tài năng, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026 12/11/2026 09:38 Thông qua Tháng hành động, Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong thực hiện bình đẳng giới, xây dựng môi trường lao động an toàn, bình đẳng.

Một thập kỷ vun đắp niềm tin, chắp cánh khát vọng 12/11/2026 06:00 Từ 40 học sinh trong ngày đầu thành lập đến hơn 1.000 học sinh hôm nay, Trường TH, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh đã đi qua hành trình 10 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi bước tiến đều in dấu tâm huyết, trách nhiệm của những người gieo chữ, khát vọng vươn lên của các thế hệ học trò và niềm tin bền bỉ của các bậc phụ huynh.

Các trường học tăng cường giữ ấm, bảo vệ sức khỏe trẻ khi trời lạnh 11/11/2026 09:01 Thời tiết Hà Tĩnh chuyển lạnh làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp ở trẻ em. Trước tình hình đó, các nhà trường đang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Trường liên cấp vùng biên ở Hà Tĩnh vận hành như thế nào? 11/11/2026 05:15 Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hương Khê và Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) đang từng bước ổn định nền nếp dạy học, sinh hoạt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để vận hành hiệu quả.

Đã tìm ra nguyên nhân hơn 40 con trâu, bò chết ở Nghệ An 11/11/2026 04:00 Kết quả xét nghiệm xác định vi khuẩn gây bệnh tụ huyết trùng khiến hơn 40 con trâu, bò ở xã Hữu Kiệm chết bất thường trong một tuần qua.

Đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn 10/11/2026 13:31 Học sinh thi và học lớp 10 chuyên theo khối chứ không được chọn riêng lẻ từng môn như hiện nay, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ khuyến học cấp xã 10/11/2026 11:16 Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến học cấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động hội ở Hà Tĩnh.

Công bố kết quả kiểm tra 48 bếp ăn nội trú, bán trú trường học ở Hà Tĩnh 10/11/2026 07:29 Qua kiểm tra 48 bếp ăn nội trú, bán trú tại các trường học, ngành y tế Hà Tĩnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục.

Từ xe lăn đến tự đi lại sau một ngày phẫu thuật thoát vị đĩa đệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh 10/11/2026 07:01 Từ những cơn đau lưng dữ dội, tê lan xuống chân trái đến mức phải di chuyển bằng xe lăn, người đàn ông 39 tuổi đã có thể ngồi dậy, đi lại chỉ một ngày sau phẫu thuật nội soi cột sống.

Hà Tĩnh quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư 10/11/2026 05:25 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ký ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 8/11/2026 quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trời chuyển rét, bác sĩ Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ đột quỵ 10/11/2026 05:12 Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Tĩnh trời chuyển rét, chênh lệch nhiệt độ có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

[Infographic] Chính sách tín dụng mới hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 10/11/2026 05:07 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nhằm tạo điều kiện cho người học có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong quá trình theo học.

Chính phủ yêu cầu lập đề án quản lý học sinh dùng điện thoại 08/11/2026 16:29 Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng đề án về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại trường học, theo yêu cầu của Chính phủ.

Tiếp nhận 261 đơn vị máu từ ngày hội hiến máu tình nguyện 08/11/2026 13:18 Ngày hội hiến máu tại xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh 08/11/2026 11:57 Lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn nhiệm vụ dạy học với chăm sóc, quản lý học sinh.

[Infographic] Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên 08/11/2026 08:32 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.