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Văn hóa - Giải trí

Rộn ràng ngày hội kết đoàn

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương ở Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng.

Ngày hội gắn kết cộng đồng

Là địa bàn xa trung tâm nhất của xã Nghi Xuân, thôn Xuân Lĩnh sau sáp nhập có 567 hộ dân, 2.570 nhân khẩu. Dù địa bàn rộng, dân cư đông hơn nhưng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam của thôn vẫn diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với những tiết mục văn nghệ, hoạt động giao lưu thể thao…

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Thôn Xuân Lĩnh được công nhận thôn văn hóa trong dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Đậu Xuân Lĩnh - Trưởng thôn Xuân Lĩnh cho biết: “Dù là địa bàn khó khăn nhưng nhờ sự đồng lòng của người dân, thôn đã từng bước ổn định, duy trì phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Dịp này, thôn được công nhận thôn văn hóa, tạo thêm động lực để cán bộ, Nhân dân tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương”.

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Trường Phong.

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Trường Phong.

Tại thôn Trường Phong (xã Thiên Cầm), ngày hội điểm của xã được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như thi nấu ăn, trưng bày sách, trò chơi dân gian, giao lưu thể thao và văn nghệ, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng tham dự, chung vui với bà con đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng khối đại đoàn kết từ cơ sở.

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Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được các địa phương tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết.

Bà Nguyễn Thị Hoa - người dân thôn Trường Phong chia sẻ: “Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam nên có nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con. Mọi người đều hào hứng tham gia giao lưu, trải nghiệm, qua đó, thắt chặt tình cảm xóm giềng và thêm gắn bó với cộng đồng”.

Cùng với các hoạt động ngày hội, nhiều thôn, tổ dân phố đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu được trang hoàng tại các tuyến đường, nhà văn hóa; công tác tuyên truyền về bầu cử được lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng.

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Cùng với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, Ngày Văn hóa Việt Nam, TDP 6 phường Thành Sen đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho bầu cử tổ trưởng tổ dân phố.

Ông Đặng Thế Tập - Bí thư Chi bộ TDP 6, phường Thành Sen cho biết: “Cùng với tổ chức ngày hội, chúng tôi tập trung tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố dự kiến diễn ra ngày 21-22/11, tạo sự đồng thuận và phát huy trách nhiệm của người dân trong công việc chung”.

Lan tỏa nghĩa tình, củng cố sức mạnh đoàn kết

Không chỉ mang đến không khí vui tươi, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam còn là dịp để các khu dân cư triển khai những hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

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Xã Thạch Lạc triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết, Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết của thôn Sơn Hà - xã Thạch Lạc, mô hình làng nông nghiệp hữu cơ do Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm triển khai đã được ra mắt. Dịp này, công ty trao tặng máy tính cho thôn nhằm hỗ trợ công tác quản lý, hoạt động tại khu dân cư; Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở trị giá 120 triệu đồng cho 2 hộ khó khăn.

Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Cùng với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các khu dân cư còn vận động nguồn lực trao tặng những phần quà thiết thực cho gia đình khó khăn, người yếu thế. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết trách nhiệm cộng đồng”.

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Đoàn Thanh niên xã Mai Phụ phát huy tinh thần xung kích, vì cộng đồng.

Hướng tới ngày hội, Đoàn Thanh niên xã Mai Phụ cũng phát huy vai trò xung kích vì cộng đồng với việc hoàn thành công trình pa-nô tuyên truyền, đường cờ Tổ quốc tại thôn Thạch Mỹ; huy động hơn 200 đoàn viên ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà văn hóa, đường làng; phối hợp trao hơn 120 suất cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà…

Anh Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đoàn xã Mai Phụ chia sẻ: “Các công trình, phần việc hướng tới ngày hội đều gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Thông qua các hoạt động này, tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, góp sức xây dựng cảnh quan và chăm lo các hoàn cảnh khó khăn”.

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Các địa phương xây dựng nhà ở, trao mô hình sinh kế cho người dân.

Hoạt động an sinh xã hội cũng được nhiều địa phương lựa chọn triển khai trong dịp này, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết, Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Tháng Cao điểm vì người nghèo. Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban MTTQ tỉnh, từ cuối tháng 9/2026 đến nay, MTTQ tỉnh đã hỗ trợ 817 mô hình sinh kế trị giá hơn 9,8 tỷ đồng; trao 955 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 567 triệu đồng; MTTQ cấp xã kết nối, huy động nguồn lực xây dựng hàng chục nhà ở; trao mô hình sinh kế, tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn…

Từ những hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa đến các phần việc an sinh thiết thực, Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn khơi dậy trách nhiệm, sự chung sức của mỗi người dân đối với cộng đồng. Tinh thần đoàn kết được chuyển hóa thành những hành động cụ thể và duy trì thường xuyên sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu nghĩa tình.

Các hoạt động hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm di sản và sinh hoạt cộng đồng, người dân không chỉ được giao lưu, thụ hưởng các giá trị văn hóa mà còn có thêm cơ hội phát huy bản sắc, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư. Các hoạt động được tổ chức bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

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#Hà Tĩnh 24h #Đại đoàn kết

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

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