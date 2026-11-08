Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại biểu tham dự ngày hội.

Chiều 8/11, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bắc Thượng (xã Thạch Hà).

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Bắc Thượng.

Lãnh đạo xã Thạch Hà tặng hoa chúc mừng Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Bắc Thượng.

Thôn Bắc Thượng hiện có 503 hộ với 2.027 nhân khẩu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ngày càng phát triển với 67 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 200 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,19%; 97,5% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Ông Đặng Công Trung – Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bắc Thượng báo cáo tại ngày hội.

Cùng với phát triển kinh tế, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Trong năm, người dân đã đóng góp hơn 80 triệu đồng để bê tông hóa 520m đường; vận động con em xa quê hỗ trợ gần 1km đường nhựa. Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm cũng được các tổ chức đoàn thể và người dân tích cực thực hiện.

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tiếp tục được thể hiện qua các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Trong năm, thôn đã tổ chức trao tặng nhiều suất quà, vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Công tác khuyến học, khuyến tài và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân cũng được quan tâm.

Ngày hội thu hút đông đảo bà con Nhân dân tham gia.

Tại ngày hội, đại diện các tổ chức đoàn thể và người dân đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh. Trong đó, tập trung đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của tổ chức hội, đoàn thể và trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026 cho 486 hộ gia đình tiêu biểu; đồng thời trao giải Giải Bóng chuyền thôn Bắc Thượng chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động góp phần khích lệ phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường giao lưu, gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Chiều 8/11, xã Hương Phố tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Cường Thịnh.

Lãnh đạo các sở, ngành và xã Hương Phố tham quan gian hàng sản phẩm tiêu biểu của thôn Cường Thịnh.

Lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà chúc mừng thôn Cường Thịnh.

Thôn Cường Thịnh được sắp xếp, sáp nhập từ thôn Phố Cường và Phố Thịnh. Thôn hiện có 430 hộ với 1.747 nhân khẩu, trong đó 98% là đồng bào Công giáo.

Lãnh đạo xã Hương Phố tặng hoa chúc mừng thôn Cường Thịnh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, thôn luôn chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết lương - giáo, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, cùng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 98%; các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì hoạt động.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Trên địa bàn thôn hiện có 4 doanh nghiệp và 8 hộ sản xuất kinh doanh, đã tạo việc làm và thu nhập cho các lao động tại địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh.

Ông Lê Đình Thức - Trưởng ban Mục vụ Giáo họ Ninh Cường phát biểu tại ngày hội.

Năm 2026, Nhân dân đã hiến 80m² đất, đóng góp 20 triệu đồng, 350 lượt ngày công để xây dựng, nâng cấp các công trình phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, thôn thường xuyên phát động người dân chỉnh trang vườn hộ, phát quang cây cối, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua đó, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao.

Tại ngày hội, lãnh đạo UBND xã Hương Phố cũng đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động cộng đồng, công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm – Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chia vui cùng thôn Cường Thịnh.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Nhân Sâm – Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị thôn Cường Thịnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ và đồng thuận trong cộng đồng; giữ gìn tình làng nghĩa xóm; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Đồng thời, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Quan tâm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau; khuyến khích các gia đình phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Cùng với việc giữ gìn nếp sống văn hóa truyền thống, mỗi gia đình, mỗi người dân cần chủ động tiếp cận các tiện ích số, sử dụng các nền tảng thông tin chính thống, tích cực lan tỏa những thông tin tích cực.

Dịp này, lãnh đạo các sơ, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã trao 10 suất quà cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Cường Thịnh.

Chiều 8/11, Ban Thường trực Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Xuân phối hợp với Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn Thạch Điền tổ chức Ngày hội điểm Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế, đại diện đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo địa bàn tặng hoa chúc mừng Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn Thạch Điền.

Lãnh đạo xã Thạch Xuân tặng hoa chúc mừng Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn Thạch Điền.

Thôn Thạch Điền được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Lộc Hồ, Phúc Điền và Tân Đông (xã Thạch Xuân), hiện có 567 hộ với 2.347 nhân khẩu. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã đồng lòng vượt qua khó khăn, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn Thạch Điền báo cáo kết quả thực hiện phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, tổ chức sôi nổi. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, với tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, gia đình thể thao đạt 70%.

Tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng còn được thể hiện rõ nét qua phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, toàn thôn đã trồng mới 120 cây bóng mát, xây dựng hàng chục km hàng rào xanh, huy động hơn 3.000 lượt người tham gia các đợt ra quân cao điểm.

Đông đảo bà con nhân dân tham dự ngày hội.

Cùng với đó, các hoạt động chung tay vì người nghèo, chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số” nhận được sự hưởng ứng tích cực của Ban Công tác Mặt trận, cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của cán bộ và Nhân dân thôn Thạch Điền. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát huy nội lực, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế, đại diện đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo địa bàn ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ và Nhân dân thôn Thạch Điền đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, những thành quả đó thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng dân cư.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận trong cộng đồng. Đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, chăm lo các gia đình chính sách...