(Baohatinh.vn) - Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 520-QĐ/TU ngày 23/11/2026 về việc đổi tên Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh thành Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh.
Theo quyết định, Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh, có 16 tổ chức đảng trực thuộc và 279 đảng viên.
Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác theo Quyết định số 661-QĐ/TW ngày 4/11/2026 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc mẫu của đảng ủy dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố.
Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh kiện toàn cấp ủy; thành lập cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc cấp ủy; xây dựng, ban hành quy chế làm việc theo quy chế làm việc mẫu kèm theo Quyết định số 661-QĐ/TW; thực hiện các thủ tục về con dấu, hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan theo tên gọi mới đúng quy định.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 3 đồng chí.
Chỉ định đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đồng chí Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
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