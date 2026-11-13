Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn

(Baohatinh.vn) - Hội nghị đã cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh.
Sáng 13/11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026 cho đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian 1 ngày, gần 300 cán bộ công đoàn trong toàn tỉnh được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hướng dẫn, trao đổi nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; điều kiện, quy trình kết nạp đoàn viên tại doanh nghiệp, đơn vị đã có tổ chức công đoàn; quy trình kiện toàn nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt công đoàn cơ sở.
Hội nghị cũng dành thời gian hướng dẫn công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xem xét kết nạp Đảng; triển khai các nội dung phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tổ chức công đoàn; hướng dẫn kỹ năng thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.
Hội nghị cũng hướng dẫn phương pháp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và xử lý thông tin từ cơ sở. Qua đó, giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng, sâu sát cơ sở, gần gũi đoàn viên, kịp thời phát hiện, phân tích những vấn đề phát sinh để tham mưu giải quyết hiệu quả, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn được cập nhật kiến thức, nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn. Qua đó, góp phần thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
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