Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026 (15/11 – 15/12), các cấp hội phụ nữ tại Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động với chủ đề “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường số”. Đây là dịp để tổ chức hội phát huy vai trò đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa những nguy cơ trên không gian mạng.

Hội LHPN xã Mai Phụ tích cực tuyên truyền, góp phần bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng.

Tại xã Mai Phụ, từ đầu tháng 11, Hội LHPN xã đã phối hợp với Công an xã và các trường học tổ chức tuyên truyền nhiều nội dung thiết thực như: phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; hưởng ứng chiến dịch “Không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến”; phòng, chống tác hại của ma túy.

Bà Phan Thị Hương Giang – Chủ tịch Hội LHPN xã Mai Phụ chia sẻ: “Không chỉ trong Tháng hành động mà ở các hoạt động thường xuyên tại cơ sở, chúng tôi đều chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng; hướng dẫn nhận diện các nguy cơ, phương thức, thủ đoạn xâm hại, lừa đảo. Qua đó, giúp hội viên, phụ huynh và các em học sinh nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân, phòng tránh các tệ nạn xã hội”.

Trường THCS Nguyễn Hoành Từ lồng ghép nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trong các giờ học, hoạt động sinh hoạt tập thể.

Cùng với hoạt động của tổ chức hội, các trường học cũng chú trọng giáo dục bình đẳng giới, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập) hiện có 2.543 học sinh, trong đó 1.194 học sinh nữ, chiếm 46,95%. Nhà trường tạo điều kiện bình đẳng để học sinh nam, nữ phát huy năng lực trong học tập, rèn luyện; đồng thời lồng ghép nội dung phòng ngừa bạo lực, bảo vệ trẻ em trong các giờ học và sinh hoạt tập thể.

Em Lê Thị Cẩm Tú – học sinh lớp 9A2 (Trường THCS Nguyễn Hoành Từ) bày tỏ: “Qua các buổi trao đổi với thầy cô, chúng em hiểu rằng, trong thời đại công nghệ số, những nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em ngày càng đa dạng. Những lời bình luận xúc phạm, hình ảnh riêng tư bị phát tán, hành vi quấy rối trên mạng xã hội hay những lời dụ dỗ, lừa gạt qua không gian mạng đều có thể trở thành hình thức bạo lực. Chúng em được thầy cô hướng dẫn những việc làm cụ thể như: cố gắng học tập, rèn luyện; sử dụng internet, mạng xã hội đúng mục đích, không tham gia hay cổ vũ các hành vi bắt nạt, xúc phạm, quấy rối trên mạng; đồng thời tích cực tìm hiểu kiến thức pháp luật để biết cách bảo vệ mình và những người xung quanh”.

Đối với trẻ em, việc hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội an toàn cần có sự đồng hành, hướng dẫn thường xuyên từ gia đình và nhà trường.

Không chỉ nhà trường, gia đình cũng giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen sử dụng internet an toàn cho trẻ. Anh Nguyễn Trọng Hùng (TDP 5, phường Thành Sen) chia sẻ: “Ở nhà, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở con sử dụng điện thoại, mạng xã hội đúng mục đích, không tùy tiện kết bạn hay chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ. Tôi cũng hướng dẫn con khi gặp vấn đề bất thường cần chia sẻ với bố mẹ, thầy cô để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời”.

Hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 820.000 phụ nữ và trẻ em gái, chiếm 50,3% dân số. Dù công tác bình đẳng giới đạt nhiều kết quả tích cực, song định kiến giới, tình trạng bạo lực, xâm hại vẫn còn hiện hữu. Đặc biệt, trên môi trường số, phụ nữ và trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ như lừa đảo, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư, dụ dỗ, mua bán người. Giai đoạn 2021–2025, toàn tỉnh thụ lý, giải quyết 94 vụ án liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có 56 vụ xâm hại trẻ em và 20 vụ xâm hại tình dục.

Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và bình đẳng.

Trước thực tế đó, bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: “Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; trang bị cho phụ nữ, trẻ em kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi lừa đảo, quấy rối, xâm hại trên không gian mạng; hướng dẫn sử dụng internet an toàn. Đồng thời, phát huy vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng; duy trì, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về bình đẳng giới, quan tâm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng”.

Để bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng, cùng với các đợt tuyên truyền cần hình thành ý thức tự bảo vệ, kỹ năng ứng xử an toàn trong mỗi người; đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường, tổ chức hội và toàn xã hội. Khi được trang bị kiến thức và có sự đồng hành kịp thời, phụ nữ, trẻ em không chỉ chủ động phòng tránh nguy cơ mà còn có thêm điều kiện tiếp cận, khai thác những lợi ích của công nghệ số trong một môi trường bình đẳng, an toàn.