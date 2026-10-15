[Infographic] Những mốc son lịch sử của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN của tuổi trẻ Hà Tĩnh 09/10/2026 09:14 Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hà Tĩnh có 2 thủ lĩnh thanh niên xã đoạt Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 07/10/2026 09:50 Hai Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã của Hà Tĩnh vừa vinh dự được lựa chọn trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 với những thành tích đáng ghi nhận.

Tạo điều kiện để thanh niên Hà Tĩnh phát huy sức trẻ, trí tuệ trong kỷ nguyên mới 06/10/2026 17:32 Thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của Đoàn, Đội trong năm học mới 02/10/2026 11:49 Năm học mới, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên 01/10/2026 14:05 Thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động và huy động nguồn lực về các địa bàn biên giới.

Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh kết nối, sẻ chia cùng hội viên khó khăn 01/10/2026 11:29 Những năm qua, hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ hội viên khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Nâng cao kỹ năng làm báo trong thời đại số cho hội viên, phóng viên 29/09/2026 10:14 Lớp bồi dưỡng giúp hội viên, phóng viên ở Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong tìm kiếm, kiểm chứng, phát triển đề tài và xây dựng kế hoạch tác nghiệp.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 200 cán bộ Đoàn - Đội trường học 29/09/2026 09:47 Chương trình là dịp để đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ góp phần đảm bảo chất lượng công tác.

Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình giành giải nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi Hà Tĩnh lần thứ II 26/09/2026 17:27 Thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình xuất sắc giành giải nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II, năm 2026.

Tập trung huy động nguồn lực cho "80 ngày hành động vì cộng đồng" 26/09/2026 14:08 Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, hướng đến người yếu thế và cộng đồng dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Ý nghĩa thiết thực ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh 25/09/2026 17:52 Sôi động với livestream "đón sóng" chốt đơn cùng KOC, "trạm kết nối" chuyên gia và hàng loạt gian hàng hấp dẫn là những ấn tượng của ngày hội phụ nữ khởi nghiệp ở Hà Tĩnh.

Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh 25/09/2026 12:27 Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.

Mùa trăng trọn vẹn cho thiếu nhi Hà Tĩnh 24/09/2026 14:45 Hòa chung không khí vui Tết Trung thu năm 2026, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động vui Trung thu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.

Tiếp sức cho thanh niên Hà Tĩnh lập nghiệp từ nguồn vốn vay ưu đãi 24/09/2026 06:10 Nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đang trở thành một kênh hỗ trợ thiết thực, giúp ĐVTN có thêm điều kiện phát triển kinh tế, lập nghiệp ngay tại quê hương.

Phụ nữ phường Hà Huy Tập kết nối đỡ đầu 21 trẻ mồ côi 23/09/2026 11:36 Hội LHPN phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã kết nối các đơn vị để đỡ đầu 21 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm điểm tựa để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Chất lượng bữa ăn ca góp phần giữ chân người lao động 22/09/2026 08:41 Với sự tham gia của tổ chức công đoàn, chất lượng bữa ăn ca tại nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được chú trọng. Những bữa ăn đủ chất, an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo sự gắn bó, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa 22/09/2026 05:15 Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 25/9 tới, được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy thực tiễn giúp phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.

Nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 21/09/2026 17:49 Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về thanh thiếu nhi vùng biên 20/09/2026 17:04 Hướng về thanh thiếu nhi vùng biên giới Sơn Kim 2, tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ chăm lo sức khỏe, hỗ trợ an sinh đến tạo không gian vui chơi, rèn luyện cho các em.

Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên 19/09/2026 18:26 Chương trình ký kết phối hợp góp phần tăng cường kết nối nguồn lực, đồng hành với thanh thiếu nhi và người dân 7 xã biên giới Hà Tĩnh nhằm thúc đẩy học tập, sinh kế và an sinh xã hội.

Chân dung 3 thanh niên Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lương Định Của 2026 19/09/2026 12:38 Từ chăn nuôi đến sản xuất hoa giống ứng dụng công nghệ cao, 3 thanh niên Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 đang tạo dấu ấn bằng những mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế quê hương.

Hưởng ứng đợt thi đua "80 ngày hành động vì cộng đồng" tại Hà Tĩnh 18/09/2026 10:21 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu sửa chữa 50 "Ngôi nhà nhân ái"; hỗ trợ 10 mô hình sinh kế; trao 300 suất học bổng; trợ giúp thường xuyên cho 25 “Địa chỉ nhân đạo”.

Bàn giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh 17/09/2026 18:23 Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế tham mưu về công tác dân vận.

Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam 16/09/2026 14:34 Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Tinh thần Xô viết trong hành trình tuổi trẻ 12/09/2026 13:29 Trên những miền quê từng ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tinh thần yêu nước, ý chí và trách nhiệm vẫn được trao truyền qua các thế hệ, trở thành động lực để tuổi trẻ Hà Tĩnh cống hiến và góp sức xây dựng quê hương.

Cán bộ mặt trận Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số 10/09/2026 08:04 Trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đội ngũ cán bộ mặt trận ở Hà Tĩnh đang chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số, từng bước làm chủ công nghệ để phục vụ công việc và gần dân, sát dân hơn.

[QUIZ] Tổ chức nào là tiền thân đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? 10/09/2026 05:20 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với tiến trình cách mạng Việt Nam, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ.

Tổ chức 'Tháng nghe phụ nữ nói' vào tháng 10 hằng năm 08/09/2026 08:01 Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng nghe phụ nữ nói” trong toàn hệ thống Hội.

Khi công đoàn phát huy quyền giám sát tại doanh nghiệp 08/09/2026 05:05 Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.