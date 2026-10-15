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[Infographic] Những mốc son lịch sử của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có 70 năm xây dựng, trưởng thành.

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Tags:

#Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam #70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam #Thanh niên Hà Tĩnh

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