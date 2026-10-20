Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 112 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng

(Baohatinh.vn) - Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2026), các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Nổi bật trong chuỗi hoạt động là công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; triển khai công trình, phần việc thanh niên, hoạt động tình nguyện và đền ơn đáp nghĩa được tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Việt Xuyên triển khai các hoạt động dâng hương, chăm sóc, chỉnh trang các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
Với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, các hoạt động kỷ niệm không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh của thế hệ đi trước mà còn góp phần đưa những giá trị tư tưởng, tinh thần của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng đến gần hơn với đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Qua đó, mỗi đoàn viên, thanh niên có thêm động lực phấn đấu, nâng cao trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
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