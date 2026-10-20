Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 112 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng

[QUIZ] Tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam là gì? 14/10/2026 06:00 Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hà Tĩnh kêu gọi chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo 13/10/2026 14:55 Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo năm 2026. Báo và PTTH Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nội dung Thư kêu gọi.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Chủ tịch UBND tỉnh 13/10/2026 12:00 Trước thềm hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh, tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi gắm nhiều kỳ vọng, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương phát triển.

Sôi nổi diễn đàn "Tháng nghe phụ nữ nói" tại Hà Tĩnh 13/10/2026 05:25 Hưởng ứng kế hoạch của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang triển khai “Tháng nghe phụ nữ nói”, tạo diễn đàn để hội viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề thiết thực trong cuộc sống, qua đó tăng cường kết nối với cấp ủy, chính quyền, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Hà Tĩnh được khen thưởng trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 10/10/2026 12:27 Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh là 1 trong 15 đơn vị trên cả nước được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Đa dạng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN tại xã Sơn Tây 09/10/2026 17:28 Những hoạt động được triển khai tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân; phát huy vai trò tuổi trẻ trong phổ cập kỹ năng số và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN của tuổi trẻ Hà Tĩnh 09/10/2026 09:14 Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hà Tĩnh có 2 thủ lĩnh thanh niên xã đoạt Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 07/10/2026 09:50 Hai Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã của Hà Tĩnh vừa vinh dự được lựa chọn trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 với những thành tích đáng ghi nhận.

Tạo điều kiện để thanh niên Hà Tĩnh phát huy sức trẻ, trí tuệ trong kỷ nguyên mới 06/10/2026 17:32 Thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của Đoàn, Đội trong năm học mới 02/10/2026 11:49 Năm học mới, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên 01/10/2026 14:05 Thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động và huy động nguồn lực về các địa bàn biên giới.

Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh kết nối, sẻ chia cùng hội viên khó khăn 01/10/2026 11:29 Những năm qua, hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ hội viên khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Nâng cao kỹ năng làm báo trong thời đại số cho hội viên, phóng viên 29/09/2026 10:14 Lớp bồi dưỡng giúp hội viên, phóng viên ở Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong tìm kiếm, kiểm chứng, phát triển đề tài và xây dựng kế hoạch tác nghiệp.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 200 cán bộ Đoàn - Đội trường học 29/09/2026 09:47 Chương trình là dịp để đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ góp phần đảm bảo chất lượng công tác.

Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình giành giải nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi Hà Tĩnh lần thứ II 26/09/2026 17:27 Thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình xuất sắc giành giải nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II, năm 2026.

Tập trung huy động nguồn lực cho "80 ngày hành động vì cộng đồng" 26/09/2026 14:08 Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, hướng đến người yếu thế và cộng đồng dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Ý nghĩa thiết thực ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh 25/09/2026 17:52 Sôi động với livestream "đón sóng" chốt đơn cùng KOC, "trạm kết nối" chuyên gia và hàng loạt gian hàng hấp dẫn là những ấn tượng của ngày hội phụ nữ khởi nghiệp ở Hà Tĩnh.

Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh 25/09/2026 12:27 Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.

Mùa trăng trọn vẹn cho thiếu nhi Hà Tĩnh 24/09/2026 14:45 Hòa chung không khí vui Tết Trung thu năm 2026, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động vui Trung thu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.

Tiếp sức cho thanh niên Hà Tĩnh lập nghiệp từ nguồn vốn vay ưu đãi 24/09/2026 06:10 Nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đang trở thành một kênh hỗ trợ thiết thực, giúp ĐVTN có thêm điều kiện phát triển kinh tế, lập nghiệp ngay tại quê hương.