Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (15/10/1956 - 15/10/2026), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang viết tiếp hành trình cống hiến bằng những dấu ấn.

Điểm đặc trưng của Hội LHTN Việt Nam nằm ở tính rộng rãi trong đoàn kết, tập hợp thanh niên. Nếu tổ chức Đoàn giữ vai trò nòng cốt chính trị thì Hội là không gian mở để tập hợp đa dạng các tầng lớp thanh niên: từ học sinh, sinh viên, công nhân tại các khu kinh tế, thanh niên nông thôn đến lực lượng doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, thanh niên dân tộc, tôn giáo và các nhóm đặc thù trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Toàn tỉnh hiện có gần 240.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30.

Hà Tĩnh hiện có gần 240.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30; số thanh niên có mặt thường xuyên trên địa bàn hơn 73.600 người, với trên 65.000 hội viên sinh hoạt tại các cơ sở Hội. Trong những năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên Hà Tĩnh từng bước được đổi mới theo hướng sát với nhu cầu thực tế của thanh niên địa phương, gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà. Qua đó, vai trò của tổ chức Hội trong việc kết nối, quy tụ và bứt phá tiềm năng sức trẻ Hà Tĩnh ngày càng được thể hiện rõ nét.

Trong những năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên Hà Tĩnh từng bước được đổi mới theo hướng sát với nhu cầu thực tế của thanh niên địa phương, gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

"Khi Hội tạo dựng được môi trường phù hợp, thanh niên sẽ chủ động tìm đến và gắn bó. Đến nay, đơn vị đã kết nối, duy trì và nhân rộng 11 mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả, đồng thời triển khai chuỗi hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo và các lớp dạy dân ca ví, giặm cho thiếu nhi để vừa hỗ trợ lập nghiệp, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương", chị Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Cẩm Bình chia sẻ.

Các phong trào của thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Trong những năm gần đây, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục là một trong những trục chính xuyên suốt của công tác Hội tại Hà Tĩnh. Tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Hà Tĩnh được cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực. Từ năm 2024-2026, các cấp Hội trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức gần 2.000 cuộc hành trình về các “địa chỉ đỏ” như Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Điểm sáng đột phá là việc tuổi trẻ Hà Tĩnh đã xây dựng hơn 900 công trình mã QR, bản đồ số tại các di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh. Việc kết hợp giáo dục truyền thống với công nghệ số cho thấy Hội LHTN Hà Tĩnh đang chủ động tìm kiếm những phương thức mới, để những giá trị lịch sử kiên cường của vùng đất Núi Hồng - Sông La ngày càng lan tỏa.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã xây dựng hơn 900 công trình mã QR, bản đồ số tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn. Trong ảnh: Công trình thanh niên số của tuổi trẻ Trường Lưu tại địa chỉ đỏ.

"Trong thời đại số, mỗi người trẻ đều có thể trở thành một người kể chuyện, một đại sứ quảng bá hình ảnh quê hương bằng chính chiếc điện thoại và những nền tảng mạng xã hội quen thuộc. Tôi tin rằng, quảng bá quê hương không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thước phim hoành tráng, đôi khi chỉ cần một câu chuyện đủ chân thật cũng có thể khơi gợi sự tò mò, yêu mến và mong muốn tìm hiểu của người xem", chị Nguyễn Thị Thùy Dung - chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh trầm hương Tâm Thành Phúc (xã Phúc Trạch) chia sẻ.

Trách nhiệm với quê hương còn được cụ thể hóa qua công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống hiếu học của đất Hồng Lam. Từ các mô hình CLB thanh niên gìn giữ dân ca ví, giặm, ca trù Cổ Đạm, Truyện Kiều đến các phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” và CLB sáng tạo trẻ, tuổi trẻ Hà Tĩnh vừa tích cực quảng bá di sản văn hóa bằng công nghệ số, vừa liên tục gặt hái thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế, khẳng định trí tuệ và tinh thần dấn thân của thế hệ mới.

Toàn tỉnh có gần 300 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 4.500 hội viên, thanh niên nòng cốt trên khắp 69 xã, phường duy trì hoạt động hiệu quả.

Chuyển đổi số cũng trở thành một trong những lĩnh vực nổi bật với gần 300 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 4.500 hội viên, thanh niên nòng cốt trên khắp 69 xã, phường được duy trì hoạt động hiệu quả. Hàng nghìn lượt bạn trẻ Hà Tĩnh đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VNeID, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số vào đời sống sản xuất, kinh doanh....

Hành trình 70 năm nối mạch truyền thống là bản lề vững chắc, tạo đà để tổ chức Hội thẳng thắn nhìn vào những thách thức mới của thời đại, từ đó chủ động đổi mới phương thức tập hợp, đưa sức trẻ Hà Tĩnh vươn tầm bứt phá trong kỷ nguyên số.

Thanh niên Hà Tĩnh thể hiện rõ bản lĩnh và vai trò trước các nhiệm vụ.

Những kết quả tự hào của chặng đường 70 năm cũng đồng thời đặt ra cho tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh những bài toán lớn cần tiếp tục giải quyết trong giai đoạn phát triển mới. Thanh niên Hà Tĩnh hôm nay đang thay đổi và dịch chuyển rất nhanh chóng.

Giữ lao động thanh niên ở lại quê nhà để phát triển sinh kế vẫn là "bài toán" cần phải giải tại Hà Tĩnh.

Không gian sinh hoạt, học tập và làm việc của giới trẻ ngày càng mở rộng vượt ra ngoài địa giới hành chính truyền thống. Một bộ phận không nhỏ thanh niên Hà Tĩnh rời quê hương đi học tập tại các thành phố lớn hoặc xuất khẩu lao động, làm việc xa nhà; bộ phận còn lại làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng, các cụm công nghiệp địa phương; nhiều người trẻ chuyển sang làm các công việc tự do (freelancer), khởi nghiệp trên nền tảng số và phần lớn thời gian tương tác, học hỏi, tiếp nhận thông tin của giới trẻ đã dịch chuyển mạnh mẽ lên không gian mạng.

Trong khi đó, Hội cũng cần thẳng thắn nhìn nhận việc tập hợp thanh niên vùng giáo, thanh niên công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn những rào cản nhất định; hoạt động Hội tại một số chi hội địa bàn dân cư và doanh nghiệp ngoài nhà nước đôi lúc còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Vấn đề sâu xa hơn đặt ra là tổ chức Hội LHTN Hà Tĩnh phải hiện diện ở đâu và hiện diện bằng phương thức nào để đi cùng, ở lại trong đời sống thực tế của thanh niên?

Anh Lê Trọng Đức mong muốn tổ chức Hội sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động định hướng, lan tỏa thông tin để thanh niên hiểu rõ thế mạnh kinh tế của địa phương.

"Bản thân tôi mong muốn thời gian tới, tổ chức Hội sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động định hướng, lan tỏa thông tin để thanh niên hiểu rõ thế mạnh kinh tế, tiềm năng phát triển của địa phương. Khi Hội trở thành cầu nối cung cấp thông tin, hỗ trợ kỹ năng số và tạo không gian sáng tạo, người trẻ sẽ có thêm điểm tựa để tự tin khởi nghiệp, đưa sản phẩm làng nghề và các giá trị văn hóa Hà Tĩnh vươn xa", anh Lê Trọng Đức (xã Lộc Hà) chia sẻ.

Thực tiễn đòi hỏi tổ chức Hội phải dịch chuyển đồng điệu với bước sống của người trẻ. Khi thanh niên chủ động kết nối theo sở thích, nghề nghiệp và không gian mạng, Hội cần linh hoạt đổi mới phương thức tập hợp thay cho các hình thức sinh hoạt cố định. Quan trọng hơn, để thu hút thanh niên, các chương trình của Hội phải mang lại giá trị thực chất, từ giải quyết việc làm, nâng cao kỹ năng số, ngoại ngữ, ứng dụng AI đến hỗ trợ khởi nghiệp, đáp ứng đúng nhu cầu thiết thân của tuổi trẻ Hà Tĩnh hiện nay.

Nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 127/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đang trở thành một kênh hỗ trợ thiết thực, giúp ĐVTN có thêm điều kiện phát triển kinh tế, lập nghiệp ngay tại quê hương.

Chính vì thế, bước sang giai đoạn mới, yêu cầu chiến lược “Đoàn mạnh, Hội rộng” tại Hà Tĩnh cần được quán triệt sâu sắc: “Hội rộng” không chỉ là mở rộng quy mô về mặt số lượng hội viên, mà quan trọng hơn là mở rộng khả năng tiếp cận, sự hiện diện và tạo ra sức ảnh hưởng tích cực tới mọi nhóm thanh niên Hà Tĩnh.

Một giải pháp trọng tâm là tiếp tục quy hoạch, phát triển và nâng tầm chất lượng các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp, nhu cầu thực tế của giới trẻ. Đây chính là những “điểm chạm” giữa tổ chức Hội với người trẻ Hà Tĩnh, đặc biệt là với các nhóm thanh niên ít có điều kiện hoặc ít mặn mà tham gia các mô hình sinh hoạt truyền thống tại địa phương.

Cùng với đó là chiến lược khai thác, làm chủ mạnh mẽ không gian số. Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, nắm bắt dư luận tâm tư thanh niên, tổ chức phong trào và kết nối lực lượng thanh niên Hà Tĩnh trên môi trường mạng. Điều cốt lõi là biết ứng dụng công nghệ để thấu hiểu thanh niên Hà Tĩnh nhanh hơn, tương tác thường xuyên hơn, sáng tạo ra những nội dung truyền thông hiện đại, bắt kịp xu hướng và kết nối hiệu quả với hàng ngàn người trẻ Hà Tĩnh đang học tập, làm việc xa quê hương.

Hai Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã của Hà Tĩnh vừa vinh dự được lựa chọn trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 với những thành tích đáng ghi nhận trong công tác Hội.

Một yêu cầu mang tính quyết định khác là nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong một môi trường thanh niên biến đổi từng ngày, người cán bộ Hội Hà Tĩnh đòi hỏi phải có tư duy đổi mới, nhạy bén với xu hướng mới của giới trẻ, biết lắng nghe thanh niên, có năng lực kết nối các nguồn lực xã hội hóa, làm chủ công nghệ và đủ bản lĩnh để thiết kế các mô hình hoạt động đáp ứng đúng nhu cầu của từng nhóm đối tượng thanh niên đặc thù.

Đánh giá về chặng đường đã qua và định hướng chặng đường mới, chị Nguyễn Ny Hương – Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh phương thức sống, làm việc và kết nối của người trẻ không ngừng thay đổi, yêu cầu đặt ra cho tổ chức Hội không chỉ là mở rộng số lượng hội viên, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tập hợp và tạo ra những giá trị thiết thực. Muốn vậy, Hội phải thực sự hiểu thanh niên cần gì, chủ động đến với thanh niên và chứng minh vai trò bằng hành động cụ thể. Mỗi cán bộ Hội phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực để trở thành người kết nối, đồng hành, khơi dậy khát vọng cống hiến và biến sức trẻ thành nguồn lực phát triển quê hương".

Nhìn lại chặng đường 70 năm không chỉ để tự hào về trang sử vẻ vang mà quan trọng hơn là để tìm ra điểm tựa cho những bước chuyển mình phía trước. Khi giới trẻ Hà Tĩnh đang thay đổi nhanh chóng về phương thức sống, làm việc và kết nối, sự đồng hành của tổ chức Hội phải được chứng minh bằng việc trả lời đúng những nhu cầu thực tế về việc làm, kỹ năng và cơ hội phát triển. Đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, vì thế, không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành đòi hỏi cấp thiết. Khi xây dựng được một mặt trận đoàn kết linh hoạt, thực chất và biết lắng nghe, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục quy tụ người trẻ, biến tiềm năng, nhiệt huyết của thanh niên thành nguồn lực cụ thể đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

BÀI, ẢNH: SĨ HOÀNG

THIẾT KẾ: TRỌNG HÙNG