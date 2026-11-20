(Baohatinh.vn) - Những hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người ĐVTN cộng sản đã dành trọn tuổi xuân của mình cho Tổ quốc.
Tối 20/11, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên Anh”, nhân kỷ niệm 95 năm ngày hy sinh anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (21/11/1931 - 21/11/2026).
Chương trình do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng tổ chức.
Từ hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ tự chủ kinh tế đến xây dựng các diễn đàn bày tỏ tâm tư, bảo vệ quyền lợi chính đáng, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang góp phần tạo dựng môi trường bình đẳng, nơi chị em có cơ hội phát triển, được tôn trọng và khẳng định vai trò trong gia đình, xã hội.
Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và toàn thể nhân dân thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.
Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II là dịp để ĐVTN phát huy sức sáng tạo trong quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch địa phương.
Thông qua livestream bán hàng trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang đổi mới cách quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
35 năm qua (1991–2026), từ điểm tựa niềm tin giữa gian khó ngày đầu tái lập tỉnh, phụ nữ Hà Tĩnh đã viết nên hành trình bứt phá ngoạn mục. Ngọn lửa nhiệt huyết và bản lĩnh được trao truyền qua các thế hệ giúp chị em tự tin khẳng định vị thế và khát vọng vươn xa.
Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh đã vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định.
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (15/10/1956 - 15/10/2026), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang viết tiếp hành trình cống hiến bằng những dấu ấn.
Thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và các mục tiêu giảm nghèo.