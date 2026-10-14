[QUIZ] Tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam là gì?

Giải thích
Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, nông dân Việt Nam bị áp bức nặng nề dưới chế độ thực dân - phong kiến. Trong cuốn Đường Kách mệnh (năm 1927), đồng chí Nguyễn Ái Quốc đặt vấn đề nông dân Việt Nam muốn thoát khỏi ách áp bức, bóc lột thì phải “tổ chức nhau lại”.
Từ tư tưởng ấy, các tổ chức Nông hội đỏ lần lượt ra đời ở nhiều địa phương. Đến tháng 10/1930, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam) và thông qua Điều lệ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Giải thích
Năm 1941, theo chủ trương của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám, Nông hội được gọi là Việt Nam Nông dân cứu quốc hội, là một bộ phận của Mặt trận Việt Minh. Nông dân cả nước đã vùng lên đấu tranh đánh đuổi Nhật, Pháp, góp phần trực tiếp vào thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945.
Năm 1949, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết thành lập Ban Nông vận Trung ương, với nhiệm vụ là vận động nông dân tăng gia sản xuất, tự cấp tự túc, nuôi dưỡng bộ đội, xây dựng hợp tác xã, hoàn thành giảm tô, thực hiện giảm tức, đào tạo cán bộ và thanh toán nạn mù chữ.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Nông vận Trung ương nhất trí thành lập Hội Nông dân cứu quốc Trung ương, đánh dấu lần đầu tiên giai cấp nông dân có một tổ chức Hội ở cấp Trung ương.
Giải thích
Đất nước thống nhất, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ Chính trị quyết định thành lập tổ chức thống nhất của nông dân lao động trong cả nước, có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, lấy tên là Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam (năm 1979).
Đến năm 1988, Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam được đổi tên thành Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Năm 1991, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 14/10/1930 là Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, ghi nhận vai trò lịch sử của tổ chức Hội trong suốt chặng đường cách mạng.
Giải thích
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Nông dân Việt Nam (1988 - 1993) được tổ chức ngày 28 và 29/3/1988 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 613 đại biểu đại diện cho trên 11 triệu cán bộ, hội viên nông dân. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 95 đồng chí. Đồng chí Phạm Bái - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa I.
Giải thích
Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã qua 9 kỳ Đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức từ ngày 7 – 8/6/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX đã ra mắt Đại hội với 81 Ủy viên. Trong đó, có 15 đồng chí được bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII được tín nhiệm, bầu tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Giải thích
Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 203.000 hội viên. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phát động phong trào thi đua “nông dân sản xuất an toàn, hữu cơ vì sức khoẻ cộng đồng”, hỗ trợ xây 1.583 mô hình, hộ sản xuất, kinh doanh gắn với liên kết chuổi giá trị.
Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 60,066 tỷ đồng, dư nợ 58,413 tỷ đồng với 144 phương án và 926 hộ vay. Bên cạnh đó, dư nợ nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 3.148,8 tỷ đồng với 31.416 hộ vay; dư nợ phối hợp với Agribank đạt 3.161 tỷ đồng với 15.340 hộ vay. Thành lập 38 chi hội nông dân nghề nghiệp và 282 tổ hội nông dân nghề nghiệp; thành lập, củng cố 648 tổ hợp tác và 135 HTX, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất.
Thông qua chương trình phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, Hội đang triển khai 125 mô hình chăn nuôi bò, lợn theo hướng hữu cơ; 5 mô hình trồng lúa với tổng diện tích 50 ha và 7 mô hình cây ăn quả với diện tích 18,5 ha. Các cấp hội đã hỗ trợ 187 sản phẩm nông sản trong hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ.