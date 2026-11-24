(Baohatinh.vn) - Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Nhiều nội dung được lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ, tạo không khí vui tươi, tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà văn hóa, khuôn viên các di tích lịch sử, chăm sóc các tuyến đường thanh niên sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua đó, không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.
Thông qua các hoạt động, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu, trải nghiệm và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa; đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và quảng bá hình ảnh con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
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