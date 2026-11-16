Nhiều ý nghĩa thiết thực từ diễn đàn trẻ em

(Baohatinh.vn) - Diễn đàn trẻ em do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức là dịp để trẻ em tìm hiểu các quy định của pháp luật, đồng thời được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh những nguy cơ trên không gian mạng.
Chiều 16/11, tại Hội trường UBND xã Kỳ Hoa, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh phối hợp với Đoàn xã Kỳ Hoa tổ chức Diễn đàn trẻ em, tuyên truyền Luật Trẻ em và phát huy quyền tham gia của trẻ em năm 2026.
Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện – Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, diễn đàn thu hút 300 học sinh trên địa bàn xã Kỳ Hoa tham gia.
Tại chương trình, các em được tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em năm 2016, các quyền và trách nhiệm của trẻ em thông qua nhiều hình thức sinh động như tiểu phẩm tuyên truyền “Mạng ảo – Hậu quả thật”, giao lưu tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Hiểu luật cùng em”.
Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức về những nguy cơ trên không gian mạng, biết cách bảo vệ bản thân, ứng xử văn minh và sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm.
Các em học sinh được giao lưu tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Hiểu luật cùng em” và thuyết trình tranh.
Một trong những nội dung đáng chú ý của diễn đàn là hoạt động lấy ý kiến, lắng nghe tiếng nói của trẻ em thông qua bảng tin “Điều em muốn nói” và phần thuyết trình tranh. Tại đây, các em chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của trẻ em, xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh.
Diễn đàn là dịp để trẻ em được trực tiếp bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tạo môi trường để các em phát triển toàn diện, trở thành những công dân số có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm.
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