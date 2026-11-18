Vừa qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” (từ 5/9 - 23/11/2026) hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026). Tại Hà Tĩnh, điểm nhấn của đợt thi đua cao điểm là chương trình “Ngày Cộng đồng” lần đầu tiên được tổ chức ở xã Hương Khê với sự tham gia của 400 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân.

Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai tại chương trình "Ngày Cộng đồng" lần thứ nhất.

Nhiều hoạt động nhân đạo đã được triển khai trong khuôn khổ chương trình, hướng trực tiếp đến nhu cầu thiết yếu của người dân như: trao hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho người dân xã Hương Khê, Hương Đô, Hương Xuân, Phúc Trạch với tổng kinh phí 500 triệu đồng; trao quà và kinh phí sửa chữa nhà ở cho 4 hộ dân khó khăn của xã Hương Xuân, Cẩm Lạc; tiếp nhận 261 đơn vị máu tình nguyện và tập huấn kiến thức, kỹ năng về hiến máu, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, sơ cấp cứu cộng đồng cho 240 người…

Từ hoạt động điểm cấp tỉnh, tinh thần vì cộng đồng tiếp tục được lan tỏa bằng những cách làm sáng tạo tại cơ sở. Triển khai chương trình “Cùng em tới trường”, Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Kỳ Thượng đã vận động, kết nối nguồn lực hỗ trợ học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bao gồm: gần 60 triệu đồng cho em Phạm Tuấn Thành (học sinh Trường Tiểu học Kỳ Thượng) và 40 triệu đồng cho em Nguyễn Trung Tình (học sinh Trường THCS Kỳ Thượng).

Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Kỳ Thượng kết nối nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội, đơn vị cũng triển khai kêu gọi được hơn 100 triệu đồng hỗ trợ đột xuất cho các gia đình ốm đau, hoạn nạn; trao tặng nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cho các hộ khó khăn, neo đơn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Kỳ Thượng cho biết: “Chúng tôi chú trọng nắm bắt những hoàn cảnh thực sự khó khăn, đồng thời đổi mới cách thức vận động, kết nối nguồn lực. Việc tận dụng lợi thế của mạng xã hội giúp thông tin lan tỏa nhanh, kết nối hiệu quả với các nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực hỗ trợ nhu cầu thiết thực, lâu dài của người được giúp đỡ”.

Hoạt động truyền thông, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai được các cấp hội triển khai bài bản.

Cùng với hoạt động trợ giúp nhân đạo, các cấp hội còn chú trọng nâng cao khả năng tự bảo vệ của người dân trước rủi ro, thiên tai.

Từ đầu tháng 9/2026 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức 12 lớp tập huấn, 2 đợt khảo sát thực tế với hơn 1.400 người tham gia, tập trung vào kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai và sơ cấp cứu cộng đồng. Hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục được đẩy mạnh với việc tổ chức 5 đợt, tiếp nhận hơn 1.100 đơn vị máu; đồng thời, thành lập thêm các câu lạc bộ ngân hàng máu sống, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.

Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống - Vì sức khỏe cộng đồng phường Nam Hồng Lĩnh vừa thành lập đã thu hút hơn 100 tình nguyện viên đăng ký tham gia. Bà Hoàng Thị Hoa Quế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Nam Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn xây dựng lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu khi các cơ sở y tế có nhu cầu. Mỗi thành viên sẽ là một hạt nhân vận động, kết nối thêm người hiến máu, góp phần tạo nguồn máu dự phòng chủ động, kịp thời ngay tại địa phương”.

Các CLB Ngân hàng máu sống ra mắt và hoạt động tích cực, góp phần phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cũng được các cấp hội quan tâm. Tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh là đơn vị xếp thứ 3 toàn quốc, với gần 9.000 người tham gia. Qua đó, góp phần lan tỏa lịch sử, truyền thống, sứ mệnh và những giá trị nhân đạo của phong trào đến đông đảo cán bộ, hội viên và cộng đồng.

Mỗi công trình, phần việc nhân đạo được triển khai tại Hà Tĩnh không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, gắn kết trách nhiệm cộng đồng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đó cũng là cách các cấp hội kế thừa, vun đắp truyền thống nhân ái, đưa tinh thần sẻ chia trở thành hành động thường xuyên trong đời sống cộng đồng.