Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 19/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026). Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, hội viên và các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh qua các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời khẳng định những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên trong công tác nhân đạo.

Ngày 23/11/1946, Hội Hồng thập tự Việt Nam - tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay, được thành lập theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào nhân đạo nước nhà, góp phần khơi dậy, tổ chức và phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Trải qua 80 năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn gắn bó với Nhân dân, có mặt tại những địa bàn khó khăn, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ những người yếu thế, hoạn nạn.

Đồng chí Lê Thị Mai Hoa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh trình bày diễn văn kỷ niệm.

Tại Hà Tĩnh, truyền thống nhân ái tiếp tục được các thế hệ cán bộ, hội viên kế thừa và phát huy bằng những việc làm thiết thực. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và bền bỉ, các cấp Hội đã tích cực vận động nguồn lực, đưa hoạt động nhân đạo đến gần hơn với những hoàn cảnh cần trợ giúp.

Riêng giai đoạn 2022–2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy người cần trợ giúp làm trung tâm. Toàn tỉnh đã huy động hơn 236 tỷ đồng, trợ giúp 415.435 lượt người. Nguồn lực này được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao sinh kế, học bổng, chăm sóc người yếu thế và giúp các gia đình khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Các phong trào, cuộc vận động như “Tết Nhân ái”, "Tháng Nhân đạo", “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hiến máu tình nguyện... tiếp tục được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, truyền thông, kết nối nguồn lực và tổ chức hoạt động; chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chỉ nhân đạo, nhu cầu trợ giúp và lực lượng tình nguyện viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo trong tình hình mới.

Đồng chí Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở Y tế, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (2017-2024) đại diện các thế hệ cán bộ Hội phát biểu.



Phát biểu tại chương trình gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác nhân đạo, từ thiện.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu.



Đồng chí Nguyễn Thành Đồng đề nghị thời gian tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động thực tiễn; chú trọng giáo dục truyền thống nhân ái, xây dựng lối sống trách nhiệm, nghĩa tình. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, lấy người được trợ giúp làm trung tâm và hiệu quả trợ giúp làm thước đo. Tiếp tục chủ động kết nối các nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện tốt hơn nữa công tác nhân đạo, an sinh xã hội trên địa bàn.