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Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Nghi Xuân

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và toàn thể nhân dân thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

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Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với người dân thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân.

Chiều 5/11, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với người dân thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân.

Cùng dự có lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Nghi Xuân.

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Các đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với người dân thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân.
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Lãnh đạo xã Nghi Xuân chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với người dân thôn Lam Thịnh.

Thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Lam Thuỷ và thôn Hồng Thịnh với 582 hộ dân, gần 2.000 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ, Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, gắn bó, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99%, gia đình thể thao đạt 96%.

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Chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và Nhân dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm, thôn đã vận động, quyên góp quỹ vì người nghèo được gần 9 triệu đồng, vận động quỹ chữ thập đỏ được 18,6 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, trao tặng 56 suất quà với tổng trị giá 17 triệu đồng; hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vươn lên với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

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Đông đảo người dân thôn Lam Thịnh dự ngày hội.

Các gia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực hiện tốt hương ước, quy ước của khu dân cư; giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, phát huy truyền thống hiếu học, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các gia đình.

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Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Trò chuyện với cán bộ và Nhân dân thôn Lam Thịnh, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà thôn đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, mức thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Hồ Huy Thành mong muốn cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và toàn thể Nhân dân thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới” đi vào chiều sâu, thực chất. Tích cực tham gia xây dựng, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; lan tỏa các giá trị văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Phát huy dân chủ cơ sở, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm gia đình chính sách, người có công, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

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Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ban Công tác Mặt trận thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân.

Nhân dịp này, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân.

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Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân.

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Chủ đề Ngày văn hóa Việt Nam 24/11

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

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