Gắn kết chặt chẽ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa với Ngày hội Đại đoàn kết

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký văn bản chỉ đạo về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam cần chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Tĩnh.

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan.

Theo đó, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026 đồng bộ, gắn kết chặt chẽ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Tĩnh, nhất là dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều; kết hợp quảng bá văn hóa với phát triển du lịch, giáo dục truyền thống và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Đồng thời, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, di tích lịch sử, không gian công cộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cập nhật thông tin, hoạt động trên Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giao lưu cộng đồng tại khu dân cư; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, tự quản trong cộng đồng. Chú trọng biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và thực hiện nếp sống văn minh. Phối hợp tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội tại các khu dân cư; tổng hợp kết quả các hoạt động do hệ thống Mặt trận chủ trì, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ban thường vụ đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 tại địa phương, bảo đảm bám sát định hướng của Trung ương, kế hoạch của tỉnh, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng địa bàn; chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu cộng đồng thiết thực, phong phú, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong Nhân dân; gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lấy người dân làm trung tâm, khu dân cư làm địa bàn trọng tâm; khuyến khích các hình thức tổ chức sáng tạo, phát huy nguồn lực, sự tham gia tự nguyện và tinh thần chủ động của cộng đồng. Quan tâm các địa bàn biên giới, miền núi, vùng khó khăn; phân công cán bộ lãnh đạo tham dự, động viên Nhân dân tại Ngày hội.

Mỗi địa phương lựa chọn, giới thiệu ít nhất 1 hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu của địa phương; đồng thời xác định hoạt động hoặc mô hình văn hóa phù hợp để tiếp tục duy trì, phát huy sau đợt hoạt động. Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tránh trùng lặp, dàn trải.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau đợt hoạt động; làm rõ ý nghĩa, giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và yêu cầu phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên báo chí, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở; kịp thời phát hiện, giới thiệu, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; tạo sự đồng thuận và khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương, cơ sở tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; phân công thành viên tham dự, động viên Nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là ở các địa bàn biên giới, miền núi, vùng khó khăn. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung nêu trên; vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu tham gia các hoạt động tại địa bàn cư trú, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau khi kết thúc các hoạt động và kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh...