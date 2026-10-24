Sôi nổi chiến dịch nói không với bạo lực học đường của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nâng cao kỹ năng phòng ngừa và ứng xử trước các hành vi bắt nạt, bạo lực học đường, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/TĐTN về việc tổ chức Chiến dịch truyền thông và Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm học 2026 - 2027.

Chiến dịch truyền thông và Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” được triển khai cao điểm từ ngày 15/10 - 15/11/2026 với nhiều hoạt động đa dạng.

Chiến dịch cao điểm từ ngày 15/10 - 15/11/2026, triển khai đồng loạt tại 100% trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh. Chiến dịch tập trung vào hai nội dung chính: đẩy mạnh tổ chức các diễn đàn tương tác trực tiếp “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” và triển khai các hoạt động truyền thông sáng tạo thông qua việc sản xuất video ngắn, tiểu phẩm, chia sẻ những câu chuyện và tình huống thực tế trên nền tảng số.

Thông qua phương thức tiếp cận hiện đại này, chiến dịch đã phát huy vai trò chủ động, tinh thần xung kích và sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong việc lan tỏa những hành động đẹp, tinh thần đoàn kết, yêu thương, sẻ chia và dựng xây văn hóa ứng xử tích cực.

Tiểu phẩm tuyên truyền, phòng ngừa bạo lực học đường do học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên biểu diễn.

Tại Trường THPT Cẩm Xuyên (xã Thiên Cầm), diễn đàn Thanh niên trường học Hà Tĩnh “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” là điểm nhấn cấp tỉnh, mở màn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch. Diễn đàn thực sự chạm đến cảm xúc của học sinh thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa giàu tính đời thực do chính các em dàn dựng. Những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt hằng ngày như một lời trêu chọc quá trớn, biệt danh ác ý hay hành vi cô lập, bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội đã được tái hiện chân thực, giúp học sinh nhìn thấy chính mình và bạn bè trong từng tình huống.

Bên cạnh đó, diễn đàn tạo không gian tương tác chiều sâu qua phiên tọa đàm, giao lưu trực tiếp với chuyên gia tư vấn tâm lý học đường. Học sinh được dẫn dắt để đặt mình vào vị trí của người chịu tổn thương, người gây ra tổn thương và người chứng kiến, từ đó rút ra bài học về kỹ năng kiểm soát cảm xúc, cách giao tiếp tôn trọng sự khác biệt và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp mâu thuẫn.

Giáo viên tư vấn tâm lý học đường Trường THPT Cẩm Xuyên chia sẻ các kỹ năng cho học sinh.

“Trước đây, em nghĩ bạo lực là đánh nhau, nhưng qua diễn đàn em mới hiểu những lời trêu chọc quá trớn, cô lập hay bình luận ác ý trên mạng cũng gây tổn thương rất lớn. Chương trình giúp em thay đổi nhận thức, biết kiểm soát cảm xúc, lắng nghe bạn bè và chủ động báo thầy cô chứ không im lặng khi thấy bạn bị bắt nạt”, em Dương Thị Uyên Nhi - học sinh lớp 10A1, Trường THPT Cẩm Xuyên chia sẻ.

Còn tại Trường THPT Hương Sơn (xã Hương Sơn), Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tổ chức diễn đàn với sự tham gia của gần 1.400 học sinh cùng toàn thể giáo viên.

Điểm nhấn của diễn đàn là mô hình phiên tòa giả định tái hiện nghiêm túc, chuẩn xác quy trình tố tụng hình sự một vụ án bạo lực học đường. Thay vì những bài học lý thuyết khô khan, phiên tòa giả định mang đến góc nhìn pháp lý trực quan, giúp học sinh nhận thức rõ ranh giới giữa đúng - sai và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, diễn đàn còn đan xen các tiết mục sân khấu hóa, tiểu phẩm thực tế từ các câu lạc bộ học sinh và phần minigame giao lưu tìm hiểu Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng đầy hứng khởi.

Phiên tòa giả định được tổ chức tại Trường THPT Hương Sơn góp phần phổ biến cụ thể quy trình tố tụng hình sự một vụ án bạo lực học đường cho học sinh.

“Hiệu quả lớn nhất của diễn đàn là đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh bằng hình thức trực quan, dễ tiếp thu. Sau chương trình, tinh thần tự giác, kỹ năng ứng xử văn minh và sự gắn kết giữa học sinh trong nhà trường đã có những chuyển biến rất tích cực”, thầy Nguyễn Đức Hùng - Bí thư Đoàn Trường THPT Hương Sơn cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, 100% các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã hoàn tất phương án tổ chức. Hơn 10 diễn đàn quy mô cấp tỉnh và cấp trường đã diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng như sân khấu hóa, talkshow, các buổi nói chuyện chuyên đề và phiên tòa giả định. Song song với các hoạt động trực tiếp, phong trào phủ xanh không gian mạng của tuổi trẻ học đường Hà Tĩnh đạt được những kết quả rất ấn tượng với gần 100 video truyền thông được dàn dựng công phu, đăng tải rộng rãi trên các kênh số của Tỉnh đoàn, các đoàn trường và lan tỏa tới từng chi đoàn.

Chiến dịch đã thu hút hơn 500.000 lượt tương tác và theo dõi trên mạng xã hội từ video tuyên truyền do học sinh các trường THPT trên toàn tỉnh triển khai.

Các trường THPT Lê Quảng Chí, THPT Nguyễn Du, THPT Lý Tự Trọng và THPT Hồng Lĩnh đã phát động phong trào thi đua sáng tạo video clip đến từng lớp. Nhờ cách kể chuyện chân thực, góc quay sinh động và thông điệp sâu sắc, chiến dịch đã thu hút hơn 500.000 lượt tương tác và theo dõi trên mạng xã hội, tạo nên một hiệu ứng xã hội tích cực và có sức lan tỏa sâu rộng.

“Chiến dịch đã tạo nên đợt sinh hoạt, giáo dục tâm lý - pháp luật sâu rộng và thực sự lan tỏa trong toàn thể đoàn viên, thanh niên trường học trên địa bàn tỉnh. Việc kết hợp giữa diễn đàn tương tác trực tiếp và truyền thông sáng tạo số đã phát huy tối đa vai trò chủ thể của học sinh, giúp các em chuyển từ việc lắng nghe thụ động sang chủ động sáng tạo thông điệp, tự trang bị kỹ năng tự bảo vệ và lan tỏa văn hóa ứng xử tích cực. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn duy trì, mở rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý học đường, quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hạnh phúc”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho hay.