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Sẵn sàng cho cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng - Phương Anh
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(Baohatinh.vn) - Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 sẽ diễn ra vào chiều nay (4/11), là diễn đàn để tuổi trẻ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến kế xây dựng quê hương.

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và chủ trương tăng cường đối thoại giữa chính quyền với thanh niên, hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 là dịp để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị của tuổi trẻ, qua đó kịp thời có những giải pháp đồng hành, hỗ trợ phát triển.

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Khoảng 600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị đã được gửi về Tỉnh đoàn.

Để chuẩn bị cho hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội cơ sở triển khai khảo sát, tiếp nhận ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đến nay, khoảng 600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị đã được gửi về Tỉnh đoàn, tập trung vào các lĩnh vực gắn với nhu cầu, nguyện vọng và định hướng phát triển của thanh niên.

Trên cơ sở đó, các nội dung được rà soát, phân loại, tổng hợp theo từng nhóm vấn đề, lựa chọn những ý kiến tiêu biểu để chuẩn bị chương trình đối thoại. Công tác xây dựng kịch bản điều hành, lựa chọn đại biểu, hướng dẫn chuẩn bị phát biểu cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm các nội dung trao đổi tại hội nghị có trọng tâm, sát thực tiễn.

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Đây là dịp để thanh niên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải pháp và hiến kế phát triển quê hương.

Hội nghị đối thoại diễn ra vào chiều 4/11 với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các phần việc, từ xây dựng chương trình, kịch bản điều hành đến tổng hợp nội dung đối thoại, lựa chọn đại biểu và chuẩn bị các điều kiện tổ chức. Đây là dịp để thanh niên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải pháp và hiến kế phát triển quê hương; đồng thời, tạo điều kiện để lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành lắng nghe, trao đổi, giải đáp những vấn đề tuổi trẻ quan tâm, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên.

“Thông qua hội nghị, tôi mong muốn người trẻ có thêm cơ hội ứng dụng công nghệ số, phát huy sức sáng tạo trong quảng bá văn hóa, làng nghề truyền thống; qua đó đưa những giá trị quê hương đến gần hơn với công chúng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế địa phương”, chị Nguyễn Thị Thùy Dung – chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trầm hương Tâm Thành Phúc (xã Phúc Trạch) chia sẻ.

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Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp rà soát, phân loại, tổng hợp các nội dung theo từng nhóm vấn đề, lựa chọn những nội dung trọng tâm, có tính đại diện và xuất phát từ thực tiễn.

Trên cơ sở các ý kiến gửi về, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp rà soát, phân loại, tổng hợp các nội dung theo từng nhóm vấn đề, lựa chọn những nội dung trọng tâm, có tính đại diện và xuất phát từ thực tiễn. Qua đó, chuẩn bị các nội dung trao đổi, giải đáp tại hội nghị, đồng thời hướng dẫn đại biểu thanh niên xây dựng ý kiến phát biểu, bảo đảm phản ánh sát tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ.

“Xác định đây là diễn đàn quan trọng để thanh niên trực tiếp trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất những vấn đề liên quan đến quá trình học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức hội nghị. Đặc biệt, công tác lựa chọn, tổng hợp câu hỏi được thực hiện kỹ lưỡng, chú trọng những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, phản ánh đúng nhu cầu, mong muốn của các nhóm đối tượng thanh niên”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng kỳ vọng hội nghị không chỉ là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, giải đáp những kiến nghị của tuổi trẻ mà còn mở ra những định hướng, giải pháp và cơ chế hỗ trợ thiết thực, tạo thêm động lực để thanh niên Hà Tĩnh mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới

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Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và kỹ thuật phục vụ hội nghị cũng đang được triển khai.

Cùng với chuẩn bị nội dung, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và kỹ thuật phục vụ hội nghị cũng đang được triển khai. Tại địa điểm tổ chức, các đơn vị tiến hành lắp đặt, treo maket, bố trí phông nền, sắp xếp bàn ghế; kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình trình chiếu và các thiết bị kỹ thuật. Không gian hội nghị, công tác đón tiếp đại biểu, truyền thông, chụp ảnh, ghi hình cũng được rà soát, chuẩn bị chu đáo.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và đồng hành cùng thanh niên, hội nghị đối thoại là dịp để Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp những vấn đề tuổi trẻ quan tâm; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp.

Thông qua diễn đàn, thanh niên có điều kiện phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, hiến kế xây dựng quê hương. Đây cũng là cơ sở để tăng cường sự đồng hành của các cấp, ngành, tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, tiên phong chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

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Tags:

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