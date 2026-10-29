Dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số toàn dân

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã triển khai đợt cao điểm tình nguyện “Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số” (từ 1/10 - 31/10) nhân dịp Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15/10). Để hưởng ứng, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ số trong đời sống.

Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp tỉnh với chủ đề “Yêu Tổ quốc bằng hành động số” và phát động đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 được tổ chức tại xã Sơn Tây.

Mở đầu chuỗi hoạt động, Tỉnh đoàn cùng Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi" với chủ đề "Yêu Tổ quốc bằng hành động số” đã thu hút hơn 40.000 lượt đoàn viên, hội viên tương tác trên nền tảng số. Cùng với đó, 100% đoàn xã, phường đồng loạt ra quân các đội hình tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, tập trung hướng dẫn cài đặt ứng dụng I-HaTinh, VNeID, sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và loa thông báo thông minh.

Với sự tham gia của hơn 8.000 lượt đoàn viên, thanh niên, từ ngày 1/10 đến 28/10, các đội hình đã hỗ trợ kích hoạt hơn 35.000 tài khoản i-HaTinh, góp phần đưa tỷ lệ người dân từ đủ 18 tuổi cài đặt ứng dụng này vượt mốc 40%.

Từ tuyên truyền trên nền tảng số đến hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, các hoạt động được triển khai theo hướng gắn phổ cập kỹ năng số với nhu cầu thực tế của người dân. Tại xã Thạch Khê, các buổi tập huấn “An toàn số - Thanh toán không dùng tiền mặt” đã thu hút gần 600 ĐVTN và người dân tham gia. Người dân được tuyên truyền về kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng, hướng dẫn sử dụng tài khoản thanh toán điện tử và ứng dụng i-HaTinh. Hoạt động đã hỗ trợ kích hoạt hơn 200 tài khoản thanh toán điện tử.

Tuổi trẻ xã Thạch Khê tích cực hướng dẫn sử dụng tài khoản thanh toán điện tử cho người dân.

Ngay sau chương trình tập huấn, đội hình thanh niên chuyển đổi số tiếp tục đến các hộ dân, hộ kinh doanh để tuyên truyền về thanh toán điện tử và hỗ trợ sử dụng các thiết bị được trao tặng. Cách làm này giúp nội dung tập huấn được triển khai trực tiếp vào thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện để người dân từng bước làm quen với các phương thức giao dịch số.

“Đơn vị xác định phổ cập kỹ năng số phải gắn với nhu cầu thực tế của người dân, nhất là các hộ kinh doanh. Vì vậy, bên cạnh tập huấn tập trung, chúng tôi tổ chức các đội hình đến tận cơ sở để hướng dẫn sử dụng ứng dụng, tài khoản thanh toán điện tử và nâng cao kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về tiện ích của công nghệ số và từng bước áp dụng vào hoạt động kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày”, anh Nguyễn Công Thuận - Bí thư Đoàn xã Thạch Khê cho biết.

Không chỉ tập trung vào các tiện ích phục vụ đời sống, tuổi trẻ Hà Tĩnh còn ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa địa phương. Tại xã Cẩm Bình, tuổi trẻ địa phương đã ra mắt, trao tặng công trình “Số hóa Di tích lịch sử Đền Đức Đại Vương - thôn Bình Thắng”.

Tuổi trẻ Cẩm Bình ra mắt, trao tặng công trình “Số hóa Di tích lịch sử Đền Đức Đại Vương - thôn Bình Thắng”.

Công trình gồm hai nội dung chính: số hóa thông tin giới thiệu về di tích và xây dựng mã QR gắn với định vị địa điểm. Qua đó, người dân, du khách có thể thuận tiện xác định vị trí, tra cứu thông tin, tìm hiểu về lịch sử và các giá trị văn hóa của Đền Đức Đại Vương. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thông tin mà còn tạo thêm kênh quảng bá di tích, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

“Thông qua công trình số hóa Đền Đức Đại Vương, chúng tôi mong muốn giúp người dân, du khách thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu thông tin về di tích, đồng thời góp phần quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương. Đây cũng là cách để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, gắn chuyển đổi số với giáo dục truyền thống và bảo tồn di sản quê hương”, chị Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình chia sẻ.

Từ những mô hình cụ thể tại cơ sở, đợt cao điểm tình nguyện đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên về vai trò của chuyển đổi số. Toàn tỉnh đã triển khai hơn 60 hoạt động tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số, an ninh mạng và sử dụng các ứng dụng số, thu hút hơn 30.000 lượt ĐVTN, người dân tham gia; trao tặng máy tính hỗ trợ chuyển đổi số, ra mắt 5 mô hình khu dân cư, chợ dân sinh thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa thông tin 8 di tích lịch sử, văn hóa. Cùng đó, các cấp bộ Đoàn tích cực hỗ trợ rà soát, phân loại, sắp xếp và số hóa hồ sơ đảng viên tại các địa phương, đơn vị.

Những hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm tình nguyện “Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số” được lan toả rộng rãi với nhiều hoạt động thiết thực.

“Đợt cao điểm đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện phong trào. Điểm nổi bật là các hoạt động không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà hướng đến hỗ trợ trực tiếp, giúp người dân biết cách cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, tiếp cận thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong số hóa di tích, hỗ trợ số hóa hồ sơ tại cơ sở cũng cho thấy sự chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia chuyển đổi số. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả, gắn hoạt động chuyển đổi số với nhu cầu thực tế của người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện từ cơ sở”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho hay.

Những kết quả đạt được cho thấy, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước đưa chuyển đổi số vào những công việc cụ thể, thiết thực, từ hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong thanh toán điện tử đến ứng dụng công nghệ để quảng bá di tích lịch sử, văn hóa. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, Hội trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.