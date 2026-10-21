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Chuyển đổi số

Nâng cao khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực thi công vụ

Quỳnh Sơn
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn AI cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả công việc, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Sáng 21/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức cấp xã. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 69 xã, phường trong tỉnh.

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Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt được những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu về tính chính xác, tiến độ và chất lượng tham mưu ngày càng cao, trong khi nguồn lực tại các cơ quan nhà nước còn có những giới hạn nhất định.

Trong bối cảnh đó, AI đã và đang khẳng định vai trò là “trợ lý số” đắc lực, mang tính chiến lược đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

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Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 69 điểm cầu tại 69 xã, phường trong tỉnh

Trong 1 ngày, các học viên là đại diện một số sở, ban, ngành và cán bộ, công chức UBND các xã, phường trong tỉnh được các chuyên gia đến từ Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ INOVATA (Hà Nội) truyền đạt kiến thức tổng quan về AI và ứng dụng trong cơ quan nhà nước; kỹ năng sử dụng AI, xây dựng câu lệnh hiệu quả; ứng dụng AI trong tham mưu, tổng hợp, soạn thảo văn bản hành chính.

Các chuyên gia cũng hướng dẫn ứng dụng AI trong xử lý dữ liệu số, xây dựng báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của chính quyền cấp xã nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời phổ biến các nguyên tắc sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ quy định pháp luật.

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Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Bên cạnh những lợi ích, hội nghị cũng chỉ ra các rủi ro khi lạm dụng AI như: phụ thuộc vào công nghệ, làm suy giảm tư duy độc lập và tính sáng tạo của cán bộ; nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ khi sử dụng các công cụ trực tuyến; phát tán thông tin sai lệch do hiện tượng AI “ảo giác” tạo ra nếu không được kiểm chứng...

Song song với phần lý thuyết, lớp tập huấn dành thời lượng cho thực hành trực tiếp trên máy tính theo mô hình “1 nhiệm vụ – 1 quy trình AI – 1 sản phẩm”. Các học viên cũng thảo luận cùng chuyên gia, trao đổi và tháo gỡ những vướng mắc từ các tình huống nghiệp vụ thực tế tại cơ quan, địa phương.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp kỹ năng tiếp cận, làm chủ và ứng dụng hiệu quả công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công việc hằng ngày; góp phần nâng cao năng suất xử lý công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh.

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Tags:

#trí tuệ nhân tạo #Hà Tĩnh #công vụ #chuyển đổi số #cải cách hành chính #ứng dụng AI #đào tạo

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