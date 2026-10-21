Nâng cao khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực thi công vụ

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn AI cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả công việc, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Sáng 21/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức cấp xã. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 69 xã, phường trong tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt được những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu về tính chính xác, tiến độ và chất lượng tham mưu ngày càng cao, trong khi nguồn lực tại các cơ quan nhà nước còn có những giới hạn nhất định.
Trong bối cảnh đó, AI đã và đang khẳng định vai trò là “trợ lý số” đắc lực, mang tính chiến lược đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Trong 1 ngày, các học viên là đại diện một số sở, ban, ngành và cán bộ, công chức UBND các xã, phường trong tỉnh được các chuyên gia đến từ Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ INOVATA (Hà Nội) truyền đạt kiến thức tổng quan về AI và ứng dụng trong cơ quan nhà nước; kỹ năng sử dụng AI, xây dựng câu lệnh hiệu quả; ứng dụng AI trong tham mưu, tổng hợp, soạn thảo văn bản hành chính.
Các chuyên gia cũng hướng dẫn ứng dụng AI trong xử lý dữ liệu số, xây dựng báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của chính quyền cấp xã nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời phổ biến các nguyên tắc sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ quy định pháp luật.
Bên cạnh những lợi ích, hội nghị cũng chỉ ra các rủi ro khi lạm dụng AI như: phụ thuộc vào công nghệ, làm suy giảm tư duy độc lập và tính sáng tạo của cán bộ; nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ khi sử dụng các công cụ trực tuyến; phát tán thông tin sai lệch do hiện tượng AI “ảo giác” tạo ra nếu không được kiểm chứng...
Song song với phần lý thuyết, lớp tập huấn dành thời lượng cho thực hành trực tiếp trên máy tính theo mô hình “1 nhiệm vụ – 1 quy trình AI – 1 sản phẩm”. Các học viên cũng thảo luận cùng chuyên gia, trao đổi và tháo gỡ những vướng mắc từ các tình huống nghiệp vụ thực tế tại cơ quan, địa phương.
Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp kỹ năng tiếp cận, làm chủ và ứng dụng hiệu quả công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công việc hằng ngày; góp phần nâng cao năng suất xử lý công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh.
Theo Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bản, TDP trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ với mức 800.000 đồng/tổ/tháng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) hướng chuyển đổi số vào việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.
Ngoài sự vào cuộc quyết liệt và phương pháp triển khai khoa học của hệ thống chính trị, thành công bước đầu từ các chiến dịch làm sạch dữ liệu tại Hà Tĩnh có đóng góp quan trọng từ sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
Với cách làm quyết đoán, bài bản và nỗ lực chạy đua với thời gian, các chiến dịch làm sạch dữ liệu tại Hà Tĩnh đã đạt kết quả khả quan, đảm bảo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; phục vụ công tác quản lý nhà nước, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) mang đến hệ sinh thái giải pháp số toàn diện nhằm giúp các doanh nghiệp ngành nước chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp bứt phá trong lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị bền vững theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Social - Governance/Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp).
Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, từ ngày 28/9, VNeID có nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó tài khoản có thể bị tự động khóa nếu số thuê bao đăng ký không chính chủ và được mở rộng nhiều tiện ích phục vụ người dân.
Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ việc đáp ứng các nhu cầu thực tế của người Việt, gồm: liên lạc liền mạch (gọi điện, nhắn tin miễn phí data, video call chất lượng cao, mượt mà nhờ ứng dụng AI, tính năng phone to app), cùng gần 50 tiện ích được tích hợp trong 1 ứng dụng với nhiều ưu đãi cho người dùng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!