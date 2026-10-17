Khi nghị quyết đưa Hà Tĩnh lên không gian số

Dữ liệu - nền móng cho phương thức quản lý mới



Xác định Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia là định hướng quan trọng cho phát triển, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, xây dựng, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu được xác định là nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) triển khai chiến dịch cao điểm “180 ngày làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp (LLTP) và hiển thị thông tin LLTP trên ứng dụng VNeID” với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Cuối tháng 8/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chiến dịch cao điểm “180 ngày làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp (LLTP) và hiển thị thông tin LLTP trên ứng dụng VNeID”. Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tập trung rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin LLTP, thông tin án tích vào hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đẩy nhanh tiến độ đồng bộ dữ liệu, phục vụ việc cấp Phiếu LLTP trên VNeID. Đến nay, đơn vị đã rà soát, làm sạch dữ liệu của 96.236 trường hợp từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi; thu thập thông tin của 13.814 công chức, viên chức, người lao động, 5.752 sinh viên và 26.053 công nhân trên địa bàn.

Công an Hà Tĩnh tăng cường cán bộ trực "xuyên" tập trung đẩy nhanh tiến độ thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi từ ngày 10/4/2026 - 8/5/2026.

Thượng tá Hoàng Bá Khanh - Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) cho biết: “Toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã và cơ quan tư pháp, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình xác minh, thu thập và làm sạch thông tin”.

Ngoài dữ liệu LLTP, ngành công an còn triển khai các đợt làm sạch dữ liệu về hôn nhân, căn cước, định danh điện tử, đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, hướng tới bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Các tổ công tác trong chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai có nhiệm vụ "đến từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền, vận động người dân.

Trong lĩnh vực đất đai, ngành NN&MT tập trung thực hiện chiến dịch “Tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Theo số liệu của ngành, toàn tỉnh có 1.807.741 thửa đất thuộc nhóm 1 đã bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” trên hệ thống phần mềm địa phương; 120.778 thửa thuộc nhóm 2 cần làm giàu, làm sạch, đối khớp, bổ sung thông tin; 849.957 thửa thuộc nhóm 3 chưa xây dựng CSDL.

Ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở NN&MT cho hay: “Đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các địa phương để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nơi chậm tiến độ, chất lượng dữ liệu chưa bảo đảm; đồng thời đề xuất bố trí kinh phí thuê hạ tầng, phần mềm vận hành CSDL đất đai”.

Các địa phương đang tập trung cao cho công tác rà soát, số hoá dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Ở lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác số hóa, tạo lập dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và hồ sơ đảng viên điện tử cũng đang được tập trung triển khai. Ông Lê Thanh Hải - Trưởng phòng Tổ chức đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) thông tin: “Đơn vị đã xây dựng kế hoạch làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu và chịu trách nhiệm về chất lượng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc được quán triệt thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn thông tin và an ninh mạng”.

Nhiều đợt làm sạch dữ liệu chuyên ngành đã được triển khai.

Năm 2026, nhiều đợt cao điểm làm sạch dữ liệu chuyên ngành cũng được triển khai, như chiến dịch “90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa 12 CSDL chuyên ngành y tế” và chương trình “Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, các cơ quan, đơn vị có điều kiện thuận lợi hơn trong tra cứu, tổng hợp, chia sẻ thông tin, từng bước giảm xử lý thủ công và nâng cao chất lượng quản lý.

Đưa chuyển đổi số vào thực tiễn

Không dừng ở xây dựng dữ liệu, CĐS đang được doanh nghiệp (DN) ứng dụng vào hoạt động quản trị, SXKD. Tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR), hệ thống hoạch định nguồn lực DN (ERP) được sử dụng để quản lý hoạt động bán hàng, sản xuất và tài chính. DN cũng ứng dụng nền tảng Base trong quản trị, điều hành, theo dõi quy trình trình duyệt, phê duyệt; từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động SXKD.

Chuyển đổi số giúp Công ty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc HADIPHAR cho biết: “Hiện nay, ban lãnh đạo có thể theo dõi nhiều số liệu theo thời gian thực, đưa ra quyết định nhanh chóng và kịp thời hơn. CĐS giúp chúng tôi tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý công việc. Các quy trình được chuẩn hóa, số hóa cũng giúp giảm sai sót, tăng tính minh bạch, nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận, từ đó mở ra cách thức kinh doanh mới, tạo lợi thế cạnh tranh cho DN”.

Sau một thời gian sử dụng, ông Trần Quốc Doanh (thôn Trung Lễ, xã Đức Thịnh, người ở giữa) hài lòng với những tiện ích từ ứng dụng VNeID mang lại.

Việc khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ số còn mở ra cơ hội phát triển trong nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Với người dân, những tiện ích số đang từng bước hiện diện trong các công việc hằng ngày. Thông qua VNeID, người dân có thể thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến, giảm việc đi lại và sử dụng giấy tờ bản giấy. Ông Trần Quốc Doanh (thôn Trung Lễ, xã Đức Thịnh) chia sẻ: “Việc sử dụng VNeID cho phép tôi thực hiện thủ tục thông báo lưu trú trực tuyến dễ dàng, thay vì phải đến trực tiếp cơ quan công an để làm thủ tục”.

Bên cạnh đó, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được sử dụng rộng rãi; DN, hộ kinh doanh tích cực ứng dụng hóa đơn điện tử. Điện thoại thông minh cũng trở thành công cụ hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số, giải quyết nhiều công việc trong đời sống.

Các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại xã Kỳ Văn giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn và phổ cập kỹ năng số tại cơ sở.

Các nền tảng số còn tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm và phát triển sinh kế. Từ việc giới thiệu đặc sản quê hương trên mạng xã hội đến quảng bá điểm đến du lịch bằng video, người dân có thể chủ động đưa sản phẩm, hình ảnh địa phương đến gần hơn với khách hàng. Qua đó, CĐS không chỉ hỗ trợ hoạt động quản lý mà còn mở rộng không gian sáng tạo, kinh doanh và kết nối cộng đồng.

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, việc xây dựng dữ liệu và ứng dụng công nghệ số đã được triển khai ở nhiều lĩnh vực tại Hà Tĩnh. Những kết quả bước đầu tạo nền tảng để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và hỗ trợ hoạt động SXKD. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, khả năng kết nối, chia sẻ và mức độ ứng dụng thực chất trong từng cơ quan, đơn vị, DN.

Người dân Hà Tĩnh đưa sản phẩm lên môi trường số.

Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, địa phương cần tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn đã được xác định; khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực; tập trung phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng số và dữ liệu số, lấy hiệu quả phục vụ người dân, DN làm thước đo. CĐS phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và chuyển đổi trạng thái công tác, bảo đảm thực chất, tránh hình thức”.