Miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí cho công dân số

Đây là chính sách khuyến khích người dân tham gia môi trường số theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Nghị quyết quy định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam, và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027.

Theo Điều 4 của Nghị quyết, công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình; được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước những hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp trên môi trường số. Công dân được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các chính sách khác theo quy định pháp luật.

Đồng thời, công dân có trách nhiệm chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân chính xác vào tài khoản định danh điện tử, các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Về quyền lợi được miễn, giảm các khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính của công dân số được quy định như sau:

Công dân được miễn lệ phí khi đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và đăng ký xe tạm thời; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; cấp đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của người nước ngoài; đổi giấy phép lái xe quân sự và giấy phép lái xe Công an nhân dân; cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; đăng ký thường trú, đăng ký, gia hạn tạm trú, tách hộ.

Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, các thủ tục được miễn lệ phí gồm cấp hộ chiếu phổ thông trong nước; cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Campuchia cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào cho công dân Việt Nam thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào; cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc cho công dân Việt Nam thường trú tại xã tiếp giáp đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc; cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc cho cán bộ, công chức; cấp mới, cấp lại thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC).

Công dân cũng được miễn phí, lệ phí đối với các thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam; cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký lại kết hôn; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trong lĩnh vực đất đai, công dân được miễn phí thẩm định hồ sơ đối với thủ tục cấp lại giấy chứng nhận bị mất đồng thời với nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết thời hạn; cấp lại giấy chứng nhận bị mất đồng thời với xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết thời hạn. Việc miễn phí còn áp dụng đối với đăng ký biến động trong các trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản, thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên.

Ngoài ra, công dân được miễn các khoản phí, lệ phí khi cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; cấp lại văn bằng, chứng chỉ.

Đối với lệ phí trước bạ, công dân được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô-tô khi đăng ký quyền sở hữu; giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe mô-tô khi đăng ký quyền sở hữu. Mỗi trường hợp chỉ áp dụng một lần trong năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai.

Công dân được giảm 50% phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy. Các thủ tục đăng ký, thay đổi, xóa đăng ký, cung cấp thông tin hoặc cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản, cây hằng năm, công trình tạm thuộc phạm vi quy định cũng được giảm 50% mức thu phí.

Để hưởng các ưu đãi, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản (Giấy khai sinh; thông tin Thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử) và đáp ứng điều kiện thực hiện quy định tại các phụ lục của Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP.