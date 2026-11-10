Hà Tĩnh và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu tại lễ ký kết.

Chiều 10/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030”. Tham dự buổi lễ, về phía Tổng Công ty Viễn thông MobiFone có Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; lãnh đạo các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và MobiFone Hà Tĩnh. Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cùng lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn của Tổng Công ty tại lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất sẽ triển khai các hoạt động hợp tác các giải pháp về chính quyền số; giới thiệu, tư vấn các giải pháp về cơ sở dữ liệu tổng hợp toàn tỉnh, đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh; phát triển nền tảng số tổng hợp, phân tích dữ liệu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển trợ lý ảo phục vụ các hoạt động nghiệp vụ, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đề xuất, tư vấn, đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện tỉnh Hà Tĩnh, nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng 4G rộng khắp toàn tỉnh; hỗ trợ, phát triển 5G phù hợp với lộ trình phát triển hạ tầng số thời kỳ 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ưu tiên phát triển tại các địa bàn trọng yếu, đủ điều kiện triển khai, phủ sóng tại các khu vực, địa điểm trung tâm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế…

Để thực hiện các nội dung ký kết, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty Viễn thông MobiFone kết nối, trao đổi, giới thiệu các giải pháp trong lĩnh vực chuyển đổi số liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số; tạo điều kiện để Tổng Công ty Viễn thông MobiFone nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các giải pháp chuyển đổi số, phát triển hạ tầng mạng lưới và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng tại địa phương.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone cam kết chủ động bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện các nội dung theo thỏa thuận hợp tác; thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và các lĩnh vực thuộc phạm vi bí mật Nhà nước, không để rò rỉ thông tin về cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu...

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trong thời gian qua đã góp phần từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực quản lý, giám sát và cung cấp dịch vụ số; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích số cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đề nghị hai bên tiếp tục tập trung hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung, hệ thống điều hành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường hợp tác triển khai các giải pháp chuyển đổi số chuyên ngành, lĩnh vực; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; quan tâm đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông, mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước phát triển hạ tầng 5G theo lộ trình và khả năng của doanh nghiệp; phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng dụng công nghệ số, phát triển các tiện ích số, nâng cao kỹ năng số và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên môi trường số.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN Hà Tĩnh làm đầu mối phối hợp với MobiFone Hà Tĩnh và Văn phòng UBND tỉnh tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung của thỏa thuận hợp tác; các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để MobiFone Hà Tĩnh nói riêng, Tổng Công ty nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông MobiFone phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông MobiFone khẳng định MobiFone cam kết đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu, đề xuất và hỗ trợ các giải pháp phục vụ công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nền tảng số.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trao văn bản thỏa thuận hợp tác.

Lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trao quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.