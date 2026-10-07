(Baohatinh.vn) - Mô hình “Nhà văn hóa thôn - Điểm hỗ trợ dịch vụ công và các tiện ích số” do xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) triển khai nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngay tại cơ sở.
Chiều 7/10, xã Cẩm Xuyên tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và ra mắt mô hình “Nhà văn hóa thôn - Điểm hỗ trợ dịch vụ công và các tiện ích số” tại thôn Vĩnh Phú.
Thời gian qua, chuyển đổi số tại xã Cẩm Xuyên từng bước lan tỏa trong hoạt động của chính quyền, đời sống người dân và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi phương thức giao dịch, giải quyết thủ tục và tiếp cận các tiện ích. Tuy nhiên, chuyển đổi số ở cơ sở vẫn còn một số điểm nghẽn. Kỹ năng số của người dân chưa đồng đều; việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số chưa thực sự trở thành thói quen. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong việc đưa các tiện ích số đến gần người dân hơn, nhất là ở khu dân cư.
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, xã Cẩm Xuyên ra mắt mô hình “Nhà văn hóa thôn - Điểm hỗ trợ dịch vụ công và các tiện ích số” tại thôn Vĩnh Phú. Mô hình do Tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Phòng Văn hóa - Xã hội và Công an xã triển khai. Để phục vụ mô hình, địa phương trang bị 2 máy tính, 1 máy in, 1 máy scan cho thôn Vĩnh Phú.
Nội dung triển khai mô hình tập trung đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cho cán bộ thôn và hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ số ngay tại cơ sở. Theo đó, cán bộ thôn được hướng dẫn quy trình, thủ tục đối với các dịch vụ công thiết yếu; đồng thời rà soát nhu cầu, khó khăn, vướng mắc của người dân để hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ, dữ liệu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tra cứu hồ sơ.
Mô hình cũng rà soát, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc liên quan tài khoản VNeID, chuẩn hóa thông tin; hỗ trợ hộ sản xuất, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm bán, dịch vụ thiết yếu. Cùng với đó, Tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đất đai, dữ liệu người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội và dữ liệu ngành y tế..., góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.
Mô hình được thí điểm từ tháng 9 đến tháng 11/2026, sau đó đánh giá kết quả để làm cơ sở nhân rộng. Theo kế hoạch, mô hình phấn đấu hỗ trợ ít nhất 100 lượt người dân/tuần, bảo đảm 100% người dân có nhu cầu được hướng dẫn tra cứu, chuẩn bị và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.
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