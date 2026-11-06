Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh thúc đẩy chuyển đổi số bằng AI

Sáng 6/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác giảng dạy, quản lý và truyền thông dành cho toàn thể cán bộ, giảng viên của nhà trường.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, 40 cán bộ, giảng viên được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) truyền đạt các nội dung về tổng quan năng lực số, ứng dụng AI trong giáo dục; kỹ năng sử dụng và giao tiếp hiệu quả với AI; phân tích, tổng hợp, khai thác tài liệu bằng AI.

Các học viên còn được hướng dẫn thực hành ứng dụng AI trong biên soạn văn bản, tài liệu, bài giảng; thiết kế nội dung thuyết trình và triển khai công tác truyền thông số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) trình bày các nội dung tập huấn.



Các chuyên đề được thiết kế có tính liên kết, hình thành quy trình ứng dụng AI từ nhận thức, khai thác công cụ đến sản xuất học liệu và phát triển sản phẩm. Chương trình chú trọng thực hành, giúp học viên từng bước làm chủ công cụ, vận dụng AI vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động chuyên môn và công tác quản lý.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, giảng viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động của nhà trường; từng bước tích hợp công nghệ AI vào chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.