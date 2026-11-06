Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Chuyển đổi số

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh thúc đẩy chuyển đổi số bằng AI

Quỳnh Sơn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh tập huấn ứng dụng AI cho 40 cán bộ, giảng viên nhằm góp phần nâng cao năng lực số và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Sáng 6/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác giảng dạy, quản lý và truyền thông dành cho toàn thể cán bộ, giảng viên của nhà trường.

bqbht_br_viet-duc-1.jpg
Các đại biểu tham dự tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, 40 cán bộ, giảng viên được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) truyền đạt các nội dung về tổng quan năng lực số, ứng dụng AI trong giáo dục; kỹ năng sử dụng và giao tiếp hiệu quả với AI; phân tích, tổng hợp, khai thác tài liệu bằng AI.

Các học viên còn được hướng dẫn thực hành ứng dụng AI trong biên soạn văn bản, tài liệu, bài giảng; thiết kế nội dung thuyết trình và triển khai công tác truyền thông số.

bqbht_br_vd-2.jpg
bqbht_br_vd-3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) trình bày các nội dung tập huấn.

Các chuyên đề được thiết kế có tính liên kết, hình thành quy trình ứng dụng AI từ nhận thức, khai thác công cụ đến sản xuất học liệu và phát triển sản phẩm. Chương trình chú trọng thực hành, giúp học viên từng bước làm chủ công cụ, vận dụng AI vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động chuyên môn và công tác quản lý.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, giảng viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động của nhà trường; từng bước tích hợp công nghệ AI vào chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Tin liên quan

Tags:

#tập huấn AI #AI trong giáo dục #Cao đẳng Việt Đức Hà Tĩnh #chuyển đổi số

Chủ đề Chuyển đổi số

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đưa kỹ năng số đến tận nhà dân

Đưa kỹ năng số đến tận nhà dân

Từ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến đến ứng dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số tại các xã, phường ở Hà Tĩnh đang ngày càng gắn với nhu cầu thực tế của người dân.
Can Lộc phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Can Lộc phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) hướng chuyển đổi số vào việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.
Chuyển đổi số bắt đầu từ… cú chạm

Chuyển đổi số bắt đầu từ… cú chạm

Chỉ một cú chạm trên màn hình có thể mở ra một chân trời "số" ngay tại Hà Tĩnh. Tiện ích là vậy! Nhưng, một thiết bị thông minh không mặc nhiên tạo ra một công dân số.
Hà Tĩnh tăng tốc làm sạch dữ liệu, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số

Hà Tĩnh tăng tốc làm sạch dữ liệu, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số

Với cách làm quyết đoán, bài bản và nỗ lực chạy đua với thời gian, các chiến dịch làm sạch dữ liệu tại Hà Tĩnh đã đạt kết quả khả quan, đảm bảo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; phục vụ công tác quản lý nhà nước, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp.
Viettel giới thiệu hệ sinh thái giải pháp toàn diện, khơi thông "dòng chảy dữ liệu" chuyển đổi số ngành nước

Viettel giới thiệu hệ sinh thái giải pháp toàn diện, khơi thông "dòng chảy dữ liệu" chuyển đổi số ngành nước

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) mang đến hệ sinh thái giải pháp số toàn diện nhằm giúp các doanh nghiệp ngành nước chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp bứt phá trong lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị bền vững theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Social - Governance/Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp).
Cách khôi phục mật khẩu VneID

Cách khôi phục mật khẩu VneID

Quên mật khẩu VNeID khiến bạn khó truy cập dịch vụ công và xác thực giấy tờ? Bạn có thể khôi phục ngay tại nhà, đồng thời xử lý nhanh các lỗi thường gặp.
Điều đặc biệt trên Zalo dịp Quốc khánh 2/9

Điều đặc biệt trên Zalo dịp Quốc khánh 2/9

Hưởng ứng 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2026), Zalo chính thức ra mắt hình nền cuộc gọi dành riêng cho ngày Tết Độc lập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!