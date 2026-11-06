Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh thúc đẩy chuyển đổi số bằng AI

(Baohatinh.vn) - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh tập huấn ứng dụng AI cho 40 cán bộ, giảng viên nhằm góp phần nâng cao năng lực số và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.
Sáng 6/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác giảng dạy, quản lý và truyền thông dành cho toàn thể cán bộ, giảng viên của nhà trường.
Trong thời gian 1 ngày, 40 cán bộ, giảng viên được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) truyền đạt các nội dung về tổng quan năng lực số, ứng dụng AI trong giáo dục; kỹ năng sử dụng và giao tiếp hiệu quả với AI; phân tích, tổng hợp, khai thác tài liệu bằng AI.
Các học viên còn được hướng dẫn thực hành ứng dụng AI trong biên soạn văn bản, tài liệu, bài giảng; thiết kế nội dung thuyết trình và triển khai công tác truyền thông số.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) trình bày các nội dung tập huấn.
Các chuyên đề được thiết kế có tính liên kết, hình thành quy trình ứng dụng AI từ nhận thức, khai thác công cụ đến sản xuất học liệu và phát triển sản phẩm. Chương trình chú trọng thực hành, giúp học viên từng bước làm chủ công cụ, vận dụng AI vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động chuyên môn và công tác quản lý.
Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, giảng viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động của nhà trường; từng bước tích hợp công nghệ AI vào chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.
Từ thực tiễn hoạt động, các doanh nhân Hà Tĩnh đã chia sẻ về vai trò của chuyển đổi số và cách ứng dụng để nâng cao hiệu quả, thích ứng với thị trường, từ đó tạo ra nhiều giá trị, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển.
Theo Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bản, TDP trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ với mức 800.000 đồng/tổ/tháng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) hướng chuyển đổi số vào việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.
Ngoài sự vào cuộc quyết liệt và phương pháp triển khai khoa học của hệ thống chính trị, thành công bước đầu từ các chiến dịch làm sạch dữ liệu tại Hà Tĩnh có đóng góp quan trọng từ sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
Với cách làm quyết đoán, bài bản và nỗ lực chạy đua với thời gian, các chiến dịch làm sạch dữ liệu tại Hà Tĩnh đã đạt kết quả khả quan, đảm bảo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; phục vụ công tác quản lý nhà nước, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) mang đến hệ sinh thái giải pháp số toàn diện nhằm giúp các doanh nghiệp ngành nước chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp bứt phá trong lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị bền vững theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Social - Governance/Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp).
Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, từ ngày 28/9, VNeID có nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó tài khoản có thể bị tự động khóa nếu số thuê bao đăng ký không chính chủ và được mở rộng nhiều tiện ích phục vụ người dân.