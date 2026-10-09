Đưa kỹ năng số đến tận nhà dân

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Huyền Diệu - thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng ở thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn đang trở thành điểm hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong những cách xã Kỳ Văn đưa việc hướng dẫn kỹ năng số đến gần hơn với từng hộ dân.

Thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn vừa ra mắt mô hình hỗ trợ dịch vụ công tại hộ gia đình.

Tại đây, người dân được thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn các thao tác cần thiết để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, từ đăng nhập tài khoản định danh điện tử, tìm kiếm thủ tục đến chuẩn bị thông tin và hoàn tất các bước trên điện thoại thông minh. Với người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ hoặc còn lúng túng khi sử dụng các nền tảng số, việc được hướng dẫn trực tiếp giúp họ từng bước làm quen và tự thực hiện các thao tác trên thiết bị.

Chị Nguyễn Thị Huyền Diệu chia sẻ: “Hiện nay đang trong thời gian đầu ra mắt, tổ hướng dẫn người dân làm những thủ tục hành chính công đơn giản như làm giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân… Quá trình hỗ trợ, chúng tôi hướng dẫn từng bước, làm chậm để bà con tự làm. Khi chưa rõ chỗ nào thì trao đổi để người dân nhớ và có thể tự thực hiện trong những lần sau".

Nhà của 8 thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng ở thôn Văn Lạc cũng được lựa chọn trở thành điểm hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Không chỉ nhà chị Diệu, tại thôn Văn Lạc, nhà của 8 thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng khác cũng đang được lựa chọn trở thành điểm hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Sau thời gian ngắn hỗ trợ, đến nay nhiều người dân trong thôn đã có thể tự làm thủ tục hành chính công trực tuyến.

Bà Thông Thị Phương – người dân thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn chia sẻ: “Trước đây tôi cứ nghĩ làm thủ tục trực tuyến phải đến trung tâm phục vụ hành chính công xã. Nhưng nay được hướng dẫn từng bước, tôi đã có thể tự làm trên điện thoại. Chúng tôi thấy rất tiện ích và sẽ tiếp tục học tập thêm các kỹ năng số khác”.

Mục tiêu của Kỳ Văn là nâng cao nhận thức, hình thành thói quen ứng dụng chuyển đổi số trong sinh hoạt, giao dịch và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân.

Từ những điểm hỗ trợ tại hộ gia đình, mục tiêu của Kỳ Văn là nâng cao nhận thức, hình thành thói quen ứng dụng chuyển đổi số trong sinh hoạt, giao dịch và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân. Để những người trực tiếp hướng dẫn người dân có đủ kỹ năng, xã Kỳ Văn đã kiện toàn 12 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 12 thôn với 148 thành viên. Trước khi triển khai hỗ trợ người dân, toàn bộ thành viên được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số và dịch vụ công trực tuyến; trong đó có 86 thành viên được tập huấn chuyên sâu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng số và tin học văn phòng cơ bản.

Các tổ chuyển đổi số cộng đồng giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn và phổ cập kỹ năng số tại cơ sở.

Cùng với việc hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ số, một số xã, phường cũng đang chú trọng trang bị kỹ năng để người dân chủ động tạo nội dung, quảng bá sản phẩm và hình ảnh quê hương trên môi trường số. Tại xã Đồng Tiến, địa phương đang nỗ lực trang bị cho người dân khả năng tự tạo nội dung và quảng bá sản phẩm trên môi trường số nhằm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gần gũi với người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Thị Như Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến, địa phương muốn chuyển từ việc tuyên truyền về chuyển đổi số sang việc để người dân trực tiếp sử dụng công cụ số phục vụ công việc và cuộc sống. Với chương trình "Đồng Tiến vươn mình", mỗi người dân, hộ kinh doanh hay hợp tác xã đều có thể tự giới thiệu sản phẩm, mô hình và hình ảnh quê hương bằng những video được thực hiện từ chính chiếc điện thoại của mình.

Mục tiêu của Đồng Tiến là xây dựng chuỗi 100 video với chủ đề “Đồng Tiến vươn mình” trong giai đoạn 2026 - 2027. Nội dung tập trung vào tiềm năng, lợi thế, mô hình kinh tế, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nét đẹp văn hóa và con người địa phương. Những ngày qua, xã Đồng Tiến tập trung hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã... tự làm video bằng điện thoại. Từ cách lựa chọn chủ đề, xây dựng kịch bản ngắn, quay video, bố cục hình ảnh, ghi âm đến biên tập và đăng tải trên mạng xã hội, các nội dung được hướng dẫn theo hướng dễ làm, phù hợp với điều kiện thực tế của người dân.

Chương trình "Đồng Tiến vươn mình" là cơ hội để các cơ sở sản xuất tại xã Đồng Tiến quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.

Ông Nguyễn Đình Dung - Tổ trưởng Tổ hợp tác thu mua, chế biến sứa Dung Mai, xã Đồng Tiến phấn khởi nói: "Chương trình hỗ trợ làm video quảng bá sản phẩm rất thiết thực với nhu cầu của người dân. Sau khi được tập huấn, chúng tôi đang lên kế hoạch để xây dựng kịch bản làm video về sản phẩm. Xác định đây cũng là cơ hội tốt để giới thiệu sản phẩm và đóng góp để quảng bá hình ảnh quê hương nên chúng tôi sẽ tiếp tục học tập thêm các kỹ năng, mục tiêu là tạo ra video có chất lượng cao nhất".

Cùng với Kỳ Văn, Đồng Tiến, các địa phương trên toàn tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Trong đó, các tổ công nghệ số cộng đồng (hay còn gọi là tổ chuyển đổi số cộng đồng) giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn và phổ cập kỹ năng số tại cơ sở. Theo tổng hợp của Sở KH&CN, sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh hiện có 827 tổ công nghệ số cộng đồng tại 69 xã, phường, bảo đảm 100% thôn, tổ dân phố có tổ công nghệ số cộng đồng. Cùng với kiện toàn lực lượng, các địa phương triển khai nhiều hình thức hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số, từ tổ chức các điểm hướng dẫn tại cộng đồng đến thành lập các tổ hỗ trợ lưu động trực tiếp đến hộ gia đình, nhất là người cao tuổi, người yếu thế và người dân ở vùng sâu, vùng xa. Các tổ tiếp tục đảm nhiệm vai trò tuyên truyền, hướng dẫn, phổ cập kiến thức, kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Các địa phương trên toàn tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Cùng với đó, tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 95,89%. Đây là điều kiện thuận lợi để mở rộng việc sử dụng các dịch vụ số trong đời sống. Tuy nhiên, để những tiện ích này thực sự phát huy hiệu quả, người dân cần được hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng và từng bước tự thực hiện các thao tác cần thiết. Vì vậy, cách làm thiết thực từ cơ sở không chỉ giúp công nghệ đến gần người dân hơn, mà còn tạo nền tảng để mỗi người từng bước trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi số.