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Can Lộc phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Anh Thư
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(Baohatinh.vn) - Với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) hướng chuyển đổi số vào việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Chiều 6/10, UBND xã Can Lộc tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 (10/10) và ra mắt các nền tảng, mô hình chuyển đổi số trên địa bàn, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

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Đại biểu tham dự lễ phát động.

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã từng bước đi vào thực chất. Can Lộc đã kiện toàn 17/17 tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đến ngày 30/9, toàn xã có hơn 11.500 người được hướng dẫn, cài đặt và sử dụng i-HaTinh, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Trong xây dựng chính quyền số, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định, không có hồ sơ quá hạn, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân.

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Các đại biểu ấn nút ra mắt các nền tảng và mô hình chuyển đổi số xã Can Lộc.

Xã đang triển khai hoàn thiện phần mềm quản trị công vụ, số hóa quy trình giao việc, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả bằng KPI, từng bước nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Đáng chú ý, trong lĩnh vực kinh tế số, du lịch số, Can Lộc triển khai bản đồ số GIS, số hóa các điểm đến, nâng cấp website chùa Hương Tích và trải nghiệm VR360. Các nền tảng này góp phần đưa thông tin về di tích, danh lam thắng cảnh, văn hóa, lịch sử và các giá trị đặc trưng của địa phương lên môi trường số, mở rộng khả năng tiếp cận của người dân, du khách.

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Tại buổi lễ, xã cũng đã ký kết, bàn giao cơ quan thường trực BCĐ chuyển đổi số từ Văn phòng Đảng ủy sang Công an xã.

Tại chương trình, xã Can Lộc cũng giới thiệu, ra mắt các nền tảng, mô hình chuyển đổi số nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, phục vụ người dân. Thông qua chương trình, Can Lộc tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, từng bước đưa chuyển đổi số vào thực tiễn quản trị, sản xuất, kinh doanh, du lịch và đời sống, góp phần xây dựng chính quyền hiện đại, gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

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Đại biểu tham quan, nghe giới thiệu một số mô hình chuyển đổi số trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, xã cũng đã tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn.

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#Chuyển đổi số #Xã Can Lộc #Hà Tĩnh 24 giờ

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