Doanh nghiệp Hà Tĩnh tạo lợi thế cạnh tranh từ chuyển đổi số

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh: “Chìa khóa” để doanh nghiệp tăng tốc

Trong ngành dược, chuyển đổi số được triển khai xuyên suốt theo chuỗi giá trị, từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, quản lý nguyên liệu, sản xuất, kiểm soát chất lượng đến phân phối. Với Công ty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR), công nghệ và chuyển đổi số là hai yếu tố song hành. Công nghệ tạo ra sản phẩm tốt, còn dữ liệu và số hóa giúp doanh nghiệp quản trị tốt, kiểm soát chặt hơn.

HADIPHAR coi đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ (KH, CN) sản xuất, số hóa quy trình vận hành là những khoản đầu tư “sinh lời” trong dài hạn. Trong năm 2026, đơn vị đã dành 20 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học, đầu tư công nghệ và các phần mềm ứng dụng. HADIPHAR đã sáng chế 11 sản phẩm thuốc điều trị mới, đưa hệ sinh thái thuốc và thực phẩm chức năng lên hơn 350 sản phẩm.

Ngoài 2 nhà máy đông dược và tân dược đang vận hành, HADIPHAR đang xây dựng 2 nhà máy tân dược tại CCN Bắc Cẩm Xuyên với dây chuyền sản xuất tự động. Cùng đó, các phần mềm được ứng dụng trong quản lý dữ liệu, tạo hiệu quả trong mảng kinh doanh, phân phối sản phẩm ra thị trường. Nhờ đầu tư cho KH, CN, chuyển đổi số, 9 tháng năm 2026, doanh thu của đơn vị đạt 360 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025 và đang nỗ lực cán mốc 500 tỷ đồng trong năm nay.

Bà Bùi Thị Anh Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Manda Land, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh: Phải quản lý bằng dữ liệu

Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, doanh nhân trước hết cần đổi mới tư duy điều hành. Trước đây, người lãnh đạo có thể dựa nhiều vào kinh nghiệm, trực giác và các mối quan hệ. Trong thời đại số, kinh nghiệm vẫn quý, song phải được bổ sung bằng dữ liệu. Nếu chậm trong tiếp nhận thông tin, chuẩn hóa quy trình và ứng dụng công nghệ thì khoảng cách với thị trường càng lớn.

Với doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản, công nghệ số được ứng dụng theo hướng rất thực tế và đi vào từng hoạt động hằng ngày. Trước hết là số hóa dữ liệu khách hàng, đối tác và quá trình làm việc để thông tin được lưu trữ có hệ thống, dễ tìm kiếm, dễ chia sẻ. Trong kinh doanh và marketing, tôi sử dụng các nền tảng số để tiếp cận khách hàng, xây dựng thương hiệu, chăm sóc các mối quan hệ và đo lường hiệu quả truyền thông. Trong quản trị, các công cụ số giúp giao việc, theo dõi tiến độ, tổng hợp thông tin và phối hợp giữa các bộ phận nhanh hơn.

Gần đây, AI được chúng tôi sử dụng khá nhiều trong hỗ trợ tổng hợp và phân tích thông tin, nghiên cứu thị trường, xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung truyền thông... Những công việc trước đây có thể mất vài giờ hoặc cần nhiều người cùng thực hiện thì nay, nếu biết đặt đúng yêu cầu và kiểm soát kết quả, có thể rút ngắn thời gian đáng kể.

Ông Hồ Văn Hưng - Giám đốc Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh: Chuyển từ “nuôi theo kinh nghiệm” sang “nuôi bằng dữ liệu và công nghệ”

Muốn phát triển chăn nuôi bền vững phải chuyển từ tư duy “nuôi theo kinh nghiệm” sang “nuôi bằng dữ liệu và công nghệ”. Với quy mô 2.500 lợn nái, 20.000 lợn thương phẩm/lứa, “bài toán” mà Công ty CP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh đối mặt là bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và tổ chức sản xuất hiệu quả. Thay vì phụ thuộc vào phương thức quản lý truyền thống, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đưa phần mềm, camera, AI và hệ thống tự động hóa vào các khâu sản xuất. Việc quản lý, điều hành trang trại được thực hiện qua phần mềm.

Đặc biệt, phần mềm PigPen được sử dụng để phân tích dữ liệu năng suất đàn nái, đồng thời cảnh báo những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá thành, năng suất, hiệu quả chăn nuôi. Từ dữ liệu đó, người đứng đầu doanh nghiệp chủ động điều chỉnh phương án SXKD phù hợp. Cùng đó, đơn vị đầu tư hệ thống cho ăn tự động, cài đặt khẩu phần, thời gian để thiết bị vận chuyển thức ăn trực tiếp tới chuồng nuôi. Nếu trước đây, trong một ngày, một công nhân chỉ chăm sóc 300-500 con lợn thì nay có thể chăm sóc 1.000 con.

Chuyển đổi số trong chăn nuôi còn là giải pháp để nâng cao khả năng phòng ngừa dịch bệnh. Việc kiểm soát đàn vật nuôi bằng quy trình số hóa, dữ liệu và công nghệ giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro sớm, kiểm soát tốt hơn các yếu tố bất thường và chủ động ứng phó với dịch bệnh. Nhờ vậy, 9 tháng qua, doanh thu của công ty đạt 230 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Trang: Lợi thế nền tảng số giúp mở rộng thị trường

Chúng tôi xác định các nền tảng số là kênh quan trọng để đưa trầm hương Tâm Thiên Hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Trước đây, để giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp chủ yếu dựa vào khách hàng quen, các mối quan hệ và những lần tham gia hội chợ, sự kiện. Hiện nay, với Facebook, TikTok và các nền tảng trực tuyến, phạm vi tiếp cận đã rộng hơn rất nhiều. Chúng tôi thường xuyên xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, chia sẻ về vùng nguyên liệu trầm hương, quá trình tạo ra sản phẩm. Qua đó, khách hàng không chỉ nhìn thấy sản phẩm mà còn hiểu thêm về nguồn gốc, câu chuyện phía sau sản phẩm và cách chúng tôi xây dựng thương hiệu.

Livestream cũng là cách làm được chúng tôi chú trọng. Thông qua các buổi phát trực tiếp, doanh nghiệp có thể giới thiệu trực tiếp từng dòng sản phẩm, giải đáp câu hỏi của khách hàng. Cách tiếp cận này tạo sự gần gũi hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp nắm bắt nhanh nhu cầu, thị hiếu của thị trường để điều chỉnh phù hợp.

Sản phẩm được giới thiệu trên nền tảng số giúp chúng tôi tiếp cận được với người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành phố. Nhờ đó, trầm hương Tâm Thiên Hương hiện đã có mặt tại nhiều hệ thống bán lẻ trên cả nước, lượng khách mua online cũng tăng khá nhiều trong thời gian gần đây.