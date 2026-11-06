Đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số trong ngành giáo dục

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số ngành giáo dục. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành. Lãnh đạo một số sở, ban, ngành tham dự.

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu và nền tảng quản trị thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bộ GD&ĐT đã tổ chức nâng cấp Nền tảng cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu tạo lập và quản lý dữ liệu mới. Cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được triển khai, khai thác tại hơn 30.000 trường học, 3.321 xã, phường và 34 sở GD&ĐT. Cơ sở dữ liệu giáo dục đại học được triển khai tại 470 cơ sở giáo dục đại học.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hạ tầng kỹ thuật, chuẩn dữ liệu và kết nối đối với học bạ số đã hoàn thành; dữ liệu năm học 2025 - 2026 cơ bản hoàn thành. Đến ngày 29/10/2026, toàn ngành đã phát hành hơn 19 triệu học bạ số giáo dục phổ thông năm học 2025 - 2026, đạt 97,92%. Cơ sở dữ liệu học bạ số đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 17/10/2026 và chính thức được chia sẻ trên ứng dụng VNeID; đến nay, đã có 11,4 triệu học bạ lên VNeID.

Số lượng số hóa văn bằng, chứng chỉ tăng mạnh. Đến ngày 3/11/2026, hệ thống của Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận, lưu trữ hơn 66,62 triệu hồ sơ văn bằng, chứng chỉ.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, phát triển học liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đẩy mạnh. Kho học liệu số dùng chung của ngành hiện có hơn 9.130 bài giảng e-learning, hơn 2.000 video bài giảng truyền hình, 200 thí nghiệm ảo, khoảng 35.000 câu hỏi trắc nghiệm và gần 200 đầu sách giáo khoa. Một số cơ sở giáo dục tại Hà Nội đang thử nghiệm trợ lý học tập ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nền tảng đào tạo trực tuyến mở dùng chung (MOOC) được triển khai thử nghiệm với sự tham gia của 4 cơ sở giáo dục đại học và 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hà Tĩnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý dữ liệu ngành giáo dục của tỉnh đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành và chia sẻ lên các nền tảng IOC, i-HaTinh. Triển khai cập nhật dữ liệu trường học về kho dữ liệu chung, đáp ứng nhu cầu chia sẻ lên hệ thống IOC của tỉnh; cập nhật và chia sẻ học bạ số lên hệ thống i-HaTinh phục vụ tra cứu của người dân. Tỉnh đã thực hiện số hóa 1.079.487 văn bằng, chứng chỉ các loại. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ phát hành học bạ số đạt 99.98%. Đến ngày 5/11/2026, đã hoàn thành việc sáp nhập các cơ sở giáo dục, cập nhật dữ liệu năm học 2026 - 2027. Kết quả ký số hồ sơ trường đạt 100%; hồ sơ học sinh đạt 99,99%; hồ sơ nhân sự đạt 99.94%.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương tập trung báo cáo kết quả triển khai, đồng thời trao đổi, kiến nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục trong thời gian tới. Các nội dung trọng tâm gồm: triển khai nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia; thí điểm mô hình trường học số; ứng dụng AI trong giáo dục; làm sạch dữ liệu văn bằng, chứng chỉ; kết nối dữ liệu với VNeID...



Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những kết quả ngành giáo dục đạt được trong công tác chuyển đổi số thời gian qua.

Đại biểu theo dõi kết luận hội nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện, làm sạch, kết nối dữ liệu và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu giáo dục; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với VNeID và các cơ sở dữ liệu liên quan; sớm hoàn thành chuyển giao đồng bộ dữ liệu giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học lên trung tâm dữ liệu quốc gia; khẩn trương hoàn thành dữ liệu học bạ số. Cùng đó, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nhân rộng các mô hình hay trong chuyển đổi số; chú trọng đầu tư hạ tầng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu và nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, mục tiêu, lộ trình thực hiện; tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nguồn lực, nhân lực, bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần đổi mới căn bản phương thức quản lý, dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.