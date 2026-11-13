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Giảm mạnh điểm cộng IELTS, bỏ hẳn từ năm 2028

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Thí sinh có IELTS, giải học sinh giỏi được cộng tối đa 0,5/30 điểm, từ năm 2028 không còn điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Nội dung trên nằm trong Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 13/11.

Cụ thể, các đại học đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục áp dụng vào năm 2027. Điểm này vẫn gồm: điểm thưởng với giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng; điểm thưởng với nhóm có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Tuy nhiên, tổng điểm cộng tối đa là 0,5/30, thay vì 3/30 như các năm trước. Từ năm 2028, các trường không còn được sử dụng điểm cộng, nhằm đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Dù vậy, thí sinh vẫn được quy đổi IELTS thành điểm môn ngoại ngữ nếu trường đại học chấp nhận.

Học sinh thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM, tháng 6/2026. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần
Học sinh thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM, tháng 6/2026. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần

Năm ngoái, hơn 37.300 thí sinh dùng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm, chủ yếu là IELTS. Bộ GD&ĐT cho hay ở mức phổ biến nhất là IELTS 6.0 với hơn 8.300 em, các trường đã quy đổi thành 26 mức điểm cộng - gây bất công.

Ngoài thay đổi nói trên, Bộ giới hạn mỗi trường được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh trong năm tới, không gồm xét tuyển thẳng và xét nhóm cử tuyển. Mỗi ngành, chương trình đào tạo sẽ được áp dụng ba phương thức, rồi giảm còn hai vào năm 2028.

Ví dụ, trường đại học A tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin vào năm 2028 chỉ được dùng hai phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực hoặc học bạ, thay vì được dùng đồng thời tất cả như hiện nay.

Dương Tâm/vnexpress.net
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