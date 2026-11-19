Toàn cảnh Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Sáng 19/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Năm nay, Bộ GD&ĐT xét chọn, tuyên dương 335 nhà giáo, gồm 207 nữ, 128 nam và 21 người dân tộc thiểu số. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới giáo dục và chăm lo cho người học.

Trong số này, Hà Tĩnh có 6 nhà giáo được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể, ở cấp học mầm non có cô Trần Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Lạc (xã Thạch Lạc); cấp tiểu học có cô Nguyễn Thị Trung Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1).

Ở cấp THCS có cô Hoàng Thị Chiến, giáo viên Trường THCS Trần Kim Xuyến (xã Kim Hoa) và cô Phạm Thị Thanh Loan, giáo viên Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện (xã Hương Sơn). Ở cấp THPT có cô Nguyễn Thị Mỹ Bình, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và thầy Lê Đình Tần, giáo viên Trường THPT Cao Thắng.

Theo Bộ GD&ĐT, các nhà giáo được tuyên dương là những đại diện tiêu biểu cho hàng triệu giáo viên trên cả nước. Những đóng góp của họ được thể hiện qua kết quả cụ thể đối với người học, từ nâng cao chất lượng chăm sóc, giảng dạy đến hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển kỹ năng và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì thường niên nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong giáo dục.