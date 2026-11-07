Hà Tĩnh nỗ lực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc

Tại Trường THCS Trường Lưu (xã Trường Lưu), nội dung tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử được linh hoạt lồng ghép trong các giờ học thuộc nhiều bộ môn như Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân...

Thông qua những bài học gắn với kiến thức thực tiễn, học sinh không chỉ hiểu rõ hơn về các thành phần độc hại trong thuốc lá, những ảnh hưởng đối với sức khỏe mà còn nhận diện được các nguy cơ từ thuốc lá điện tử, qua đó hình thành ý thức chủ động phòng tránh.

Việc tuyên truyền phòng, chống thuốc lá được lồng ghép trong một số giờ học ở Trường THCS Trường Lưu.

Em Võ Đại Nam - lớp 9A8 Trường THCS Trường Lưu chia sẻ: “Thông qua những nội dung gần gũi với lứa tuổi, chúng em được trang bị kiến thức để nhận diện những nguy cơ đối với sức khỏe và môi trường học đường, từ đó nâng cao ý thức không tò mò, không thử, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử”.

Không chỉ dừng lại ở các giờ học chính khóa, công tác tuyên truyền còn được mở rộng thông qua hoạt động của tổ chức Đội trong nhà trường. Thời gian qua, Liên đội nhà trường phối hợp với Hội đồng Đội xã Trường Lưu tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hơn 1.000 học sinh. Nội dung được truyền tải bằng những hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đội, giao lưu hỏi - đáp, tìm hiểu kiến thức, sân chơi tuyên truyền... Qua đó, giúp học sinh tiếp cận thông tin một cách sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, đồng thời khuyến khích các em chủ động nói không với thuốc lá và lan tỏa thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá đến gia đình, cộng đồng.

Ở các trường học, biển cấm hút thuốc được bố trí ở các phòng sinh hoạt chuyên môn, thư viện, hành lang...

Cô giáo Nguyễn Thị Long - Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Trường Lưu cho biết: “Thông qua sự phối hợp giữa nhà trường, Hội đồng Đội chúng tôi chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Không chỉ cung cấp kiến thức, các hoạt động còn phát huy vai trò của đội viên trong tuyên truyền, nhắc nhở bạn bè cùng xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh”.

Cùng với việc lồng ghép trong các giờ học và hoạt động ngoại khóa, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá còn được các trường học chú trọng thông qua các chương trình truyền thông trực tiếp.

Tại Trường THPT Lý Tự Trọng, chương trình truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã thu hút hơn 1.600 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Từ những thông tin chuyên sâu, dẫn chứng thực tế do chuyên gia y tế chia sẻ, học sinh hiểu rõ hơn về nguy cơ, tác hại của các loại thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha... Chương trình giúp học sinh nhận diện các thủ đoạn lôi kéo, hiểu rõ tác hại của thuốc lá, kể cả hút thuốc thụ động; đồng thời rèn luyện kỹ năng từ chối, kiên quyết nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử.

Học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng trả lời các câu hỏi về nguy cơ và tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử.

Cùng với việc phát huy vai trò của Đoàn trường và các đội xung kích trong kiểm tra, giám sát, Trường THPT Lý Tự Trọng còn chú trọng trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thầy Ngô Đức Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường đã tổ chức cho các thầy ký cam kết không sử dụng thuốc lá, đồng thời đưa việc chấp hành quy định phòng, chống tác hại thuốc lá vào tiêu chí đánh giá. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cũng đã phát huy vai trò trong việc thường xuyên nhắc nhở học sinh, tăng cường kiểm tra đột xuất cả trong và ngoài khuôn viên trường. Từ đầu năm học đến nay, nhà trường chưa phát hiện trường hợp học sinh vi phạm”.

Hướng tới xây dựng môi trường giáo dục không khói thuốc, ngành cũng đã chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ thông qua các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia. Tại các trường học, biển cấm hút thuốc được bố trí ở hành lang, lớp học, thư viện, phòng bộ môn... góp phần nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm quy định.

Thời gian qua, Sở GD&ĐT cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn thuốc lá, nhất là các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới xâm nhập học đường. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh hình thành thói quen sống lành mạnh, chủ động nói không với thuốc lá”.

Từ đổi mới nội dung giáo dục đến tăng cường quản lý, giám sát, các giải pháp đang được ngành Giáo dục Hà Tĩnh triển khai đồng bộ nhằm xây dựng văn hóa học đường không khói thuốc. Cùng với sự phối hợp của gia đình và cộng đồng, những nỗ lực này sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, tạo dựng môi trường học tập văn minh, an toàn.