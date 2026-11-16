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Học sinh phường Bắc Hồng Lĩnh tranh tài tại sân chơi Trạng nguyên

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Giao lưu Trạng nguyên phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) năm 2026 không chỉ tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

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Chiều 16/11, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức chương trình giao lưu Trạng nguyên cấp tiểu học năm 2026, tạo sân chơi trí tuệ, khơi dậy niềm đam mê học tập và lan tỏa truyền thống hiếu học trong học sinh.
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Tham gia chương trình có 60 học sinh Trường Tiểu học Bắc Hồng Lĩnh.
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Tại chương trình, các em trải qua 4 phần thi gồm: Khai trí, thử tài Trạng nguyên, hồn quê xứ Hồng và ghi danh bảng vàng. Nội dung các phần thi được xây dựng nhằm kiểm tra kiến thức, khả năng tư duy, sự nhanh nhạy; đồng thời giúp học sinh tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và truyền thống quê hương Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh.
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Với hình thức giao lưu, thử sức qua các câu hỏi, chương trình tạo cơ hội để các em thể hiện kiến thức, bản lĩnh và sự tự tin; đồng thời học hỏi, trao đổi, phát huy tinh thần chủ động trong học tập.
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Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh và trao các danh hiệu Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa cho những học sinh có thành tích xuất sắc. Trong ảnh: Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh vinh danh, trao danh hiệu cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Chương trình giao lưu Trạng nguyên cấp tiểu học năm 2026, nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười, hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

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