Học sinh phường Bắc Hồng Lĩnh tranh tài tại sân chơi Trạng nguyên

(Baohatinh.vn) - Giao lưu Trạng nguyên phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) năm 2026 không chỉ tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.
Với hình thức giao lưu, thử sức qua các câu hỏi, chương trình tạo cơ hội để các em thể hiện kiến thức, bản lĩnh và sự tự tin; đồng thời học hỏi, trao đổi, phát huy tinh thần chủ động trong học tập.
Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh và trao các danh hiệu Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa cho những học sinh có thành tích xuất sắc. Trong ảnh: Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh vinh danh, trao danh hiệu cho học sinh có thành tích xuất sắc.
Chương trình giao lưu Trạng nguyên cấp tiểu học năm 2026, nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười, hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
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