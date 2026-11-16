Học sinh phường Bắc Hồng Lĩnh tranh tài tại sân chơi Trạng nguyên

[Infographic] Những điểm đáng chú ý trong dự thảo Quy chế hoạt động trường THPT chuyên 12/11/2026 14:36 Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, thay thế Thông tư số 05/2023, để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ GD&ĐT công bố quyết định sáp nhập hàng loạt trường cao đẳng 12/11/2026 10:59 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định sáp nhập hàng loạt trường cao đẳng ở các địa phương, bàn giao 8 trường trực thuộc về ủy ban nhân dân các tỉnh.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du góp phần nuôi dưỡng tài năng, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống 12/11/2026 10:00 Từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn đến cơ sở đào tạo đa ngành hôm nay, Trường Cao đẳng Nguyễn Du đã trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, ngôi trường còn góp phần nuôi dưỡng tài năng, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Hà Tĩnh.

Một thập kỷ vun đắp niềm tin, chắp cánh khát vọng 12/11/2026 06:00 Từ 40 học sinh trong ngày đầu thành lập đến hơn 1.000 học sinh hôm nay, Trường TH, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh đã đi qua hành trình 10 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi bước tiến đều in dấu tâm huyết, trách nhiệm của những người gieo chữ, khát vọng vươn lên của các thế hệ học trò và niềm tin bền bỉ của các bậc phụ huynh.

Các trường học tăng cường giữ ấm, bảo vệ sức khỏe trẻ khi trời lạnh 11/11/2026 09:01 Thời tiết Hà Tĩnh chuyển lạnh làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp ở trẻ em. Trước tình hình đó, các nhà trường đang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Trường liên cấp vùng biên ở Hà Tĩnh vận hành như thế nào? 11/11/2026 05:15 Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hương Khê và Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) đang từng bước ổn định nền nếp dạy học, sinh hoạt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để vận hành hiệu quả.

Đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn 10/11/2026 13:31 Học sinh thi và học lớp 10 chuyên theo khối chứ không được chọn riêng lẻ từng môn như hiện nay, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ khuyến học cấp xã 10/11/2026 11:16 Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến học cấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động hội ở Hà Tĩnh.

[Infographic] Chính sách tín dụng mới hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 10/11/2026 05:07 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nhằm tạo điều kiện cho người học có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong quá trình theo học.

Chính phủ yêu cầu lập đề án quản lý học sinh dùng điện thoại 08/11/2026 16:29 Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng đề án về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại trường học, theo yêu cầu của Chính phủ.

[Infographic] Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên 08/11/2026 08:32 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh 08/11/2026 05:05 Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.

Hà Tĩnh nỗ lực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc 07/11/2026 11:47 Từ những buổi truyền thông trực tiếp, sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép kiến thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các hoạt động giáo dục, các trường học ở Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.

Những cựu giáo chức nhiệt huyết với công tác khuyến học 07/11/2026 05:19 Ở Hà Tĩnh, nhiều nhà giáo dù đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục cống hiến. Bằng uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết, họ đã và đang góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học quê hương.

Hà Tĩnh triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông 07/11/2026 05:18 UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng nguyên tắc, lộ trình, tiến độ, danh mục và số lượng sách giáo khoa; quản lý, sử dụng sách theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ.

Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT: Mở rộng cơ hội đổi mới hoạt động giáo dục trong trường học 06/11/2026 14:30 Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định những nội dung mới trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, đề cao tính tự nguyện và bảo đảm quyền lợi người học. Tại Hà Tĩnh, ngành giáo dục đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số trong ngành giáo dục 06/11/2026 12:10 Hà Tĩnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý dữ liệu ngành giáo dục của tỉnh đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành; thực hiện số hóa trên 1 triệu văn bằng, chứng chỉ; tỷ lệ phát hành học bạ số năm học 2025 - 2026 đạt 99.98%.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và những tấm huy chương quốc tế danh giá 05/11/2026 13:41 Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển (1991–2026), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu trên những đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới với 11 tấm huy chương Olympic quốc tế và khu vực ở các môn Toán, Hóa học, Tin học.

2 thanh niên quê Hà Tĩnh góp sức kiến tạo hệ sinh thái tự học số GENDEMY 05/11/2026 11:22 Từ một nghiên cứu thực nghiệm tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Phùng Trần Gia Bảo và Trần Tuấn Anh (quê Hà Tĩnh) cùng nhóm cộng sự đã phát triển GENDEMY – nền tảng hỗ trợ tự học ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Học sinh Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần phòng chống bạo lực học đường 05/11/2026 08:02 Để ngăn ngừa bạo lưc học đường, các trường học Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hình thức giáo dục nhằm trang bị kỹ năng ứng xử, vun đắp tình bạn đẹp và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Podcast Truyện ngắn: Chiếc ghế cuối lớp 04/11/2026 19:30 Nhân dịp hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 truyện ngắn “Chiếc ghế cuối lớp” của tác giả Phan Linh Châu thể hiện tình yêu thương học trò thật đặc biệt của người cô giáo trẻ.

Lưu học sinh Lào trên hành trình hòa nhập và trưởng thành 04/11/2026 15:40 Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, các lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh đang dần tự tin hòa nhập với môi trường học tập, sinh hoạt, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.

4 tỉnh, thành xét học bạ vào lớp 10 năm 2027 04/11/2026 14:16 Bốn địa phương đầu tiên công bố phương án tuyển sinh lớp 10 công lập, chủ yếu xét tuyển bằng học bạ, chỉ số ít trường tổ chức thi tuyển.

Nới điều kiện làm giáo viên cho sinh viên trái ngành 03/11/2026 12:24 Sinh viên ngoài nhóm sư phạm có thể học chứng chỉ nghiệp vụ từ năm thứ ba, rút ngắn ít nhất một năm để đủ điều kiện thi tuyển, trong bối cảnh cả nước thiếu hàng chục nghìn giáo viên.

Tăng cường phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh, an toàn trường học 03/11/2026 12:19 Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Tĩnh ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an toàn trường học, chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm bạo lực học đường và vi phạm pháp luật.

Mức học phí cao nhất các trường đại học được thu 02/11/2026 17:29 Năm học 2026-2027, trần học phí ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm học (tính 10 tháng).

Trung học nghề - thêm lựa chọn cho học sinh sau THCS 02/11/2026 15:28 Việc bổ sung mô hình trung học nghề vào hệ thống giáo dục quốc dân mở thêm lựa chọn học tập, lập nghiệp cho học sinh sau THCS, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phân luồng giáo dục tại Hà Tĩnh.

Từ hôm nay, đi học không còn là quyền lợi mà là nghĩa vụ bắt buộc 01/11/2026 15:51 Nghị định số 353 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11, thay thế quy định cũ đã duy trì hơn 10 năm qua. Không chỉ là câu chuyện thay đổi thuật ngữ mà còn là bước ngoặt dịch chuyển sang tư duy "bắt buộc học tập".

Đầu tư nâng cấp hạ tầng trường học ở Trường Lưu 31/10/2026 07:57 Năm học 2026-2027, xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đã đầu tư xây mới, cải tạo 4 công trình tại các trường học trên địa bàn với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.